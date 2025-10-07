https://sputniknews.uz/20251007/markaziy-osiyo-rossiya-xavfsizlik-hamkorlik-52519629.html
Марказий Осиё ва Россия раҳбарлари хавфсизлик ва ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилади
Марказий Осиё ва Россия раҳбарлари хавфсизлик ва ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилади
Sputnik Ўзбекистон
9 октябрь куни Душанбе шаҳрида “Марказий Осиё – Россия” иккинчи саммити бўлиб ўтади. Президентлар хавфсизлик ва ҳамкорлик масалаларини муҳокама этади
2025-10-07T15:36+0500
2025-10-07T15:36+0500
2025-10-07T15:36+0500
марказий осиё
россия
саммит
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
ўзбекистон
туркманистон
сиёсат
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52519455_0:0:1559:878_1920x0_80_0_0_af1f47b05464c304e7cdab001d55ac80.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. 9 октябрь куни Тожикистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Россия президентлари иккинчи "Марказий Осиё - Россия" саммитини ўтказади. Бу ҳақда Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда давлат раҳбарлари кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришга доир кенг кўламли масалаларни, шунингдек, терроризм, экстремизм, наркотик моддаларнинг ноқонуний айланиши ва бошқа трансмиллий таҳдидларга қарши курашиш борасидаги ҳаракатларни мувофиқлаштириш чора-тадбирларини муҳокама қилишади.Саммит якунида Якуний коммюнике ва Қўшма ҳаракатлар режасини қабул қилиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20250923/central-asia-parlament-iqtisodiyot-migratsiya-muhokama-52174183.html
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52519455_200:0:1515:986_1920x0_80_0_0_b0cf01cac510cb113c92c8318e249b2d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий осиё россия саммити, душанбе, тожикистон, шавкат мирзиёев, владимир путин, садир жапаров, қасим-жомарт токаев, сердар бердимуҳаммедов, хавфсизлик, терроризмга қарши кураш, экстремизм, минтақавий ҳамкорлик, якуний коммюнике
марказий осиё россия саммити, душанбе, тожикистон, шавкат мирзиёев, владимир путин, садир жапаров, қасим-жомарт токаев, сердар бердимуҳаммедов, хавфсизлик, терроризмга қарши кураш, экстремизм, минтақавий ҳамкорлик, якуний коммюнике
Марказий Осиё ва Россия раҳбарлари хавфсизлик ва ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилади
Йиғилишда давлат раҳбарлари минтақавий хавфсизлик, терроризмга қарши кураш ва кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилади
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
9 октябрь куни Тожикистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Россия президентлари иккинчи "Марказий Осиё - Россия" саммитини ўтказади. Бу ҳақда Тожикистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Учрашувда давлат раҳбарлари кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришга доир кенг кўламли масалаларни, шунингдек, терроризм, экстремизм, наркотик моддаларнинг ноқонуний айланиши ва бошқа трансмиллий таҳдидларга қарши курашиш борасидаги ҳаракатларни мувофиқлаштириш чора-тадбирларини муҳокама қилишади.
Саммит якунида Якуний коммюнике ва Қўшма ҳаракатлар режасини қабул қилиш режалаштирилган.