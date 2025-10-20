Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251020/vazirlar-central-asia-xavfsizlik-hamkorlik-52838487.html
Ўзбекистон мудофаа вазири Самарқандда марказий осиёлик ҳамкасблари билан учрашди
Ўзбекистон мудофаа вазири Самарқандда марказий осиёлик ҳамкасблари билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Шухрат Халмухамедов Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирлари билан икки томонлама учрашувлар ўтказди. Суҳбатларда ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш ва минтақавий хавфсизликни таъминлаш масалалари муҳокама қилинди
2025-10-20T13:21+0500
2025-10-20T13:21+0500
ўзбекистон
мудофаа вазирлиги
шуҳрат халмуҳамедов
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
туркманистон
экстремизм
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52840996_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_4d1fb76dd1d3848d59516f1bec5476f7.png
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Халмуҳамедов Самарқандда Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирлари билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Суҳбатлар чоғида ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма тайёргарлик тизимини такомиллаштириш, тажриба ва амалий билим алмашувини йўлга қўйиш, шунингдек, минтақавий хавфсизлик соҳасидаги қўшма ташаббусларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.Учрашувларда томонлар мамлакатлараро ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорликни ривожлантириш, халқаро терроризмга қарши курашишда ўзаро ҳамжиҳатликни кучайтириш, минтақавий хавфсизликни таъминлаш ҳамда давлатлар ўртасида ишончли ва барқарор ҳамкорлик муҳитини мустаҳкамлаш масалаларида келишувларга эришдилар.
https://sputniknews.uz/20251017/mirziyoev-cis-xavfsizlik-organ-muvofiqlashtiruv-52779837.html
ўзбекистон
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52840996_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_dc1263f69f3052809505c135ccda7228.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, шухрат халмухамедов, мудофаа вазири, марказий осиё, ҳарбий ҳамкорлик, хавфсизлик, минтақавий барқарорлик, терроризмга қарши кураш, қўшма тайёргарлик, мудофаа вазирликлари, узбекистон, мудофа вазири, харбий хамкорлик
ўзбекистон, шухрат халмухамедов, мудофаа вазири, марказий осиё, ҳарбий ҳамкорлик, хавфсизлик, минтақавий барқарорлик, терроризмга қарши кураш, қўшма тайёргарлик, мудофаа вазирликлари, узбекистон, мудофа вазири, харбий хамкорлик

Ўзбекистон мудофаа вазири Самарқандда марказий осиёлик ҳамкасблари билан учрашди

13:21 20.10.2025
© Министерство обороныВ Самарканде состоялась встреча министров обороны стран Центральной Азии
В Самарканде состоялась встреча министров обороны стран Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2025
© Министерство обороны
Oбуна бўлиш
Халмуҳамедов Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирлари билан ўтказган учрашувларда ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш ва минтақавий хавфсизликни таъминлаш масалалари муҳокама этилди.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Халмуҳамедов Самарқандда Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирлари билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбатлар чоғида ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма тайёргарлик тизимини такомиллаштириш, тажриба ва амалий билим алмашувини йўлга қўйиш, шунингдек, минтақавий хавфсизлик соҳасидаги қўшма ташаббусларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.

Учрашувларнинг асосий мақсади Марказий Осиё минтақасида тинчлик, бирлик ва барқарор тараққиётни таъминлашга хизмат қиладиган амалий ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат бўлди.

Учрашувларда томонлар мамлакатлараро ҳарбий ва ҳарбий-техник ҳамкорликни ривожлантириш, халқаро терроризмга қарши курашишда ўзаро ҳамжиҳатликни кучайтириш, минтақавий хавфсизликни таъминлаш ҳамда давлатлар ўртасида ишончли ва барқарор ҳамкорлик муҳитини мустаҳкамлаш масалаларида келишувларга эришдилар.
В Самарканде проходит заседание руководителей органов безопасности государств СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
Мирзиёев: МДҲ хавфсизлик органлари ҳаракатларини мувофиқлаштириши керак
17 Октябр, 13:04
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0