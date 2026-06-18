https://sputniknews.uz/20260618/toshkent-xalqaro-investitsiya-forumida-nimalar-namoyish-etildi--video-58439313.html
Тошкент халқаро инвестиция форумида нималар намойиш этилди — видео
Тошкент халқаро инвестиция форумида нималар намойиш этилди — видео
Sputnik Ўзбекистон
САEх кўргазма марказида нефть-кимё, машинасозлик, электротехника, металлургия, қурилиш материаллари, фармацевтика ва озиқ-овқат соҳаларидаги лойиҳалар... 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T18:25+0500
2026-06-18T18:25+0500
2026-06-18T18:25+0500
видео
ўзбекистон
тошкент
тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
инвестиция
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ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Тошкентда 16-18 июнь кунлари бўлиб ўтган 5-Халқаро инвестиция форуми якунланди. Бу йил у ноёб интерактив форматда бўлиб ўтди ва иқтисодиётнинг асосий тармоқларини аниқ инвестиция лойиҳалари, технологик ечимлар ва келажакдаги ўсиш йўналишлари орқали намойиш этди.Кўргазма меҳмонлари Ўзбекистоннинг нефть-кимё, машинасозлик, электротехника, металлургия, қурилиш материаллари, фармацевтика ва озиқ-овқат саноатида амалга оширилаётган ютуқлари ва лойиҳалари билан танишиш имкониятига эга бўлишди.Ўзбекистон Кончилик ва геология вазирлиги мамлакатнинг минерал-хом ашё базаси ва ресурсларини тақдим этди. Лайт-панеллари республиканинг минерал-хом ашёларга бойлигини ва олтин, мис ва уран захиралари бўйича дунёда етакчи ўнта мамлакат қаторига киришини кўрсатди.Интерактив дисплейларда Навоий кон-металлургия комбинати, Олмалиқ кон-металлургия комбинати, Навоиюрон, Ўзметкомбинат, Ўзбеккўмир ва бошқа йирик Ўзбекистон корхоналари фаолияти ҳақида ҳам маълумотлар берилди. Ташриф буюрувчилар шунингдек, республиканинг 2017 йилдан бери эришган ўсиш тенденцияларини кузатишлари ва 2030 йилга келиб ушбу соҳада эришиш режалари билан танишишлари мумкин эди.Кўргазма ҳақида батафсил Sputnik мухбири видеолавҳасида танишинг.
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видео, ўзбекистон, тошкент, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), инвестиция, видео
видео, ўзбекистон, тошкент, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), инвестиция, видео
Тошкент халқаро инвестиция форумида нималар намойиш этилди — видео
САEх кўргазма марказида нефть-кимё, машинасозлик, электротехника, металлургия, қурилиш материаллари, фармацевтика ва озиқ-овқат соҳаларидаги лойиҳалар интерактив форматда намойиш этилди.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Тошкентда 16-18 июнь кунлари бўлиб ўтган 5-Халқаро инвестиция форуми якунланди.
Бу йил у ноёб интерактив форматда бўлиб ўтди ва иқтисодиётнинг асосий тармоқларини аниқ инвестиция лойиҳалари, технологик ечимлар ва келажакдаги ўсиш йўналишлари орқали намойиш этди.
Кўргазма меҳмонлари Ўзбекистоннинг нефть-кимё, машинасозлик, электротехника, металлургия, қурилиш материаллари, фармацевтика ва озиқ-овқат саноатида амалга оширилаётган ютуқлари ва лойиҳалари билан танишиш имкониятига эга бўлишди.
Ўзбекистон Кончилик ва геология вазирлиги мамлакатнинг минерал-хом ашё базаси ва ресурсларини тақдим этди. Лайт-панеллари республиканинг минерал-хом ашёларга бойлигини ва олтин, мис ва уран захиралари бўйича дунёда етакчи ўнта мамлакат қаторига киришини кўрсатди.
Интерактив дисплейларда Навоий кон-металлургия комбинати, Олмалиқ кон-металлургия комбинати, Навоиюрон, Ўзметкомбинат, Ўзбеккўмир ва бошқа йирик Ўзбекистон корхоналари фаолияти ҳақида ҳам маълумотлар берилди. Ташриф буюрувчилар шунингдек, республиканинг 2017 йилдан бери эришган ўсиш тенденцияларини кузатишлари ва 2030 йилга келиб ушбу соҳада эришиш режалари билан танишишлари мумкин эди.
Кўргазма ҳақида батафсил Sputnik мухбири видеолавҳасида танишинг.