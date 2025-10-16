Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251016/terrorizm-kurash-mirziyoev-mdh-52738670.html
Терроризм ва таҳдидларга қарши кураш: Мирзиёев МДҲ ҳамкорлигини кучайтиришга чақирди
Терроризм ва таҳдидларга қарши кураш: Мирзиёев МДҲ ҳамкорлигини кучайтиришга чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев терроризм ва таҳдидларга қарши курашишда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо (МДҲ) давлатлар махсус хизматлари ўртасидаги амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш муҳимлигини таъкидлади. Самарқанд шаҳрида МДҲга аъзо давлатлар хавфсизлик органлари ва махсус хизматлари раҳбарлари Кенгашининг 57-мажлиси бўлиб ўтмоқда. Бу йилги тадбир Ўзбекистон Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) томонидан ташкил этилди.
2025-10-16T12:10+0500
2025-10-16T12:10+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
мдҳ
террорчилар
экстремизм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52739488_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_796bb77baa4d2b281fcf3384c2a9ddfe.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев терроризм ва таҳдидларга қарши курашишда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо (МДҲ) давлатлар махсус хизматлари ўртасидаги амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш муҳимлигини таъкидлади.Самарқанд шаҳрида МДҲга аъзо давлатлар хавфсизлик органлари ва махсус хизматлари раҳбарлари Кенгашининг 57-мажлиси бўлиб ўтмоқда. Бу йилги тадбир Ўзбекистон Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) томонидан ташкил этилди.Анжуман аввалида президент Шавкат Мирзиёевнинг мажлис иштирокчиларига табрик сўзи ўқиб эшиттирилди.Давлат раҳбари Марказий Осиё минтақасида хавфсизликка таҳдид солаётган бир қатор омилларга алоҳида эътибор қаратди. Афғонистондаги беқарор вазият, халқаро террорчи гуруҳлар фаолияти, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси ва трансчегаравий уюшган жиноятчилик шулар жумласидан эканлиги кўрсатиб ўтилди.Шу билан бирга, кибержиноятчиликка қарши курашиш ва сунъий интеллектдан ғаразли мақсадларда фойдаланишнинг олдини олиш бўйича ҳамкорликни мустаҳкамлаш муҳимлиги қайд этилди.Президент глобал хавфсизлик масаласига алоҳида тўхталар экан, минтақа атрофи ва Яқин Шарқда юз бераётган низолар барчани чуқур ташвишга солаётгани, улар иқтисодий ва озиқ-овқат хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади.Ушбу омиллар жаҳон бозорида носоғлом рақобатнинг кучайиши, энергия манбалари нархининг ошишига олиб келмоқда. Шунингдек, энергетика ва транспорт соҳаларида миллий ва халқаро лойиҳаларни амалга оширишга тўсқинлик қилмоқда.Ўзбекистон президенти шундай мураккаб шароитда МДҲга аъзо давлатлар махсус хизматлари ўртасидаги амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш, иқтисодий, энергетика ва коммуникация тизимларини барқарор ривожлантириш ҳамда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда уларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш муҳимлигини алоҳида таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20251007/markaziy-osiyo-rossiya-xavfsizlik-hamkorlik-52519629.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52739488_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_454f5acfcff05178a62dc876e0489990.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
терроризм таҳдидларга қарши кураш мирзиёев мдҳ чақириқ
терроризм таҳдидларга қарши кураш мирзиёев мдҳ чақириқ

Терроризм ва таҳдидларга қарши кураш: Мирзиёев МДҲ ҳамкорлигини кучайтиришга чақирди

12:10 16.10.2025
© пресс-служба СГБ УзбекистанаВ Самарканде проводится 57-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ
В Самарканде проводится 57-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
© пресс-служба СГБ Узбекистана
Oбуна бўлиш
Давлат раҳбари Марказий Осиё минтақасида хавфсизликка таҳдид солаётган бир қатор омилларга алоҳида эътибор қаратди.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев терроризм ва таҳдидларга қарши курашишда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо (МДҲ) давлатлар махсус хизматлари ўртасидаги амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш муҳимлигини таъкидлади.
Самарқанд шаҳрида МДҲга аъзо давлатлар хавфсизлик органлари ва махсус хизматлари раҳбарлари Кенгашининг 57-мажлиси бўлиб ўтмоқда. Бу йилги тадбир Ўзбекистон Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) томонидан ташкил этилди.
© пресс-служба СГБ УзбекистанаВ Самарканде проводится 57-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ
В Самарканде проводится 57-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
В Самарканде проводится 57-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ
© пресс-служба СГБ Узбекистана
Анжуман аввалида президент Шавкат Мирзиёевнинг мажлис иштирокчиларига табрик сўзи ўқиб эшиттирилди.
Унда таъкидланганидек, мазкур Кенгашнинг ҳар йилги мажлислари терроризм, экстремизм, наркотрафик, уюшган жиноятчилик ва бошқа замонавий таҳдидларга қарши курашишда ҳамкорлик қилиш ва тажриба алмашиш учун мустаҳкам асос яратди.
Давлат раҳбари Марказий Осиё минтақасида хавфсизликка таҳдид солаётган бир қатор омилларга алоҳида эътибор қаратди. Афғонистондаги беқарор вазият, халқаро террорчи гуруҳлар фаолияти, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси ва трансчегаравий уюшган жиноятчилик шулар жумласидан эканлиги кўрсатиб ўтилди.
Шу билан бирга, кибержиноятчиликка қарши курашиш ва сунъий интеллектдан ғаразли мақсадларда фойдаланишнинг олдини олиш бўйича ҳамкорликни мустаҳкамлаш муҳимлиги қайд этилди.
Президент глобал хавфсизлик масаласига алоҳида тўхталар экан, минтақа атрофи ва Яқин Шарқда юз бераётган низолар барчани чуқур ташвишга солаётгани, улар иқтисодий ва озиқ-овқат хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади.
Ушбу омиллар жаҳон бозорида носоғлом рақобатнинг кучайиши, энергия манбалари нархининг ошишига олиб келмоқда. Шунингдек, энергетика ва транспорт соҳаларида миллий ва халқаро лойиҳаларни амалга оширишга тўсқинлик қилмоқда.
Ўзбекистон президенти шундай мураккаб шароитда МДҲга аъзо давлатлар махсус хизматлари ўртасидаги амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш, иқтисодий, энергетика ва коммуникация тизимларини барқарор ривожлантириш ҳамда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда уларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш муҳимлигини алоҳида таъкидлади.
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2025
Марказий Осиё ва Россия раҳбарлари хавфсизлик ва ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилади
7 Октябр, 15:36
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0