Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260622/kanal-tushib-ketgan-bola-jasad-topilish-58503971.html
Бўстонлиқда каналга тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди
Бўстонлиқда каналга тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳодиса 17 июнь куни Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида содир бўлган. Бўзсув каналига тушиб кетган 2016 ва 2018 йилларда туғилган икки боладан бирининг жасади 21 июнь куни топилди. Иккинчи болани қидириш ишлари давом этмоқда.
2026-06-22T12:24+0500
2026-06-22T12:24+0500
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
фавқулодда ҳолат
жамият
бўстонлиқ тумани
тошкент вилояти
болалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1410/27/14102745_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_ee325bf6f12d8482e5a1716cc4fd2dfc.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида Бўзсув каналига тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди. Айни вақтда иккинчи болани қидириш ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, жорий йилнинг 17 июнь куни туманнинг Обод маҳалласида яшовчи 2016 йилда туғилган К.Й. ҳамда 2018 йилда туғилган К.Б. исмли икки нафар вояга етмаган бола яшаш уйининг пастки қисмидан оқиб ўтувчи Бўзсув каналига эҳтиётсизлик оқибатида тушиб кетган.Қидирув-қутқарув тадбирлари натижасида 21 июнь куни ғаввос-қутқарувчилар болалардан бирининг жасадини сувдан олиб чиққан.Ҳозир иккинчи болани қидириш ишлари узлуксиз давом эттирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260602/paxtachi-elektromoped-kanal-qulash-halok-58031333.html
бўстонлиқ тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1410/27/14102745_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_7f6685be18859556c44381e64cd5adcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), фавқулодда ҳолат, жамият, бўстонлиқ тумани, тошкент вилояти, болалар
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), фавқулодда ҳолат, жамият, бўстонлиқ тумани, тошкент вилояти, болалар

Бўстонлиқда каналга тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди

12:24 22.06.2026
© Wikipedia / CC BY-SA 3.0Северный Ташкентский канал
Северный Ташкентский канал - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2026
© Wikipedia / CC BY-SA 3.0
Oбуна бўлиш
Улар эҳтиётсизлик оқибатида Бўзсув каналига тушиб кетган.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида Бўзсув каналига тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди. Айни вақтда иккинчи болани қидириш ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, жорий йилнинг 17 июнь куни туманнинг Обод маҳалласида яшовчи 2016 йилда туғилган К.Й. ҳамда 2018 йилда туғилган К.Б. исмли икки нафар вояга етмаган бола яшаш уйининг пастки қисмидан оқиб ўтувчи Бўзсув каналига эҳтиётсизлик оқибатида тушиб кетган.

Ҳодиса тўғрисида хабар келиб тушгач, Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси қутқарувчилари қидирув ишларини бошлаган.

Қидирув-қутқарув тадбирлари натижасида 21 июнь куни ғаввос-қутқарувчилар болалардан бирининг жасадини сувдан олиб чиққан.
Ҳозир иккинчи болани қидириш ишлари узлуксиз давом эттирилмоқда.
Искусственное озеро близ города Ашхабада. 1967 год. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.06.2026
Пахтачида 8 киши минган электромопед каналга қулаб тушди — 4 нафари ҳалок бўлди
2 Июн, 12:55
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0