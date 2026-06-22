https://sputniknews.uz/20260622/uzbekistan-hyundai-rotem-poezd-etkazilish-58499816.html
Ўзбекистонга учинчи "Hyundai Rotem" тезюрар поезди етказиб берилди
Ўзбекистонга учинчи "Hyundai Rotem" тезюрар поезди етказиб берилди
Sputnik Ўзбекистон
Hyundai Rotem тезюрар поезди Жанубий Кореядан Хитой ва Қозоғистон орқали мультимодал йўналишда ташилди. Лойиҳа мамлакат темир йўл инфратузилмасини модернизация қилиш ва йўловчи ташиш хизматлари сифатини оширишга қаратилган
2026-06-22T09:58+0500
2026-06-22T09:58+0500
2026-06-22T10:06+0500
жанубий корея
ўзбекистон
жамият
тезюрар поезд
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ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. “Темирйўлкарго” АЖ томонидан Жанубий Кореяда ишлаб чиқарилган навбатдаги учинчи "Hyundai Rotem" тезюрар йўловчи поезди Ўзбекистонга етказиб берилди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.Компаниянинг маълум қилишича, поезд мультимодал ташув схемаси орқали “эшикдан-эшиккача” тамойили асосида олиб келинган.Ташув жараёни доирасида катта габаритли вагонлар учун махсус транспорт ва платформалар жалб қилинди, транзит давлатларда қайта юклаш ишлари амалга оширилди ҳамда божхона, суғурта ва логистика жараёнлари ягона занжир асосида мувофиқлаштирилди.Аввалроқ мазкур лойиҳа доирасидаги дастлабки "Hyundai Rotem" поезди 2025 йил декабрь ойида Жанубий Кореядан жўнатилиб, 2026 йил февраль ойида Ўзбекистонга олиб келинган эди.Таъкидланишича, замонавий тезюрар поездларнинг мамлакатга келтирилиши темир йўл инфратузилмасини модернизация қилиш, йўловчиларга кўрсатиладиган хизматлар сифатини ошириш ва ички туризмни ривожлантиришга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260611/toshkentd-andijon-termiz-58272099.html
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жанубий корея, ўзбекистон, жамият, тезюрар поезд
жанубий корея, ўзбекистон, жамият, тезюрар поезд
Ўзбекистонга учинчи "Hyundai Rotem" тезюрар поезди етказиб берилди
09:58 22.06.2026 (янгиланди: 10:06 22.06.2026)
Поездни етказиш учун “Жанубий Корея — Хитой — Қозоғистон — Ўзбекистон” махсус транзит йўналиши ишлаб чиқилган.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. “Темирйўлкарго” АЖ томонидан Жанубий Кореяда ишлаб чиқарилган навбатдаги учинчи "Hyundai Rotem" тезюрар йўловчи поезди Ўзбекистонга етказиб берилди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.
Компаниянинг маълум қилишича, поезд мультимодал ташув схемаси орқали “эшикдан-эшиккача” тамойили асосида олиб келинган.
Ташув жараёни доирасида катта габаритли вагонлар учун махсус транспорт ва платформалар жалб қилинди, транзит давлатларда қайта юклаш ишлари амалга оширилди ҳамда божхона, суғурта ва логистика жараёнлари ягона занжир асосида мувофиқлаштирилди.
Поездни етказиш учун “Жанубий Корея — Хитой — Қозоғистон — Ўзбекистон” махсус транзит йўналиши ишлаб чиқилган бўлиб, унда денгиз, автомобиль ва темир йўл транспорти имкониятлари бирлаштирилди.
Аввалроқ мазкур лойиҳа доирасидаги дастлабки "Hyundai Rotem" поезди 2025 йил декабрь ойида Жанубий Кореядан жўнатилиб, 2026 йил февраль ойида Ўзбекистонга олиб келинган эди.
Таъкидланишича, замонавий тезюрар поездларнинг мамлакатга келтирилиши темир йўл инфратузилмасини модернизация қилиш, йўловчиларга кўрсатиладиган хизматлар сифатини ошириш ва ички туризмни ривожлантиришга хизмат қилади.