https://sputniknews.uz/20260622/husanov-tezlik-mbappe-ortda-qoldirish-58504946.html
Ҳусанов тезлик бўйича Мбаппени ортда қолдирди
Ҳусанов тезлик бўйича Мбаппени ортда қолдирди
Sputnik Ўзбекистон
Абдуқодир Ҳусанов майдонда 36,5 км/соат тезликка эришиб, Эрлинг Холанд билан иккинчи ўринни бўлишиб турибди. Рейтингда биринчи ўринни австралиялик Жордан Бос эгаллаган, Килиан Мбаппе эса тўққизинчи бўлган.
2026-06-22T11:56+0500
2026-06-22T11:56+0500
2026-06-22T12:07+0500
спорт
футбол
абдуқодир ҳусанов
халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа)
футбол бўйича жч-2026
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган FIFA трекинг маълумотларига кўра, Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ-2026 нинг энг тезкор футболчилари қаторидан жой олди.Турнир статистикасига кўра, ўзбекистонлик футболчи майдонда 36,5 км/соат тезликка эришган. Бу кўрсаткич унга Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд билан биргаликда иккинчи поғонадан жой олиш имконини берди.Эътиборли жиҳати, Ҳусанов тезлик бўйича Франция терма жамоаси етакчиси Килиан Мбаппе, Жанубий Корея сардори Сон Хин Мин ҳамда Португалия вакили Педру Нетудан юқори натижа кўрсатди. Мбаппе 35,1 км/соат натижа билан кучли ўнликда тўққизинчи ўринни эгаллаган.
https://sputniknews.uz/20260621/biz-ozimizga-ishonishimiz-kerak--sharhlovchi-mirzahakim-toxtamirzaev-58494457.html
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спорт, футбол, абдуқодир ҳусанов, халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа), футбол бўйича жч-2026, ўзбекистон
спорт, футбол, абдуқодир ҳусанов, халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа), футбол бўйича жч-2026, ўзбекистон
Ҳусанов тезлик бўйича Мбаппени ортда қолдирди
11:56 22.06.2026 (янгиланди: 12:07 22.06.2026)
Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ЧМ-2026нинг биринчи туридан кейинги энг тезкор футболчилар рейтингида иккинчи ўринни эгаллади.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган FIFA трекинг маълумотларига кўра, Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ-2026 нинг энг тезкор футболчилари қаторидан жой олди
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Турнир статистикасига кўра, ўзбекистонлик футболчи майдонда 36,5 км/соат тезликка эришган. Бу кўрсаткич унга Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд билан биргаликда иккинчи поғонадан жой олиш имконини берди.
Рейтинг етакчиси Австралия терма жамоаси ҳимоячиси Жордан Бос бўлиб, у 36,7 км/соат тезликни қайд этган.
Эътиборли жиҳати, Ҳусанов тезлик бўйича Франция терма жамоаси етакчиси Килиан Мбаппе, Жанубий Корея сардори Сон Хин Мин ҳамда Португалия вакили Педру Нетудан юқори натижа кўрсатди. Мбаппе 35,1 км/соат натижа билан кучли ўнликда тўққизинчи ўринни эгаллаган.