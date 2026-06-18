Ўзбекистонликлар миллий терма жамоани қандай қўллаб-қувватлади
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.
Ўйин вақти тонг соат 07:00 бўлишига қарамасдан Тошкентдаги "Бунёдкор" стадионида 10 мингдан ортиқ одам жамланди.