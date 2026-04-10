Ўзбекистон боксчилари ОЧда умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллади
Мўғулистоннинг Улан Батор шаҳри мезбонлигидаги катталар ўртасидаги Осиё чемпионатини якунланди. Ўзбекистон терма жамоаси 3 та олтин, 4 та кумуш ва 4 та бронза медалларига сазовор бўлди. Шу тариқа Умумжамоа ҳисобида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади.
2026-04-10T17:34+0500
ТОШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Мўғулистоннинг Улан Батор шаҳри мезбонлигидаги катталар ўртасидаги Осиё чемпионатини якунланди.Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, мазкур мусобақада иштирок этган Ўзбекистон терма жамоаси 3 та олтин, 4 та кумуш ва 4 та бронза медалларига сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Мўғулистоннинг Улан Батор шаҳри мезбонлигидаги катталар ўртасидаги Осиё чемпионатини якунланди.
Миллий олимпия қўмитаси хабарига
кўра, мазкур мусобақада иштирок этган Ўзбекистон терма жамоаси 3 та олтин, 4 та кумуш ва 4 та бронза медалларига сазовор бўлди.
-65 кг: Абдуллоҳ Мадаминов
-80 кг: Фазлиддин Эркинбоев
-90 кг: Ҳалимжон Мамасолиев
-75 кг: Жавоҳир Абдураҳимов
-85 кг: Жасурбек Йўлдошев
-60 кг: Абдураҳмон Маҳмуджонов
+80 кг: Олтиной Сотимбоева
Умумжамоа ҳисобида Ўзбекистон учинчи ўринни эгаллади. Биринчи ўрин Қозоғистонга, иккинчи ўрин эса Ҳиндистон спортчиларига насиб этди.