Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260619/sputnik-txif-58448885.html
“Sputnik”да ТХИФ-2026 якунлари ва ЕОИИнинг янги инвестиция лойиҳалари муҳокама қилинади
“Sputnik”да ТХИФ-2026 якунлари ва ЕОИИнинг янги инвестиция лойиҳалари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Иштирокчилар V Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари ва инвестицияларни жалб қилиш истиқболларини муҳокама қилишади. 19.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-19T14:14+0500
2026-06-19T14:14+0500
матбуот маркази
жамият
тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866458_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_701d7a0f080a82ff5269a3fe0225e033.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “ТХИФ-2026: янги инвестиция лойиҳалари ва ЕОИИ мамлакатлари ҳамкорлигининг истиқболлари” мавзусида Москва — Тошкент — Минск — Остона видеокўприги бўлиб ўтади.Тадбир 22 июнь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.Иштирокчилар:Пойтахтда минтақадаги энг йирик иқтисодий тадбирлардан бири – V Тошкент халқаро инвестиция форуми бўлиб ўтди. Форумда Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон ҳукуматлари раҳбарлари, дунёнинг 100 тага яқин мамлакатларидан 3 400 нафардан ортиқ делегат иштирок этди.Видеокўприк иштирокчилари Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари, инвестицияларни жалб қилиш истиқболлари, транспорт ва саноат кооперациясини ривожлантириш, шунингдек, ўзгарувчан жаҳон иқтисодиёти шароитида ҳамкорликнинг янги йўналишларини муҳокама қилишади.
https://sputniknews.uz/20260618/toshkent-xalqaro-investitsiya-forumida-nimalar-namoyish-etildi--video-58439313.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866458_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d779f54c7882b1dc8f6573a97649d453.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), еоии
жамият, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф), еоии

“Sputnik”да ТХИФ-2026 якунлари ва ЕОИИнинг янги инвестиция лойиҳалари муҳокама қилинади

14:14 19.06.2026
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Иштирокчилар V Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари ва инвестицияларни жалб қилиш истиқболларини муҳокама қилишади.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “ТХИФ-2026: янги инвестиция лойиҳалари ва ЕОИИ мамлакатлари ҳамкорлигининг истиқболлари” мавзусида Москва — Тошкент — Минск — Остона видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбир 22 июнь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.

Иштирокчилар:
Москвадан — Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори Виттория Идрисова;
Тошкентдан — Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги вакили, Бутунжаҳон эркин савдо зоналари ташкилоти (WFZO) директорлар кенгаши аъзоси Ҳабиб Абдуллаев;
Минскдан — Беларусь давлат технология университети профессори Ирина Новикова;
Остонадан — Қозоғистон Савдо ва интеграция вазирлиги вакили.
Пойтахтда минтақадаги энг йирик иқтисодий тадбирлардан бири – V Тошкент халқаро инвестиция форуми бўлиб ўтди. Форумда Россия, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон ҳукуматлари раҳбарлари, дунёнинг 100 тага яқин мамлакатларидан 3 400 нафардан ортиқ делегат иштирок этди.
Видеокўприк иштирокчилари Тошкент халқаро инвестиция форуми якунлари, инвестицияларни жалб қилиш истиқболлари, транспорт ва саноат кооперациясини ривожлантириш, шунингдек, ўзгарувчан жаҳон иқтисодиёти шароитида ҳамкорликнинг янги йўналишларини муҳокама қилишади.
Тошкент халқаро инвестиция форумида нималар намойиш этилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2026
Тошкент халқаро инвестиция форумида нималар намойиш этилди — видео
Кеча, 18:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0