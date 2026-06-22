https://sputniknews.uz/20260622/azerbaijan-elchi-guliev-mehnat-shuhrati-orden-58511059.html
Озарбайжон элчиси Гусейн Гулиев “Меҳнат шуҳрати” ордени билан тақдирланди
Озарбайжон элчиси Гусейн Гулиев “Меҳнат шуҳрати” ордени билан тақдирланди
Sputnik Ўзбекистон
Учрашувда Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги стратегик шериклик муносабатларини ривожлантириш натижалари қайд этилди. Давлат раҳбари элчини “Меҳнат шуҳрати” ордени билан тақдирлади.
2026-06-22T14:54+0500
2026-06-22T14:54+0500
2026-06-22T15:17+0500
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
ҳамкорлик
озарбайжон
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58510465_0:160:1900:1229_1920x0_80_0_0_0d6e9f64c94e38b25fe060448f680cc5.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистондаги дипломатик миссиясини якунлаётган Озарбайжон элчиси Гусейн Гулиевни қабул қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда элчининг икки мамлакат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси алоҳида қайд этилди.Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги ҳамкорлик изчил ривожланиб, ўзаро товар айирбошлаш ҳажми бир неча баробар ошди. Озарбайжон сармояси иштирокида 280 та корхона ташкил этилди, Қўшма инвестиция компанияси фаолият бошлади.Учрашув якунида президент Гусейн Гулиевга икки давлат ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун “Меҳнат шуҳрати” орденини топширди.Элчи мамлакат раҳбарига дипломатик миссияси фаолиятига берилган юксак баҳо ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни қўллаб-қувватлаётгани учун миннатдорлик билдирди.
https://sputniknews.uz/20251021/samarkand-uzbekistan-azerbaijan-vazir-uchrashuv-52858490.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58510465_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_04d1fca45bda7a2e5e529ec6fc9821fb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, ўзбекистон, ҳамкорлик, озарбайжон, сиёсат
шавкат мирзиёев, ўзбекистон, ҳамкорлик, озарбайжон, сиёсат
Озарбайжон элчиси Гусейн Гулиев “Меҳнат шуҳрати” ордени билан тақдирланди
14:54 22.06.2026 (янгиланди: 15:17 22.06.2026)
Мирзиёев элчининг икки мамлакат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси алоҳида қайд этди.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистондаги дипломатик миссиясини якунлаётган Озарбайжон элчиси Гусейн Гулиевни қабул қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди
.
Учрашувда элчининг икки мамлакат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси алоҳида қайд этилди.
Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги ҳамкорлик изчил ривожланиб, ўзаро товар айирбошлаш ҳажми бир неча баробар ошди. Озарбайжон сармояси иштирокида 280 та корхона ташкил этилди, Қўшма инвестиция компанияси фаолият бошлади.
Шунингдек, геология, қишлоқ хўжалиги, транспорт, шаҳарсозлик, тўқимачилик ва фармацевтика соҳаларида қатор кооперация лойиҳалари амалга оширилмоқда.
Учрашув якунида президент Гусейн Гулиевга икки давлат ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун “Меҳнат шуҳрати” орденини топширди.
Элчи мамлакат раҳбарига дипломатик миссияси фаолиятига берилган юксак баҳо ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни қўллаб-қувватлаётгани учун миннатдорлик билдирди.