https://sputniknews.uz/20260622/tashkent-deliniator-yolaklar-paydo-bolish-58502366.html
Автобусларга устуворлик: Тошкентда делиниаторли махсус йўлаклар пайдо бўлмоқда
Автобусларга устуворлик: Тошкентда делиниаторли махсус йўлаклар пайдо бўлмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Magic City ҳудудидан Ислом Каримов кўчасигача бўлган йўл қисмида автобуслар учун ажратилган йўлак белгиланди ва делиниаторлар ўрнатилмоқда. Йил давомида бундай йўлаклар 30 дан ортиқ кўчада ташкил этилади
2026-06-22T11:31+0500
2026-06-22T11:31+0500
2026-06-22T11:31+0500
тошкент
йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ)
жамият
ўзбекистон
автобус
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58501647_0:386:1122:1017_1920x0_80_0_0_64a4b5b4ced9bf98cc6e542e4a80edce.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Тошкентда автобуслар ҳаракати учун “А” тоифасидаги алоҳида йўлакларни босқичма-босқич жорий этиш ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда Тошкент шаҳри Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази (ЙҲТЭМ) матбуот хизмати хабар берди."Magic City" ҳудудидаги Фурқат кўчасидан Халқлар дўстлиги саройи атрофидаги Ислом Каримов кўчасигача бўлган йўл қисмида “А” йўлаги учун махсус чизиқлар чизилди.Энди жамоат транспорти учун ажратилган йўлаклар нафақат йўл чизиқлари, балки қўшимча инфратузилма элементлари билан ҳам белгилаб борилмоқда.Мутахассисларнинг таъкидлашича, АҚШ, Испания, Буюк Британия, Сингапур, Австралия ва Боку шаҳри тажрибаси автобуслар учун алоҳида йўлаклар жамоат транспорти ҳаракат тезлигини ошириш, кечикишларни камайтириш ҳамда қатнов жадвалини барқарорлаштиришга хизмат қилишини кўрсатган.Маълум қилинишича, жорий йилда Тошкентнинг 30 тадан ортиқ кўчасида “А” тоифасидаги алоҳида йўлакларни ташкил этиш режалаштирилган. Бу орқали автобуслар ҳаракати тезлиги ва барқарорлигини ошириш, йўловчилар учун қулайлик яратиш ҳамда шаҳар йўлларидаги юкламани камайтириш кўзда тутилган.
https://sputniknews.uz/20260405/tashkent-avtobuslar-yol-tirbandlik-holi-56726861.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58501647_0:281:1122:1123_1920x0_80_0_0_d17d0470f609756a99cd997aafe821bb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ), жамият, ўзбекистон, автобус
тошкент, йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ), жамият, ўзбекистон, автобус
Автобусларга устуворлик: Тошкентда делиниаторли махсус йўлаклар пайдо бўлмоқда
Тошкентда автобуслар ҳаракати учун ажратилган “А” йўлакларини жорий этиш давом этмоқда. Янги участкада делиниаторлар ўрнатиш ишлари бошланди.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Тошкентда автобуслар ҳаракати учун “А” тоифасидаги алоҳида йўлакларни босқичма-босқич жорий этиш ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда Тошкент шаҳри Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази (ЙҲТЭМ) матбуот хизмати хабар берди
.
"Magic City" ҳудудидаги Фурқат кўчасидан Халқлар дўстлиги саройи атрофидаги Ислом Каримов кўчасигача бўлган йўл қисмида “А” йўлаги учун махсус чизиқлар чизилди.
Шунингдек, ушбу йўлакни умумий транспорт оқимидан ажратиш учун делиниаторлар — жисмоний ажратувчи элементлар ўрнатилмоқда.
Энди жамоат транспорти учун ажратилган йўлаклар нафақат йўл чизиқлари, балки қўшимча инфратузилма элементлари билан ҳам белгилаб борилмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, АҚШ, Испания, Буюк Британия, Сингапур, Австралия ва Боку шаҳри тажрибаси автобуслар учун алоҳида йўлаклар жамоат транспорти ҳаракат тезлигини ошириш, кечикишларни камайтириш ҳамда қатнов жадвалини барқарорлаштиришга хизмат қилишини кўрсатган.
Делиниаторлар эса бегона транспорт воситаларининг автобус йўлагига киришини чеклаш, тартибсиз ҳаракатларнинг олдини олиш ва ҳайдовчиларга йўлак чегараларини аниқ кўрсатиш имконини беради.
Маълум қилинишича, жорий йилда Тошкентнинг 30 тадан ортиқ кўчасида “А” тоифасидаги алоҳида йўлакларни ташкил этиш режалаштирилган. Бу орқали автобуслар ҳаракати тезлиги ва барқарорлигини ошириш, йўловчилар учун қулайлик яратиш ҳамда шаҳар йўлларидаги юкламани камайтириш кўзда тутилган.