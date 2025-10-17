https://sputniknews.uz/20251017/mirziyoev-cis-xavfsizlik-organ-muvofiqlashtiruv-52779837.html
Мирзиёев: МДҲ хавфсизлик органлари ҳаракатларини мувофиқлаштириши керак
Самарқанддаги МДҲ хавфсизлик органлари раҳбарлари мажлисида Президент Мирзиёевнинг мурожаати ўқиб эшиттирилди. Унда хавфсизликни таъминлаш ва таҳдидларга қарши биргаликда курашиш зарурлиги таъкидланди.
2025-10-17T13:04+0500
2025-10-17T13:04+0500
2025-10-17T15:41+0500
ўзбекистон
самарқанд
мажлис
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
хавфсизлик
разведка хизмати
президент
таклиф
хавфсизлик кенгаши
сиёсат
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Самарқанд шаҳрида бошланган МДҲ хавфсизлик органлари ва разведка хизматлари раҳбарларининг 21-мажлисида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг иштирокчиларга йўллаган мурожаати ўқиб эшиттирилди.Мурожаатни Президент ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби Виктор Махмудов етказди.Унда дунёдаги мураккаб геосиёсий вазият, қуролли можароларнинг тобора кескинлашиб бораётгани ва уларнинг кенг кўламли урушга айланиб кетиши мумкинлиги хавотир уйғотаётгани айтиб ўтилган. Шунингдек, Ҳамдўстлик давлатлари суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва конституциявий асосларига таҳдидларга қарши курашишда МДҲ хавфсизлик ва разведка органлари саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш устувор вазифа бўлиши кераклигини таъкидланган. Ва мажлис иштирокчилари халқаро хавфсизлик соҳасида амалий мулоқотни янги босқичга олиб чиқиш имконини берадиган янги ташаббус ва таклифлар ишлаб чиқишга қодир эканлигига ишонч билдирилган.
ўзбекистон
шавкат мирзиёев, самарқанд, мдҳ, хавфсизлик органлари, разведка хизматлари, геосиёсий вазият, қуролли можаролар, ҳамкорлик, виктор махмудов, хавфсизлик, барқарорлик, минтақавий ҳамкорлик, дхх
13:04 17.10.2025 (янгиланди: 15:41 17.10.2025)
МДҲ суверенетити ва ҳудудий яхлитлигига таҳдидлар хавфсизлик хизматларининг устувор вазифасига айланиши керак — Мирзиёев.
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Самарқанд шаҳрида бошланган МДҲ хавфсизлик органлари ва разведка хизматлари раҳбарларининг 21-мажлисида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг иштирокчиларга йўллаган мурожаати ўқиб эшиттирилди
.
Мурожаатни Президент ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби Виктор Махмудов етказди.
Унда дунёдаги мураккаб геосиёсий вазият, қуролли можароларнинг тобора кескинлашиб бораётгани ва уларнинг кенг кўламли урушга айланиб кетиши мумкинлиги хавотир уйғотаётгани айтиб ўтилган.
Ўзбекистон минтақада барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш, мамлакатларимизнинг жадал ривожланиши йўлида халқаро кун тартибидаги муаммоли масалаларни сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал этиш тарафдори эканлигига алоҳида эътибор қаратилган.
Шунингдек, Ҳамдўстлик давлатлари суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва конституциявий асосларига таҳдидларга қарши курашишда МДҲ хавфсизлик ва разведка органлари саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш устувор вазифа бўлиши кераклигини таъкидланган.
Ва мажлис иштирокчилари халқаро хавфсизлик соҳасида амалий мулоқотни янги босқичга олиб чиқиш имконини берадиган янги ташаббус ва таклифлар ишлаб чиқишга қодир эканлигига ишонч билдирилган.