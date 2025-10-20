https://sputniknews.uz/20251020/vazirlar-central-asia-xavfsizlik-hamkorlik-52838487.html
Ўзбекистон мудофаа вазири Самарқандда марказий осиёлик ҳамкасблари билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Шухрат Халмухамедов Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирлари билан икки томонлама учрашувлар ўтказди. Суҳбатларда ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш ва минтақавий хавфсизликни таъминлаш масалалари муҳокама қилинди
ўзбекистон
мудофаа вазирлиги
шуҳрат халмуҳамедов
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
туркманистон
экстремизм
жамият
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Халмуҳамедов Самарқандда Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирлари билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Суҳбатлар чоғида ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма тайёргарлик тизимини такомиллаштириш, тажриба ва амалий билим алмашувини йўлга қўйиш, шунингдек, минтақавий хавфсизлик соҳасидаги қўшма ташаббусларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.Учрашувларда томонлар мамлакатлараро ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорликни ривожлантириш, халқаро терроризмга қарши курашишда ўзаро ҳамжиҳатликни кучайтириш, минтақавий хавфсизликни таъминлаш ҳамда давлатлар ўртасида ишончли ва барқарор ҳамкорлик муҳитини мустаҳкамлаш масалаларида келишувларга эришдилар.
ўзбекистон
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
ўзбекистон, шухрат халмухамедов, мудофаа вазири, марказий осиё, ҳарбий ҳамкорлик, хавфсизлик, минтақавий барқарорлик, терроризмга қарши кураш, қўшма тайёргарлик, мудофаа вазирликлари, узбекистон, мудофа вазири, харбий хамкорлик
Ўзбекистон мудофаа вазири Самарқандда марказий осиёлик ҳамкасблари билан учрашди
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik
. Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Халмуҳамедов Самарқандда Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирлари билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Суҳбатлар чоғида ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма тайёргарлик тизимини такомиллаштириш, тажриба ва амалий билим алмашувини йўлга қўйиш, шунингдек, минтақавий хавфсизлик соҳасидаги қўшма ташаббусларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Учрашувларнинг асосий мақсади Марказий Осиё минтақасида тинчлик, бирлик ва барқарор тараққиётни таъминлашга хизмат қиладиган амалий ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат бўлди.
Учрашувларда томонлар мамлакатлараро ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорликни ривожлантириш, халқаро терроризмга қарши курашишда ўзаро ҳамжиҳатликни кучайтириш, минтақавий хавфсизликни таъминлаш ҳамда давлатлар ўртасида ишончли ва барқарор ҳамкорлик муҳитини мустаҳкамлаш масалаларида келишувларга эришдилар.