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https://sputniknews.uz/20260622/uzbekistan-portugal-oyin-metropoliten-ish-vaqt-uzaytirilish-58506759.html
Ўзбекистон — Португалия ўйини куни Тошкент метрополитени иш вақти узайтирилади
Ўзбекистон — Португалия ўйини куни Тошкент метрополитени иш вақти узайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
“Тошкент метрополитени” маълум қилишича, Ўзбекистон — Португалия учрашуви куни метро йўловчиларга тунги соат 01:00 гача хизмат кўрсатади. Қарор футбол мухлислари учун қўшимча қулайлик яратиш мақсадида қабул қилинган.
2026-06-22T13:11+0500
2026-06-22T13:11+0500
спорт
футбол бўйича жч-2026
жамоат транспорти
метро
футбол
тошкент
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионати доирасидаги навбатдаги учрашуви муносабати билан Тошкент метрополитени 23 июнь куни тунги соат 01:00 гача хизмат кўрсатади. Бу ҳақда “Тошкент метрополитени” ДУК матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, Ўзбекистон — Португалия учрашуви куни пойтахтнинг турли ҳудудларида футбол мухлислари ҳаракати ортиши кутилмоқда.Шунга кўра, 23 июнь куни метрополитен одатдагидан кечроқ — тунги соат 01:00 гача ишлайди.
https://sputniknews.uz/20260618/ozbekistonliklar-terma-jamoani-qanday-qollab-quvvatladi-58427403.html
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спорт, футбол бўйича жч-2026, жамоат транспорти, метро, футбол, тошкент, ўзбекистон
спорт, футбол бўйича жч-2026, жамоат транспорти, метро, футбол, тошкент, ўзбекистон

Ўзбекистон — Португалия ўйини куни Тошкент метрополитени иш вақти узайтирилади

13:11 22.06.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкентский метрополитен
Ташкентский метрополитен - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионати доирасидаги навбатдаги учрашуви муносабати билан 23 июнь куни Тошкент метрополитени иш вақти бир соатга узайтирилади.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионати доирасидаги навбатдаги учрашуви муносабати билан Тошкент метрополитени 23 июнь куни тунги соат 01:00 гача хизмат кўрсатади. Бу ҳақда “Тошкент метрополитени” ДУК матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, Ўзбекистон — Португалия учрашуви куни пойтахтнинг турли ҳудудларида футбол мухлислари ҳаракати ортиши кутилмоқда.
Шу муносабат билан йўловчилар учун қўшимча қулайликлар яратиш ва жамоат транспортининг узлуксиз ишлашини таъминлаш мақсадида метро поездлари ҳаракати вақти қўшимча бир соатга узайтирилади.
Шунга кўра, 23 июнь куни метрополитен одатдагидан кечроқ — тунги соат 01:00 гача ишлайди.
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