https://sputniknews.uz/20260622/sadir-japarov-abdulla-aripov-muhokama-58520211.html
Садир Жапаров ва Абдулла Арипов икки томонлама ҳамкорликни муҳокама қилди
Садир Жапаров ва Абдулла Арипов икки томонлама ҳамкорликни муҳокама қилди
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Учрашувда сиёсий ва савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилди. Томонлар Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасидаги стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга тайёрлигини тасдиқлади.
2026-06-22T17:58+0500
2026-06-22T17:58+0500
2026-06-22T17:58+0500
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ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Қирғизистон президенти Садир Жапаров Чўлпонота шаҳрида Ўзбекистон бош вазири Абдулла Ариповни қабул қилди. Бу ҳақда Қирғизистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Садир Жапаров Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасидаги стратегик шериклик изчил мустаҳкамланиб бораётганини таъкидлади. Шунингдек, у Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилиши икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга хизмат қилишини қайд этди.Томонлар учрашув якунида Қирғизистон ва Ўзбекистон ўртасидаги дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлашга интилишларини тасдиқлади.
https://sputniknews.uz/20260515/mirziyoev-57599310.html
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иқтисод, қирғизистон, ўзбекистон, сиёсат, ҳамкорлик, абдулла арипов, садир жапаров
иқтисод, қирғизистон, ўзбекистон, сиёсат, ҳамкорлик, абдулла арипов, садир жапаров
Садир Жапаров ва Абдулла Арипов икки томонлама ҳамкорликни муҳокама қилди
Ўзбекистон бош вазири Қирғизистон президенти билан учрашди.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Қирғизистон президенти Садир Жапаров Чўлпонота шаҳрида Ўзбекистон бош вазири Абдулла Ариповни қабул қилди. Бу ҳақда Қирғизистон президенти матбуот хизмати хабар берди
.
Садир Жапаров Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасидаги стратегик шериклик изчил мустаҳкамланиб бораётганини таъкидлади. Шунингдек, у Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилиши икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга хизмат қилишини қайд этди.
Абдулла Арипов эса икки давлат раҳбарлари даражасида эришилган келишувларни амалга ошириш бўйича ҳамкорликни давом эттиришга тайёрлигини билдирди.
Томонлар учрашув якунида Қирғизистон ва Ўзбекистон ўртасидаги дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлашга интилишларини тасдиқлади.