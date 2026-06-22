https://sputniknews.uz/20260622/txif-eaeu-58505730.html
“Sputnik”да ТХИФ-2026 якунлари ва ЕОИИнинг лойиҳалари муҳокама қилинди — видео
“Sputnik”да ТХИФ-2026 якунлари ва ЕОИИнинг лойиҳалари муҳокама қилинди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Мутахассислар Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари, инвестицияларни жалб қилиш истиқболлари, транспорт ва саноат кооперациясини ривожлантириш ҳамда ЕОИИ мамлакатлари ўртасидаги ҳамкорликнинг йўналишларини муҳокама қилмоқда
2026-06-22T13:00+0500
2026-06-22T13:00+0500
2026-06-22T15:27+0500
матбуот маркази
еоии
тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
ўзбекистон
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58505290_95:0:1899:1015_1920x0_80_0_0_7bd63643f3000fada2ffa53249a21f88.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “ТХИФ-2026: янги инвестиция лойиҳалари ва ЕОИИ мамлакатлари ҳамкорлигининг истиқболлари” мавзусида Москва — Тошкент — Минск — Остона видеокўприги бўлиб ўтди.Иштирокчилар:Видеокўприк қатнашчилари Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари, инвестицияларни жалб қилиш истиқболлари, транспорт ва саноат кооперациясини ривожлантириш, шунингдек, ўзгарувчан жаҳон иқтисодиёти шароитида ҳамкорликнинг янги йўналишларини муҳокама қилди.Эслатиб ўтамиз, Тошкентда бўлиб ўтган V Тошкент халқаро инвестиция форумида Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон ҳукуматлари раҳбарлари ҳамда дунёнинг қарийб 100 та мамлакатидан 3,4 мингдан ортиқ делегат иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20260618/toshkent-xalqaro-investitsiya-forumida-nimalar-namoyish-etildi--video-58439313.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58505290_401:0:1754:1015_1920x0_80_0_0_c7c23087baa393d4ead9a5e1c261a462.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), ўзбекистон, тошкент
еоии, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), ўзбекистон, тошкент
“Sputnik”да ТХИФ-2026 якунлари ва ЕОИИнинг лойиҳалари муҳокама қилинди — видео
13:00 22.06.2026 (янгиланди: 15:27 22.06.2026)
Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари, янги инвестиция лойиҳалари ва ЕОИИ мамлакатлари ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик истиқболлари халқаро экспертлар иштирокида муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik
. Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида “ТХИФ-2026: янги инвестиция лойиҳалари ва ЕОИИ мамлакатлари ҳамкорлигининг истиқболлари” мавзусида Москва — Тошкент — Минск — Остона видеокўприги бўлиб ўтди.
Москвадан — Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори Виттория Идрисова;
Тошкентдан — Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги вакили, Бутунжаҳон эркин савдо зоналари ташкилоти (WFZO) директорлар кенгаши аъзоси Ҳабиб Абдуллаев;
Минскдан — Беларусь давлат технология университети профессори Ирина Новикова;
Остонадан — Қозоғистон Савдо ва интеграция вазирлиги вакили.
Видеокўприк қатнашчилари Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари, инвестицияларни жалб қилиш истиқболлари, транспорт ва саноат кооперациясини ривожлантириш, шунингдек, ўзгарувчан жаҳон иқтисодиёти шароитида ҳамкорликнинг янги йўналишларини муҳокама қилди.
Эслатиб ўтамиз, Тошкентда бўлиб ўтган V Тошкент халқаро инвестиция форумида Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон ҳукуматлари раҳбарлари ҳамда дунёнинг қарийб 100 та мамлакатидан 3,4 мингдан ортиқ делегат иштирок этди.