https://sputniknews.uz/20260619/ozbekiston-rostov-58457757.html
Ўзбекистон ва Ростов вилояти ҳамкорлик режаларини янгилайди
Ўзбекистон ва Ростов вилояти ҳамкорлик режаларини янгилайди
Sputnik Ўзбекистон
Ростов вилояти ва Ўзбекистон ҳамкорлик уфқларини кенгайтирмоқда. 19.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-19T16:19+0500
2026-06-19T16:19+0500
2026-06-19T16:19+0500
сиёсат
ўзбекистон
ростов-на-дону
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58457579_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_28a9f1143a3f490777f41a0651860306.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россиянинг Ростов вилояти губернатори Юрий Слюсаь Ўзбекистоннинг Ростов-на-Донудаги бош консули Шерзод Нарзуллаев билан учрашди.Диққат марказида савдо-иқтисодий шерикликни кенгайтириш, таълим ва гуманитар алоқаларни чуқурлаштириш, минтақалараро алоқалар ва туризм алмашинувини ривожлантириш масалалари бўлди.Таъкидланишича, томонлар икки томонлама муносабатларнинг ижобий динамикасини таъкидладилар ва ўзаро муносабатларни янада ривожлантиришга бўлган муносабатни тасдиқлади.Бош консул, ўз навбатида, Ўзбекистон томонининг бизнес алоқаларини кенгайтиришдан манфаатдорлигини тасдиқлади. Томонлар бизнес миссияларини ташкил этиш ва аграр сектор, саноат ва истеъмол бозори вакилларининг тўғридан-тўғри учрашувлари масаласини ишлаб чиқишга келишиб олди.Нарзуллаев туризм ва саноат фаол ривожланаётган Самарқанд ва Бухоро вилоятлари ҳисобига шериклик географиясини кенгайтиришни таклиф қилди. Вилоят губернатори ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлаб, минтақанинг Ўзбекистоннинг бошқа вилоятлари билан алоқаларни чуқурлаштиришга очиқлигини таъкидлади.Саноат кооперациясини ривожлантириш учун дипломат Ростов вилояти ишбилармон доираларини Сурхондарё вилоятидаги “Термиз” эркин иқтисодий зонаси лойиҳаларида иштирок этишга таклиф қилди ва замонавий ишлаб чиқаришларни яратиш ва саноат жараёнларини рақамлаштириш бўйича ҳамкорликка қизиқиш билдирди.Таълим соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди. Олий таълим соҳасидаги ўзаро ҳамкорлик билан бир қаторда, томонлар ўрта махсус касб-ҳунар таълими соҳасидаги ҳамкорлик имкониятларини-техник мутахассисларни тайёрлашни кўриб чиқди.Бош консул Дон минтақасидаги коллеж ва техникумларда ўқитиш сифатини юқори баҳолади. Губернатор ушбу соҳада замонавий техникалар ва тажриба алмашишга тайёрлигини билдирди.Туризм ҳам истиқболли йўналиш сифатида белгиланди. Бош консул Самарқанд ва Бухоро вилоятларида маданий-маърифий, гастрономик ва ёшлар туризмини ривожлантириш ҳақида сўзлаб берди ва қўшма йўналишларни ишлаб чиқиш учун туроператорлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатишни таклиф қилди. Губернатор бу таклифни қўллаб-қувватлади ва Ростов вилояти сезиларли сайёҳлик салоҳиятига эга эканлигини ва Ўзбекистондан меҳмонларни қабул қилишга тайёрлигини таъкидлади.Томонлар учрашув барча режаларни амалга оширишга қўшимча туртки беришига ишонч билдиришди.
https://sputniknews.uz/20251230/jizzakh-rostov-tadbirkorlar-aloqa-54559158.html
ўзбекистон
ростов-на-дону
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58457579_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_6e1ecd7b497e03ab895eb30c4bae28f4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, ўзбекистон, ростов-на-дону
сиёсат, ўзбекистон, ростов-на-дону
Ўзбекистон ва Ростов вилояти ҳамкорлик режаларини янгилайди
Ростов вилояти ва Ўзбекистон ҳамкорлик уфқларини кенгайтирмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik
. Россиянинг Ростов вилояти губернатори Юрий Слюсаь Ўзбекистоннинг Ростов-на-Донудаги бош консули Шерзод Нарзуллаев билан учрашди.
