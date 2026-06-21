https://sputniknews.uz/20260621/zaporoje-atom-elektr-stantsiyasi-yana-tashqi-energiya-manbaisiz-qoldi-58479778.html
Запорожье атом электр станцияси яна ташқи энергия манбаисиз қолди
Запорожье атом электр станцияси яна ташқи энергия манбаисиз қолди
Sputnik Ўзбекистон
Бундай хавфли вазият Россия-Украина можароси бошланганидан бери 20-марта содир бўлди, деба хабар қилди МАГАТЭ. 21.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-21T11:28+0500
2026-06-21T11:28+0500
2026-06-21T11:28+0500
россия
украина
запорожье вилояти
аэс
хавфсизлик
ҳужум
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ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Запорожье атом электр станцияси (ЗАЭС) яна ташқи электр энергия манбаини йўқотди, деб хабар қилди МАГАТЭ. Ўтган ҳафта Запорижжя атом электр станцияси Ферросплавная-1 захира линиясининг узилиши туфайли электр энергиясисиз қолди. У фақат 3 кундан кейин нормал ишлашга қайтди. МАГАТЭ бу ҳодисани объектдаги энг узоқ давом этган электр узилишларидан бири деб атади. Асосий таъминот линияси бўлган "Днепровская" линияси - 24 март куни шикастланиш туфайли узилган эди.Атом электр станцияси Днепр дарёсининг чап қирғоғида, Энергодар яқинида жойлашган. Бу Европадаги энг йирик атом электр станцияси бўлиб, ҳар бири бир гигаватт қувватга эга олтита энергия блокига эга. 2022 йил октябрь ойида у россиялик мутахассислар назорати остига ўтди. Энергетика блокларида ишлаб чиқариш 2022 йил сентябрь ойида тўхтатилди ва улар 2024 йил апрелидан бери совуқ ўчириш режимида қолмоқда.Москва атом электр станцияси ва унинг ишчилари учун ҳақиқий таҳдид Украина Қуролли Кучларининг бепарво ҳаракатлари эканлигини бир неча бор таъкидлаган, улар деярли ҳар куни станция инфратузилмаси ва Энергодарга ҳужум қилишади.
https://sputniknews.uz/20260530/ukraina-ilk-bor-zaporoje-aesining-asosiy-uskunalariga-zarba-berdi-57975093.html
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россия, украина, запорожье вилояти, аэс, хавфсизлик, ҳужум
россия, украина, запорожье вилояти, аэс, хавфсизлик, ҳужум
Запорожье атом электр станцияси яна ташқи энергия манбаисиз қолди
Бундай хавфли вазият Россия-Украина можароси бошланганидан бери 20-марта содир бўлди, деба хабар қилди МАГАТЭ.
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Запорожье атом электр станцияси (ЗАЭС) яна ташқи электр энергия манбаини йўқотди, деб хабар қилди МАГАТЭ.
"Бугун АЭС ҳарбий можаро бошалангандан бери 20-марта ташқи электр энергия манбаини йўқотди. Бу объектдаги ядровий хавфсизликнинг беқарор ҳолатини яна бир бор таъкидлайди. Ҳозирча станцияни дизель генераторлар таъминламоқда", - дейилади агентлик хабарида.
Ўтган ҳафта Запорижжя атом электр станцияси Ферросплавная-1 захира линиясининг узилиши туфайли электр энергиясисиз қолди. У фақат 3 кундан кейин нормал ишлашга қайтди. МАГАТЭ бу ҳодисани объектдаги энг узоқ давом этган электр узилишларидан бири деб атади. Асосий таъминот линияси бўлган "Днепровская" линияси - 24 март куни шикастланиш туфайли узилган эди.
Атом электр станцияси Днепр дарёсининг чап қирғоғида, Энергодар яқинида жойлашган. Бу Европадаги энг йирик атом электр станцияси бўлиб, ҳар бири бир гигаватт қувватга эга олтита энергия блокига эга. 2022 йил октябрь ойида у россиялик мутахассислар назорати остига ўтди. Энергетика блокларида ишлаб чиқариш 2022 йил сентябрь ойида тўхтатилди ва улар 2024 йил апрелидан бери совуқ ўчириш режимида қолмоқда.
Москва атом электр станцияси ва унинг ишчилари учун ҳақиқий таҳдид Украина Қуролли Кучларининг бепарво ҳаракатлари эканлигини бир неча бор таъкидлаган, улар деярли ҳар куни станция инфратузилмаси ва Энергодарга ҳужум қилишади.