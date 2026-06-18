Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260618/ozbekistonliklar-terma-jamoani-qanday-qollab-quvvatladi-58427403.html
Ўзбекистонликлар миллий терма жамоани қандай қўллаб-қувватлади
Ўзбекистонликлар миллий терма жамоани қандай қўллаб-қувватлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоасини бутун Республика аҳолиси қўллаб-қувватлади. 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T11:46+0500
2026-06-18T11:50+0500
фото
футбол
футбол бўйича жч-2026
ўзбекистон
миллий терма жамоа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58424089_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_49563c147e9b1dfb9c317b5c1462ded6.jpg
Жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этаётган миллий терма жамоани қўллаб-қувватлаш учун ўзбекистонликлар тонг саҳардан фан-зоналарда йиғилишди. Мухлислар орасида аксарият ёшлар, лекин оилалилар ва ҳатто қизлар ҳам кўп эди. Миллий терма жамоани қўллаб-қувватлаш учун фан-зоналар Тошкентнинг барча туманларида, барча вилоятларда ва ҳатто узоқ қишлоқларда ҳам ташкил этилди. Ундан ташқари, президент Шавкат Мирзиёев, ўйин вақтини ҳисобга олган ҳолда, 18 июнь куни барча давлат ташкилотларида иш вақти соат 10:00 дан бошланишини белгилаб берди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58424089_62:0:1218:867_1920x0_80_0_0_40b3141175f23d838a7af04eb87148ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, футбол, футбол бўйича жч-2026, ўзбекистон, миллий терма жамоа, фото
фото, футбол, футбол бўйича жч-2026, ўзбекистон, миллий терма жамоа, фото

Ўзбекистонликлар миллий терма жамоани қандай қўллаб-қувватлади

11:46 18.06.2026 (янгиланди: 11:50 18.06.2026)
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон терма жамоасини бутун Республика аҳолиси қўллаб-қувватлади.
Жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этаётган миллий терма жамоани қўллаб-қувватлаш учун ўзбекистонликлар тонг саҳардан фан-зоналарда йиғилишди.
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
1/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
2/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
3/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
4/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
5/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
6/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
7/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
8/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
9/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
10/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
11/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
12/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги &quot;Бунёдкор&quot; стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди. - Sputnik Ўзбекистон
13/13
© Shutnik/Зафар Халилов

Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.

Мухлислар орасида аксарият ёшлар, лекин оилалилар ва ҳатто қизлар ҳам кўп эди.
Миллий терма жамоани қўллаб-қувватлаш учун фан-зоналар Тошкентнинг барча туманларида, барча вилоятларда ва ҳатто узоқ қишлоқларда ҳам ташкил этилди.
Ундан ташқари, президент Шавкат Мирзиёев, ўйин вақтини ҳисобга олган ҳолда, 18 июнь куни барча давлат ташкилотларида иш вақти соат 10:00 дан бошланишини белгилаб берди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0