Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251017/mirziyoev-cis-xavfsizlik-organ-muvofiqlashtiruv-52779837.html
Мирзиёев: МДҲ хавфсизлик органлари ҳаракатларини мувофиқлаштириши керак
Мирзиёев: МДҲ хавфсизлик органлари ҳаракатларини мувофиқлаштириши керак
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанддаги МДҲ хавфсизлик органлари раҳбарлари мажлисида Президент Мирзиёевнинг мурожаати ўқиб эшиттирилди. Унда хавфсизликни таъминлаш ва таҳдидларга қарши биргаликда курашиш зарурлиги таъкидланди.
2025-10-17T13:04+0500
2025-10-17T15:41+0500
ўзбекистон
самарқанд
мажлис
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
хавфсизлик
разведка хизмати
президент
таклиф
хавфсизлик кенгаши
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52778977_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_0dcfca9b33fd51dd4bd0b0d8a9409d8b.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Самарқанд шаҳрида бошланган МДҲ хавфсизлик органлари ва разведка хизматлари раҳбарларининг 21-мажлисида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг иштирокчиларга йўллаган мурожаати ўқиб эшиттирилди.Мурожаатни Президент ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби Виктор Махмудов етказди.Унда дунёдаги мураккаб геосиёсий вазият, қуролли можароларнинг тобора кескинлашиб бораётгани ва уларнинг кенг кўламли урушга айланиб кетиши мумкинлиги хавотир уйғотаётгани айтиб ўтилган. Шунингдек, Ҳамдўстлик давлатлари суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва конституциявий асосларига таҳдидларга қарши курашишда МДҲ хавфсизлик ва разведка органлари саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш устувор вазифа бўлиши кераклигини таъкидланган. Ва мажлис иштирокчилари халқаро хавфсизлик соҳасида амалий мулоқотни янги босқичга олиб чиқиш имконини берадиган янги ташаббус ва таклифлар ишлаб чиқишга қодир эканлигига ишонч билдирилган.
https://sputniknews.uz/20251016/terrorizm-kurash-mirziyoev-mdh-52738670.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/11/52778977_100:0:1181:811_1920x0_80_0_0_6a10dc55696bc10596b00c591a4e3739.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, самарқанд, мдҳ, хавфсизлик органлари, разведка хизматлари, геосиёсий вазият, қуролли можаролар, ҳамкорлик, виктор махмудов, хавфсизлик, барқарорлик, минтақавий ҳамкорлик, дхх
шавкат мирзиёев, самарқанд, мдҳ, хавфсизлик органлари, разведка хизматлари, геосиёсий вазият, қуролли можаролар, ҳамкорлик, виктор махмудов, хавфсизлик, барқарорлик, минтақавий ҳамкорлик, дхх

Мирзиёев: МДҲ хавфсизлик органлари ҳаракатларини мувофиқлаштириши керак

13:04 17.10.2025 (янгиланди: 15:41 17.10.2025)
© Пресс-служба СГБВ Самарканде проходит заседание руководителей органов безопасности государств СНГ
В Самарканде проходит заседание руководителей органов безопасности государств СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
© Пресс-служба СГБ
Oбуна бўлиш
МДҲ суверенетити ва ҳудудий яхлитлигига таҳдидлар хавфсизлик хизматларининг устувор вазифасига айланиши керак — Мирзиёев.
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Самарқанд шаҳрида бошланган МДҲ хавфсизлик органлари ва разведка хизматлари раҳбарларининг 21-мажлисида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг иштирокчиларга йўллаган мурожаати ўқиб эшиттирилди.
Мурожаатни Президент ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби Виктор Махмудов етказди.
Унда дунёдаги мураккаб геосиёсий вазият, қуролли можароларнинг тобора кескинлашиб бораётгани ва уларнинг кенг кўламли урушга айланиб кетиши мумкинлиги хавотир уйғотаётгани айтиб ўтилган.
Ўзбекистон минтақада барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш, мамлакатларимизнинг жадал ривожланиши йўлида халқаро кун тартибидаги муаммоли масалаларни сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал этиш тарафдори эканлигига алоҳида эътибор қаратилган.
Шунингдек, Ҳамдўстлик давлатлари суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва конституциявий асосларига таҳдидларга қарши курашишда МДҲ хавфсизлик ва разведка органлари саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш устувор вазифа бўлиши кераклигини таъкидланган.
Ва мажлис иштирокчилари халқаро хавфсизлик соҳасида амалий мулоқотни янги босқичга олиб чиқиш имконини берадиган янги ташаббус ва таклифлар ишлаб чиқишга қодир эканлигига ишонч билдирилган.
В Самарканде проводится 57-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
Терроризм ва таҳдидларга қарши кураш: Мирзиёев МДҲ ҳамкорлигини кучайтиришга чақирди
Кеча, 12:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0