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“Sputnik”да ТХИФ-2026 якунлари ва ЕОИИнинг янги инвестиция лойиҳалари муҳокама қилинади
“Sputnik”да ТХИФ-2026 якунлари ва ЕОИИнинг янги инвестиция лойиҳалари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Иштирокчилар V Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари ва инвестицияларни жалб қилиш истиқболларини муҳокама қилишади. 19.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-19T14:14+0500
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2026-06-19T14:14+0500
матбуот маркази
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тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
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ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “ТХИФ-2026: янги инвестиция лойиҳалари ва ЕОИИ мамлакатлари ҳамкорлигининг истиқболлари” мавзусида Москва — Тошкент — Минск — Остона видеокўприги бўлиб ўтади.Тадбир 22 июнь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.Иштирокчилар:Пойтахтда минтақадаги энг йирик иқтисодий тадбирлардан бири – V Тошкент халқаро инвестиция форуми бўлиб ўтди. Форумда Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон ҳукуматлари раҳбарлари, дунёнинг 100 тага яқин мамлакатларидан 3 400 нафардан ортиқ делегат иштирок этди.Видеокўприк иштирокчилари Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари, инвестицияларни жалб қилиш истиқболлари, транспорт ва саноат кооперациясини ривожлантириш, шунингдек, ўзгарувчан жаҳон иқтисодиёти шароитида ҳамкорликнинг янги йўналишларини муҳокама қилишади.
https://sputniknews.uz/20260618/toshkent-xalqaro-investitsiya-forumida-nimalar-namoyish-etildi--video-58439313.html
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жамият, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), еоии
жамият, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), еоии
“Sputnik”да ТХИФ-2026 якунлари ва ЕОИИнинг янги инвестиция лойиҳалари муҳокама қилинади
Иштирокчилар V Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари ва инвестицияларни жалб қилиш истиқболларини муҳокама қилишади.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “ТХИФ-2026: янги инвестиция лойиҳалари ва ЕОИИ мамлакатлари ҳамкорлигининг истиқболлари” мавзусида Москва — Тошкент — Минск — Остона видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбир 22 июнь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.
Иштирокчилар:
Москвадан — Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори Виттория Идрисова;
Тошкентдан — Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги вакили, Бутунжаҳон эркин савдо зоналари ташкилоти (WFZO) директорлар кенгаши аъзоси Ҳабиб Абдуллаев;
Минскдан — Беларусь давлат технология университети профессори Ирина Новикова;
Остонадан — Қозоғистон Савдо ва интеграция вазирлиги вакили.
Пойтахтда минтақадаги энг йирик иқтисодий тадбирлардан бири – V Тошкент халқаро инвестиция форуми бўлиб ўтди. Форумда Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон ҳукуматлари раҳбарлари, дунёнинг 100 тага яқин мамлакатларидан 3 400 нафардан ортиқ делегат иштирок этди.
Видеокўприк иштирокчилари Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари, инвестицияларни жалб қилиш истиқболлари, транспорт ва саноат кооперациясини ривожлантириш, шунингдек, ўзгарувчан жаҳон иқтисодиёти шароитида ҳамкорликнинг янги йўналишларини муҳокама қилишади.