https://sputniknews.uz/20260623/it-park-tamal-tosh-marosim-58542246.html
Мирзиёев Янги Наманган IT-парки қурилишига тамал тоши қўйиш маросимида иштирок этди
Мирзиёев Янги Наманган IT-парки қурилишига тамал тоши қўйиш маросимида иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Янги Наманган шаҳрида IT-парк қурилишига тамал тоши қўйди. 117 миллион долларлик дастур доирасида барпо этиладиган мажмуада таълим, экспорт ва стартап марказлари жойлаштирилади.
2026-06-23T14:58+0500
2026-06-23T14:58+0500
2026-06-23T14:58+0500
рақамли технологиялар
наманган вилояти
ўзбекистон
жамият
сунъий интеллект
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58541908_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_7907e1c4f7c2ea149f46f7c8cfd1db8e.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Янги Наманган шаҳри ҳудудида IT-парк қурилишига тамал тоши қўйиш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар қилди.Сўнгги йилларда Тошкент, Нукус, Қарши, Термиз, Урганч ва Фарғона шаҳарларида замонавий IT-парклар ишга туширилди. Таъкидланишича, Янги Наманган шаҳридаги лойиҳага кўра, 1,7 гектар майдонда 17 қаватли замонавий бино қурилади. У хорижий ҳамкорлар томонидан тўлиқ тайёр ҳолда топширилади.Майдони қарийб 18 минг квадрат метр бўлган мажмуада таълим ва экспорт марказлари, коворкинг ва офис майдонлари, стартап акселератори ҳамда хорижий компаниялар учун махсус хизматлар жойлаштирилади.Бу ерда ўнлаб компаниялар ва стартап студиялари ягона IT-экотизим доирасида фаолият юритади. Натижада қарийб 2 минг нафар ёш юқори даромадли иш ўрни билан таъминланади.Тамал тоши қўйиш маросимидан сўнг давлат раҳбари иштирокида вилоятдаги қатор янги лойиҳаларни ишга тушириш ва қурилиш ишларини бошлашга бағишланган тадбир ҳам бўлиб ўтди.
https://sputniknews.uz/20251021/suniy-intellekt-52872361.html
наманган вилояти
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58541908_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_80132a298ac459014f9ebcdcf639bf14.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рақамли технологиялар, наманган вилояти, ўзбекистон, жамият, сунъий интеллект, экспорт
рақамли технологиялар, наманган вилояти, ўзбекистон, жамият, сунъий интеллект, экспорт
Мирзиёев Янги Наманган IT-парки қурилишига тамал тоши қўйиш маросимида иштирок этди
Янги Наманган шаҳрида қуриладиган IT-парк 2 мингга яқин иш ўрни яратиб, вилоят АТ хизматлари экспортини 30 миллион долларгача ошириш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Янги Наманган шаҳри ҳудудида IT-парк қурилишига тамал тоши қўйиш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар қилди
.
Сўнгги йилларда Тошкент, Нукус, Қарши, Термиз, Урганч ва Фарғона шаҳарларида замонавий IT-парклар ишга туширилди.
Хитойлик ҳамкорлар билан амалга оширилаётган 117 миллион долларлик лойиҳа доирасида Янги Наманган, Самарқанд, Чирчиқ, Нурафшон, Урганч ва Навоий шаҳарларида IT-парклар барпо этилади.
Таъкидланишича, Янги Наманган шаҳридаги лойиҳага кўра, 1,7 гектар майдонда 17 қаватли замонавий бино қурилади. У хорижий ҳамкорлар томонидан тўлиқ тайёр ҳолда топширилади.
Майдони қарийб 18 минг квадрат метр бўлган мажмуада таълим ва экспорт марказлари, коворкинг ва офис майдонлари, стартап акселератори ҳамда хорижий компаниялар учун махсус хизматлар жойлаштирилади.
Бу ерда ўнлаб компаниялар ва стартап студиялари ягона IT-экотизим доирасида фаолият юритади. Натижада қарийб 2 минг нафар ёш юқори даромадли иш ўрни билан таъминланади.
Лойиҳанинг амалга оширилиши вилоятда АТ хизматлари ҳажмини йилига 500 миллиард сўмга, экспортни эса 30 миллион долларга етказиш имконини беради.
Тамал тоши қўйиш маросимидан сўнг давлат раҳбари иштирокида вилоятдаги қатор янги лойиҳаларни ишга тушириш ва қурилиш ишларини бошлашга бағишланган тадбир ҳам бўлиб ўтди.