https://sputniknews.uz/20260622/uzbekistan-erkaklar-jamoa-world-boxing-golib-58500650.html
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси World Boxing кубогида яна етакчи бўлди
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси World Boxing кубогида яна етакчи бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон боксчилари World Boxing кубогининг иккинчи босқичини 11 та медаль билан якунлади. Терма жамоа умумжамоа ҳисобида Хитой ва Қозоғистондан кейин учинчи ўринни эгаллади.
2026-06-22T10:43+0500
2026-06-22T10:43+0500
2026-06-22T10:54+0500
бокс
спорт
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
мусобақа
хитой
қозоғистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58499016_0:192:2560:1632_1920x0_80_0_0_4dd624e2bcb68e84bd49d7791688a84c.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Хитойнинг Гуйянг шаҳридаги World Boxing кубогининг иккинчи босқичи якуни бўйича Ўзбекистон терма жамоаси 4 та олтин, 3 та кумуш ва 4 та бронза медалини қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаль соҳиблари:-60 кг — Абдумалик Халоков-80 кг — Жавоҳир Умматалиев-90 кг — Тўрабек Ҳабибуллаев-57 кг — Нигина ЎктамоваКумуш медаль соҳиблари:-50 кг — Асилбек Жалилов-48 кг — Фарзона Фозилова+80 кг — Олтиной СотимбоеваБронза медаль соҳиблари:-85 кг — Акмалжон Исроилов+90 кг — Арман Маханов-60 кг — Ситора Турдибекова-75 кг — Азиза ЗокироваУмумжамоа ҳисобида мезбон Хитой терма жамоаси 5 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медали билан биринчи, Қозоғистон эса 5 та олтин ва 3 та бронза медали билан иккинчи ўринни эгаллади.
https://sputniknews.uz/20260410/ozbekiston-bokschilari-osiyo-chempionati-56835292.html
хитой
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58499016_79:0:2458:1784_1920x0_80_0_0_77fedcd651bce8020a1015c6d7f15378.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бокс, спорт, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, мусобақа, хитой, қозоғистон
бокс, спорт, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, мусобақа, хитой, қозоғистон
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси World Boxing кубогида яна етакчи бўлди
10:43 22.06.2026 (янгиланди: 10:54 22.06.2026)
Ушбу мусобақада иштирок этган терма жамоа жами 11 та медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Хитойнинг Гуйянг шаҳридаги World Boxing кубогининг иккинчи босқичи якуни бўйича Ўзбекистон терма жамоаси 4 та олтин, 3 та кумуш ва 4 та бронза медалини қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
"Қувонарлиси, иккинчи босқичда эркаклар терма жамоамиз 3 та олтин, 1 та кумуш 2 та бронза медали билан яна етакчи бўлди", - дейилган хабарда.
Олтин медаль соҳиблари:
-60 кг — Абдумалик Халоков
-80 кг — Жавоҳир Умматалиев
-90 кг — Тўрабек Ҳабибуллаев
-57 кг — Нигина Ўктамова
Кумуш медаль соҳиблари:
-50 кг — Асилбек Жалилов
-48 кг — Фарзона Фозилова
+80 кг — Олтиной Сотимбоева
Бронза медаль соҳиблари:
-85 кг — Акмалжон Исроилов
+90 кг — Арман Маханов
-60 кг — Ситора Турдибекова
-75 кг — Азиза Зокирова
Умумжамоа ҳисобида мезбон Хитой терма жамоаси 5 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медали билан биринчи, Қозоғистон эса 5 та олтин ва 3 та бронза медали билан иккинчи ўринни эгаллади.