Диққат марказида савдо-иқтисодий шерикликни кенгайтириш, таълим ва гуманитар алоқаларни чуқурлаштириш, минтақалараро алоқалар ва туризм алмашинувини ривожлантириш масалалари бўлди.
Таъкидланишича, томонлар икки томонлама муносабатларнинг ижобий динамикасини таъкидладилар ва ўзаро муносабатларни янада ривожлантиришга бўлган муносабатни тасдиқлади.
“Экспорт бўйича ҳам, импорт бўйича ҳам рақамлар етарлича жиддий, бироқ, албатта, устида ишлашимиз керак бўлган жуда кўп нарса бор. Ишончим комилки, биз республика ва вилоят ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни кучайтиришга ўз ҳиссамизни қўшишимиз мумкин”, - дея таъкидлади Слюсарь.
Бош консул, ўз навбатида, Ўзбекистон томонининг бизнес алоқаларини кенгайтиришдан манфаатдорлигини тасдиқлади. Томонлар бизнес миссияларини ташкил этиш ва аграр сектор, саноат ва истеъмол бозори вакилларининг тўғридан-тўғри учрашувлари масаласини ишлаб чиқишга келишиб олди.
Минтақалараро ҳамкорлик доирасида Жиззах вилояти билан амалдаги келишувга мувофиқ 2027-2028 йилларга мўлжалланган қўшма тадбирлар режасини янгилаш тўғрисида қарор қабул қилинди.
Нарзуллаев туризм ва саноат фаол ривожланаётган Самарқанд ва Бухоро вилоятлари ҳисобига шериклик географиясини кенгайтиришни таклиф қилди. Вилоят губернатори ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлаб, минтақанинг Ўзбекистоннинг бошқа вилоятлари билан алоқаларни чуқурлаштиришга очиқлигини таъкидлади.
Саноат кооперациясини ривожлантириш учун дипломат Ростов вилояти ишбилармон доираларини Сурхондарё вилоятидаги “Термиз” эркин иқтисодий зонаси лойиҳаларида иштирок этишга таклиф қилди ва замонавий ишлаб чиқаришларни яратиш ва саноат жараёнларини рақамлаштириш бўйича ҳамкорликка қизиқиш билдирди.
Таълим соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди. Олий таълим соҳасидаги ўзаро ҳамкорлик билан бир қаторда, томонлар ўрта махсус касб-ҳунар таълими соҳасидаги ҳамкорлик имкониятларини-техник мутахассисларни тайёрлашни кўриб чиқди.
Бош консул Дон минтақасидаги коллеж ва техникумларда ўқитиш сифатини юқори баҳолади. Губернатор ушбу соҳада замонавий техникалар ва тажриба алмашишга тайёрлигини билдирди.
Туризм ҳам истиқболли йўналиш сифатида белгиланди. Бош консул Самарқанд ва Бухоро вилоятларида маданий-маърифий, гастрономик ва ёшлар туризмини ривожлантириш ҳақида сўзлаб берди ва қўшма йўналишларни ишлаб чиқиш учун туроператорлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатишни таклиф қилди. Губернатор бу таклифни қўллаб-қувватлади ва Ростов вилояти сезиларли сайёҳлик салоҳиятига эга эканлигини ва Ўзбекистондан меҳмонларни қабул қилишга тайёрлигини таъкидлади.
Томонлар учрашув барча режаларни амалга оширишга қўшимча туртки беришига ишонч билдиришди.