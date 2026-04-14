Оҳангарон тоғларида йўқолган 4 ёшли бола қорлар орасидан топилди
Оҳангарон тоғларида йўқолган 4 ёшли бола қорлар орасидан топилди
Тошкент вилоятининг Оҳангарон тумани тоғларида йўқолган 4 ёшли бола ФВВ қутқарувчилари томонидан 6,5 соатлик қидирувдан сўнг тирик ҳолда топилди. У қорли ҳудудда, тахминан 3 км узоқликдан аниқланган.
2026-04-14T10:19+0500
2026-04-14T11:17+0500
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Тошкент вилоятининг Оҳангарон тумани тоғларида йўқолиб қолган 4 ёшли бола ФВВ қутқарувчилари томонидан 6,5 соатли қидирувдан сўнг тирик ҳолда топилди.ФВВ маълумотига кўра, 13 апрель куни олти кишидан иборат оила дам олиш учун тоғга чиққан. Сайр вақтида катталар соат 17:00 ларда тоғ чўққисидаги қорларни кўриш учун юқорига кўтарилган, кейин эса болани унутиб, шу ерда қолдирган ҳолда пастга тушиб кетишган. Унинг йўқолгани тахминан 40 дақиқадан кейин маълум бўлган.14 апрель соат 00:20 да бола ота-онаси уни қолдириб кетган жойдан тахминан 3 км узоқликда топилган. Топилган вақтда бола тиззасигача қор ичида жим ҳолда турган бўлган. У яқинларига соғ-саломат топширилган.
10:19 14.04.2026 (янгиланди: 11:17 14.04.2026)
Қутқарувчилар тун ярмида Оҳангарон тумани қорли тоғларида қаровсиз қолган 4 ёшли болани топиб, уни оиласига соғ-саломат қайтарди
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Тошкент вилоятининг Оҳангарон тумани тоғларида йўқолиб қолган 4 ёшли бола ФВВ қутқарувчилари томонидан 6,5 соатли қидирувдан сўнг тирик ҳолда топилди.
ФВВ маълумотига кўра, 13 апрель куни олти кишидан иборат оила дам олиш учун тоғга чиққан. Сайр вақтида катталар соат 17:00 ларда тоғ чўққисидаги қорларни кўриш учун юқорига кўтарилган, кейин эса болани унутиб, шу ерда қолдирган ҳолда пастга тушиб кетишган. Унинг йўқолгани тахминан 40 дақиқадан кейин маълум бўлган.
Шундан сўнг яқинлари қутқарувчиларга мурожаат қилган. Болани қидириш ишларига ФВВнинг қидирув-қутқарув гуруҳлари жалб этилган ва операция тунгача давом этган.
14 апрель соат 00:20 да бола ота-онаси уни қолдириб кетган жойдан тахминан 3 км узоқликда топилган. Топилган вақтда бола тиззасигача қор ичида жим ҳолда турган бўлган. У яқинларига соғ-саломат топширилган.
