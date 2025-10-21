https://sputniknews.uz/20251021/samarkand-uzbekistan-azerbaijan-vazir-uchrashuv-52858490.html
Ўзбекистон ва Озарбойжон терроризмга қарши курашишда ўзаро ҳамжиҳатликни кучайтиради
Ўзбекистон ва Озарбойжон терроризмга қарши курашишда ўзаро ҳамжиҳатликни кучайтиради
Самарқанд шаҳрида Шухрат Халмухамедов ва Закир Гасанов икки томонлама учрашув ўтказди. Суҳбатда ҳарбий ҳамкорлик, тажриба алмашинуви ва терроризмга қарши ҳамжиҳатлик масалалари муҳокама қилинди.
ўзбекистон
жамият
мудофаа вазирлиги
учрашув
шуҳрат халмуҳамедов
озарбайжон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52858213_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_81125b0e33c0636f8ce0c6c70a34d4c6.png
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Халмуҳамедов Озарбойжон мудофаа вазири Закир Ҳасанов билан Самарқанд шаҳрида икки томонлама учрашув ўтказди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Учрашув давомида икки давлат мудофаа вазирлари ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма тайёргарлик тизимини такомиллаштириш, тажриба ва амалий билим алмашувини йўлга қўйиш, шунингдек, мамлакатлараро ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорликни ривожлантириш ҳамда халқаро терроризмга қарши курашишда ўзаро ҳамжиҳатликни кучайтириш масалаларини муҳокама қилишди.Озарбайжон мудофаа вазири Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирлари билан биргаликда “Каттақўрғон” полигонида Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон, Озарбойжон ва Қирғизистон мудофаа вазирликлари бўлинмалари иштирокида ўтказилаётган “Бирлик – 2025” минтақавий ўқув машғулотларини кузатади.
ўзбекистон
Янгиликлар
ўзбекистон, озарбойжон, шухрат халмухамедов, закир гасанов, самарқанд, мудофаа вазирлиги, ҳарбий ҳамкорлик, терроризмга қарши кураш, бирлик 2025
ўзбекистон, озарбойжон, шухрат халмухамедов, закир гасанов, самарқанд, мудофаа вазирлиги, ҳарбий ҳамкорлик, терроризмга қарши кураш, бирлик 2025
“Бирлик – 2025” ўқув машғулотлари олдидан Ўзбекистон ва Озарбойжон мудофаа вазирлари икки томонлама учрашув ўтказди. Учрашувда ҳарбий ҳамкорлик ва хавфсизлик масалалари муҳокама қилинди.
. Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Халмуҳамедов Озарбойжон мудофаа вазири Закир Ҳасанов билан Самарқанд шаҳрида икки томонлама учрашув ўтказди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Учрашув давомида икки давлат мудофаа вазирлари ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма тайёргарлик тизимини такомиллаштириш, тажриба ва амалий билим алмашувини йўлга қўйиш, шунингдек, мамлакатлараро ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорликни ривожлантириш ҳамда халқаро терроризмга қарши курашишда ўзаро ҳамжиҳатликни кучайтириш масалаларини муҳокама қилишди.
Учрашувнинг асосий мақсади тинчлик, бирлик ва барқарор тараққиётни таъминлашга хизмат қиладиган амалий ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат бўлди.
Озарбайжон мудофаа вазири Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирлари билан биргаликда “Каттақўрғон” полигонида Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон, Озарбойжон ва Қирғизистон мудофаа вазирликлари бўлинмалари иштирокида ўтказилаётган “Бирлик – 2025” минтақавий ўқув машғулотларини кузатади.