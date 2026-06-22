https://sputniknews.uz/20260622/kanal-tushib-ketgan-bola-jasad-topilish-58503971.html
Бўстонлиқда каналга тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди
Бўстонлиқда каналга тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳодиса 17 июнь куни Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида содир бўлган. Бўзсув каналига тушиб кетган 2016 ва 2018 йилларда туғилган икки боладан бирининг жасади 21 июнь куни топилди. Иккинчи болани қидириш ишлари давом этмоқда.
2026-06-22T12:24+0500
2026-06-22T12:24+0500
2026-06-22T12:24+0500
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
фавқулодда ҳолат
жамият
бўстонлиқ тумани
тошкент вилояти
болалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1410/27/14102745_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_ee325bf6f12d8482e5a1716cc4fd2dfc.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида Бўзсув каналига тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди. Айни вақтда иккинчи болани қидириш ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, жорий йилнинг 17 июнь куни туманнинг Обод маҳалласида яшовчи 2016 йилда туғилган К.Й. ҳамда 2018 йилда туғилган К.Б. исмли икки нафар вояга етмаган бола яшаш уйининг пастки қисмидан оқиб ўтувчи Бўзсув каналига эҳтиётсизлик оқибатида тушиб кетган.Қидирув-қутқарув тадбирлари натижасида 21 июнь куни ғаввос-қутқарувчилар болалардан бирининг жасадини сувдан олиб чиққан.Ҳозир иккинчи болани қидириш ишлари узлуксиз давом эттирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260602/paxtachi-elektromoped-kanal-qulash-halok-58031333.html
бўстонлиқ тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1410/27/14102745_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_7f6685be18859556c44381e64cd5adcd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), фавқулодда ҳолат, жамият, бўстонлиқ тумани, тошкент вилояти, болалар
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), фавқулодда ҳолат, жамият, бўстонлиқ тумани, тошкент вилояти, болалар
Бўстонлиқда каналга тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди
Улар эҳтиётсизлик оқибатида Бўзсув каналига тушиб кетган.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида Бўзсув каналига тушиб кетган икки боладан бирининг жасади топилди. Айни вақтда иккинчи болани қидириш ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, жорий йилнинг 17 июнь куни туманнинг Обод маҳалласида яшовчи 2016 йилда туғилган К.Й. ҳамда 2018 йилда туғилган К.Б. исмли икки нафар вояга етмаган бола яшаш уйининг пастки қисмидан оқиб ўтувчи Бўзсув каналига эҳтиётсизлик оқибатида тушиб кетган.
Ҳодиса тўғрисида хабар келиб тушгач, Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси қутқарувчилари қидирув ишларини бошлаган.
Қидирув-қутқарув тадбирлари натижасида 21 июнь куни ғаввос-қутқарувчилар болалардан бирининг жасадини сувдан олиб чиққан.
Ҳозир иккинчи болани қидириш ишлари узлуксиз давом эттирилмоқда.