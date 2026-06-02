https://sputniknews.uz/20260602/paxtachi-elektromoped-kanal-qulash-halok-58031333.html
Пахтачида 8 киши минган электромопед каналга қулаб тушди — 4 нафари ҳалок бўлди
Пахтачида 8 киши минган электромопед каналга қулаб тушди — 4 нафари ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанд вилояти Пахтачи туманида юк ташишга мўлжалланган электромопед 8 киши билан “Нарпай” каналига қулаб тушди. Уларнинг 4 нафари ҳалок бўлди, 4 нафари аҳоли томонидан қутқарилди.
2026-06-02T12:55+0500
2026-06-02T12:55+0500
2026-06-02T13:09+0500
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
самарқанд вилояти
фавқулодда ҳолат
жамият
ўзбекистон
ҳодисалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/305/70/3057057_0:458:2013:1590_1920x0_80_0_0_7cbe36e40035909fd5736b36981645a8.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Самарқанд вилояти Пахтачи туманида юк ташишга мўлжалланган электромопед Нарпай каналига қулаб тушди. Унда 8 киши бўлган. Бу ҳақда ФВВ матбуот хизмати хабар берди.Ҳодиса 31 май куни соат 20:25 атрофида Пахтачи тумани “Украч” МФЙ ҳудудида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, электромопед ҳайдовчиси бошқарувни йўқотган.ФВВ маълумотига кўра, қутқарувчилар воқеа жойига етиб борганида каналга тушиб кетган 8 кишидан 4 нафари аҳоли томонидан қутқариб қолингани аниқланган.Суриштирув давомида аниқланишича, 1984 йилда туғилган фуқаро юк ташишга мўлжалланган электромопедга турмуш ўртоғи, ўзи ва қўшни хонадондан 6 нафар вояга етмаган болани миндирган.Ҳозир туман прокуратураси, ИИБ ва ФВБ ходимлари ҳодиса сабабларини ўрганмоқда.
https://sputniknews.uz/20260414/ohangaron-toglar-yoqolgan-bola-topilish-56889481.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/305/70/3057057_0:269:2013:1779_1920x0_80_0_0_1091fcbf7e012760a7af26419688c877.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), самарқанд вилояти, фавқулодда ҳолат, жамият, ўзбекистон, ҳодисалар
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), самарқанд вилояти, фавқулодда ҳолат, жамият, ўзбекистон, ҳодисалар
Пахтачида 8 киши минган электромопед каналга қулаб тушди — 4 нафари ҳалок бўлди
12:55 02.06.2026 (янгиланди: 13:09 02.06.2026)
Пахтачи туманида юк ташишга мўлжалланган электромопед 8 киши, жумладан, 6 нафар бола билан каналга қулаб тушди.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Самарқанд вилояти Пахтачи туманида юк ташишга мўлжалланган электромопед Нарпай каналига қулаб тушди. Унда 8 киши бўлган. Бу ҳақда ФВВ матбуот хизмати хабар берди
.
Ҳодиса 31 май куни соат 20:25 атрофида Пахтачи тумани “Украч” МФЙ ҳудудида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, электромопед ҳайдовчиси бошқарувни йўқотган.
ФВВ маълумотига кўра, қутқарувчилар воқеа жойига етиб борганида каналга тушиб кетган 8 кишидан 4 нафари аҳоли томонидан қутқариб қолингани аниқланган.
Қидирув-қутқарув ишлари давомида қолган 4 нафар фуқаро ҳалок бўлгани маълум бўлди.
Суриштирув давомида аниқланишича, 1984 йилда туғилган фуқаро юк ташишга мўлжалланган электромопедга турмуш ўртоғи, ўзи ва қўшни хонадондан 6 нафар вояга етмаган болани миндирган.
Ҳозир туман прокуратураси, ИИБ ва ФВБ ходимлари ҳодиса сабабларини ўрганмоқда.