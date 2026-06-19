https://sputniknews.uz/20260619/raqobat-qomitasi-58446692.html
Рақобат қўмитаси 8 та тиббиёт марказига нархларни арзонлаштириш бўйича кўрсатма берди
Рақобат қўмитаси 8 та тиббиёт марказига нархларни арзонлаштириш бўйича кўрсатма берди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Рақобат қўмитаси 8 та республика ихтисослаштирилган тиббиёт марказида тиббий хизматлар тарифлари нотўғри шакллантирилганини аниқлади. Идора ушбу муассасаларга нархларни қайта кўриб чиқиш ва мақбуллаштириш бўйича кўрсатма берди.
2026-06-19T11:21+0500
2026-06-19T11:21+0500
2026-06-19T11:21+0500
жамият
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
тиббиёт муассаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/13/45748214_0:78:1324:823_1920x0_80_0_0_5ab7238478c55ffa4cc625b99870935d.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистон Рақобат қўмитаси томонидан 8 та республика ва ҳудудий илмий-амалий тиббиёт марказларига нархларни мақбуллаштириш бўйича кўрсатма берилди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, апрелда бошланган текширувлар доирасида майга қадар қуйидаги 8 та йирик тиббиёт марказида ўрганишлар ўтказилган:Дастлабки натижаларга кўра, айрим ҳолатларда тарифларни шакллантириш бўйича белгиланган талабларга тўлиқ риоя этилмагани аниқланган.Шунингдек, ўрганишлар якуни бўйича тиббий хизматлар тарифларини мақбуллаштиришга қаратилган умумлаштирилган таклифлар ишлаб чиқилиб, ваколатли давлат органларига юборилади.
https://sputniknews.uz/20260408/uy-joy-qurilish-56771549.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/13/45748214_62:0:1262:900_1920x0_80_0_0_889300b2f7087ceacc3a4e29567efaaa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , тиббиёт муассаси
жамият, рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , тиббиёт муассаси
Рақобат қўмитаси 8 та тиббиёт марказига нархларни арзонлаштириш бўйича кўрсатма берди
Тиббиёт марказларида тиббий хизматлар тарифлари нотўғри шакллантирилгани аниқланган.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистон Рақобат қўмитаси томонидан 8 та республика ва ҳудудий илмий-амалий тиббиёт марказларига нархларни мақбуллаштириш бўйича кўрсатма берилди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, апрелда бошланган текширувлар доирасида майга қадар қуйидаги 8 та йирик тиббиёт марказида ўрганишлар ўтказилган:
Кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази;
Кўз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази;
Эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази;
Хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази;
Урология илмий-амалий тиббиёт маркази;
Терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази;
Она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази;
Дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт маркази.
Дастлабки натижаларга кўра, айрим ҳолатларда тарифларни шакллантириш бўйича белгиланган талабларга тўлиқ риоя этилмагани аниқланган.
“Шу муносабат билан ўрганиш ўтказилган марказларга тарифларни амалдаги тартиб ва талаблар асосида қайта шакллантириш ҳамда нархларни мақбуллаштириш бўйича тегишли кўрсатмалар берилди”, - дейилган хабарда.
Шунингдек, ўрганишлар якуни бўйича тиббий хизматлар тарифларини мақбуллаштиришга қаратилган умумлаштирилган таклифлар ишлаб чиқилиб, ваколатли давлат органларига юборилади.