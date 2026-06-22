Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260622/belarus-uzbek-jangchilar-xotira-asrash-minnatdorlik-58522159.html
Исмоилов Беларусга ўзбек жангчилари хотирасини асраётгани учун миннатдорлик билдирди
Исмоилов Беларусга ўзбек жангчилари хотирасини асраётгани учун миннатдорлик билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Форумда Нуриддин Исмоилов Брест қалъаси халқларнинг умумий хавф-хатар қаршисида бир тану бир жон бўлиб курашганининг рамзи эканини таъкидлади. Шунингдек, у “Казбек” фильми Беларусь томонига тақдим этилишини маълум қилди
2026-06-22T18:31+0500
2026-06-22T18:31+0500
улуғ ватан уруши
иккинчи жаҳон уруши
олий мажлис қонунчилик палатаси
ўзбекистон
нуриддин исмоилов
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58521253_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_90e19690bf8b6197151fcc098605c135.png
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Ўзбекистон Улуғ Ватан уруши қатнашчилари хотирасини асраб-авайлаб келаётгани учун Беларусь халқи ва ҳукуматига миннатдор. Бу ҳақда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов Брест шаҳрида бўлиб ўтган “Буюк мерос — умумий келажак” халқаро форумида маълум қилди.Унинг таъкидлашича, ўзбекистонликлар Белоруссияни озод қилиш учун жангларда фаол иштирок этган бўлиб, уларнинг 30 нафардан ортиғи Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига сазовор бўлган.Спикер шу муносабат билан Беларусь томонига ўзбекистонлик жангчиларга бағишланган мемориаллар ва хотира масканларини асраб келаётгани учун миннатдорлик билдирди.Шунингдек, у 9 май куни Тошкентда партизан ва Совет Иттифоқи Қаҳрамони Мамадали Топволдиев ҳақидаги “Казбек” фильмининг премьераси бўлиб ўтганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260505/andijon-qahramon-xotirlanish-57329917.html
ўзбекистон
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58521253_202:0:1455:940_1920x0_80_0_0_bd4835f4c329d8e2d3a28f471a56e3a2.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
улуғ ватан уруши, иккинчи жаҳон уруши, олий мажлис қонунчилик палатаси, ўзбекистон, нуриддин исмоилов, беларусь
улуғ ватан уруши, иккинчи жаҳон уруши, олий мажлис қонунчилик палатаси, ўзбекистон, нуриддин исмоилов, беларусь

Исмоилов Беларусга ўзбек жангчилари хотирасини асраётгани учун миннатдорлик билдирди

18:31 22.06.2026
© Парламентское Собрание Союза Беларуси и России"Великое наследие - общее будущее" - Международный форум Союзного государства
Великое наследие - общее будущее - Международный форум Союзного государства - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2026
© Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Oбуна бўлиш
Нуриддин Исмоилов Брестдаги халқаро форумда Беларусь халқи ва ҳукуматига ўзбекистонлик жангчилар хотирасини асраб келаётгани учун миннатдорлик билдирди.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Ўзбекистон Улуғ Ватан уруши қатнашчилари хотирасини асраб-авайлаб келаётгани учун Беларусь халқи ва ҳукуматига миннатдор. Бу ҳақда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов Брест шаҳрида бўлиб ўтган “Буюк мерос — умумий келажак” халқаро форумида маълум қилди.
Унинг таъкидлашича, ўзбекистонликлар Белоруссияни озод қилиш учун жангларда фаол иштирок этган бўлиб, уларнинг 30 нафардан ортиғи Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига сазовор бўлган.
“Брест қалъаси ёдгорлик лавҳаларига ёнма-ён ўйиб ёзилган мудофаачилар исмлари умумий хавф-хатар қаршисида халқлар бир тану бир жон бўлиб курашганидан далолат беради”, — деди Исмоилов.
Спикер шу муносабат билан Беларусь томонига ўзбекистонлик жангчиларга бағишланган мемориаллар ва хотира масканларини асраб келаётгани учун миннатдорлик билдирди.
Шунингдек, у 9 май куни Тошкентда партизан ва Совет Иттифоқи Қаҳрамони Мамадали Топволдиев ҳақидаги “Казбек” фильмининг премьераси бўлиб ўтганини маълум қилди.
“Бугун ушбу фильмни Беларусь томонига ва форум иштирокчиларига тақдим этамиз”, — деди Исмоилов.

Маълумотларга кўра, фашизмга қарши жангларда ўша пайтда 6,8 миллион нафар аҳоли яшаган Ўзбекистондан қарийб 2 миллион киши иштирок этган. Уларнинг 540 мингга яқини ҳалок бўлган, 158 минг нафари бедарак йўқолган, 50 мингдан ортиғи концлагерларда вафот этган, 60 мингдан зиёд фронтдан ногирон бўлиб қайтган.

Уруш йилларида Ўзбекистон фронт ҳудудларидан эвакуация қилинган 1,5 миллион инсонни, жумладан, 250 минг нафар етим болани қабул қилиб, уларга бошпана ва ғамхўрлик кўрсатган.

Шунингдек, республикага 170 тадан ортиқ завод ва фабрика кўчириб келтирилган.

КенгайтиришЙиғиштириш
В Минске почтили память Героя Советского Союза, воина-узбекистанца Гуляма Якубова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2026
Минскда ўзбекистонлик Совет Иттифоқи Қаҳрамони Ғулом Ёқубов хотираси ёдга олинди
5 Май, 11:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0