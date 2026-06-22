https://sputniknews.uz/20260622/tashkent-kabul-reyslar-son-oshirilish-58507492.html
"Kam Air" Тошкент ва Кобул ўртасидаги рейслар сонини оширади
"Kam Air" Тошкент ва Кобул ўртасидаги рейслар сонини оширади
Sputnik Ўзбекистон
Авиакомпания маълумотига кўра, янги жадвал йўловчилар учун сафарларни режалаштириш имкониятларини кенгайтиради. Парвозлар тўғридан-тўғри амалга оширилади ва ўртача 1 соат 45 дақиқа давом этади.
2026-06-22T13:57+0500
2026-06-22T13:57+0500
2026-06-22T13:57+0500
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ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. 2026 йил 2 июлдан бошлаб "Kam Air" авиакомпанияси Афғонистон ва Ўзбекистон ўртасидаги авиақатновлар сонини оширади. Бу ҳақда авиакомпания матбуот хизмати хабар қилди.Маълум қилинишича, Кобул — Тошкент — Кобул йўналишидаги рейслар ҳафтасига уч марта амалга оширилади. Компания бу қарор йўловчилар учун сафарларни режалаштиришда қўшимча қулайлик ва мослашувчанлик яратишини таъкидлаган.Авиакомпания маълумотига кўра, рейслар сонининг кўпайтирилиши икки мамлакат ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлаш, шунингдек, бизнес ва сайёҳлик мақсадида сафар қилувчилар учун қўшимча имкониятлар яратишга хизмат қилади.Чипталарни авиакомпаниянинг расмий сайти орқали онлайн харид қилиш ёки сотув нуқталарида расмийлаштириш мумкин.
https://sputniknews.uz/20260108/afghanistan-chegara-transport-oshish-54690951.html
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авиапарвозлар, тошкент, кобул, жамият
авиапарвозлар, тошкент, кобул, жамият
"Kam Air" Тошкент ва Кобул ўртасидаги рейслар сонини оширади
Кобул — Тошкент йўналишидаги парвозлар сони ҳафтасига учтага етказилади.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
2026 йил 2 июлдан бошлаб "Kam Air" авиакомпанияси Афғонистон ва Ўзбекистон ўртасидаги авиақатновлар сонини оширади. Бу ҳақда авиакомпания матбуот хизмати хабар қилди
.
Маълум қилинишича, Кобул — Тошкент — Кобул йўналишидаги рейслар ҳафтасига уч марта амалга оширилади. Компания бу қарор йўловчилар учун сафарларни режалаштиришда қўшимча қулайлик ва мослашувчанлик яратишини таъкидлаган.
Янги жадвалга кўра, RQ-9097 рейси Кобулдан соат 09:15 да жўнаб, Тошкентга 11:30 да етиб келади. Қайтиш рейси — RQ-9098 Тошкентдан 12:50 да учиб, Кобулга 14:05 да қўнади. Парвоз вақти тахминан 1 соат 45 дақиқани ташкил этади.
Авиакомпания маълумотига кўра, рейслар сонининг кўпайтирилиши икки мамлакат ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлаш, шунингдек, бизнес ва сайёҳлик мақсадида сафар қилувчилар учун қўшимча имкониятлар яратишга хизмат қилади.
Чипталарни авиакомпаниянинг расмий сайти орқали онлайн харид қилиш ёки сотув нуқталарида расмийлаштириш мумкин.