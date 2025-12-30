Жиззах ва Ростов тадбиркорлари ўртасида тўғридан-тўғри алоқалар йўлга қўйилиши мумкин

https://sputniknews.uz/20251230/jizzakh-rostov-tadbirkorlar-aloqa-54559158.html
Ўзбекистон дипломатлари ва Ростов вилояти раҳбарияти Жиззах билан ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди. Томонлар аграр соҳада қўшма лойиҳалар ва бизнес алоқаларга эътибор қаратди.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Ўзбекистон дипломатлари Россиянинг Ростов вилояти иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари Ольга Попелнуха билан учрашувда Жиззах ва Ростов ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Учрашувда Жиззах ва Ростов-на-Дону шаҳарлари ўртасида ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш масаласи ҳам кўриб чиқилди. Россия томони Ростов вилоятининг аграр салоҳиятига тўхталиб, иқлим шароитлари ўхшашлиги қишлоқ хўжалигида тажриба алмашиш ва замонавий агротехнологияларни жорий этиш учун қулай эканини таъкидлади.Шунингдек, ишбилармон доиралар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни йўлга қўйиш, ўзаро бизнес миссиялари ва тадбиркорлар ташрифини ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди. Учрашув якунида Россия томони Жиззах вилояти делегациясининг Ростовга ташрифини уюштиришга тайёр эканини билдирди.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik.
Ўзбекистон дипломатлари Россиянинг Ростов вилояти иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари Ольга Попелнуха билан учрашувда Жиззах ва Ростов ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
.
Учрашувда Жиззах ва Ростов-на-Дону шаҳарлари ўртасида ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш масаласи ҳам кўриб чиқилди. Россия томони Ростов вилоятининг аграр салоҳиятига тўхталиб, иқлим шароитлари ўхшашлиги қишлоқ хўжалигида тажриба алмашиш ва замонавий агротехнологияларни жорий этиш учун қулай эканини таъкидлади.
Ўзбекистон томони эса қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш, селекция ва уруғчилик соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга оширишга қизиқиш билдирди.
Шунингдек, ишбилармон доиралар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни йўлга қўйиш, ўзаро бизнес миссиялари ва тадбиркорлар ташрифини ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди.
Учрашув якунида Россия томони Жиззах вилояти делегациясининг Ростовга ташрифини уюштиришга тайёр эканини билдирди.