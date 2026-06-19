Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260619/ozbekiston-58452919.html
Ўзбекистон АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувни олқишлади
Ўзбекистон АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувни олқишлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Америка Қўшма Штатлари ва Эрон ўртасида урушни тугатишни назарда тутувчи ўзаро англашув меморандуми имзолангани юзасидан баёнот берди.
2026-06-19T13:07+0500
2026-06-19T13:07+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия тив
ақш
ақш – эрон можароси
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c25028722683309c0acad413a93b179d.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Америка Қўшма Штатлари ва Эрон ўртасида урушни тугатишни назарда тутувчи ўзаро англашув меморандуми имзолангани юзасидан баёнот берди.Ўзбекистон АҚШ ва Эрон раҳбариятининг ҳал қилувчи паллада кўрсатган сиёсий иродаси ва узоқни кўра билишини алоҳида эътироф этган ва эришилган келишув халқаро ҳамжамият узоқ вақтдан буён кутган тинчлик йўлидаги барқарор ечим учун мустаҳкам замин яратишига ишонч билдирган.Шунингдек, ТИВ бу муҳим ўзаро англашувга эришиш учун зарур шароитларни шакллантиришга ҳисса қўшган Покистон ва Қатарнинг катта ҳиссасини ҳамда Туркия, Саудия Арабистони, Миср ва бошқа минтақавий ҳамкорларнинг саъй-ҳаракатларини юқори баҳолаган.
https://sputniknews.uz/20260618/aqsh-va-eron-ozaro-anglashuv-memorandumini-imzoladi-58429097.html
ўзбекистон
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d41c036df34fd2889f9e722ab936c073.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, ўзбекистон, россия тив, ақш, ақш – эрон можароси, эрон
сиёсат, ўзбекистон, россия тив, ақш, ақш – эрон можароси, эрон

Ўзбекистон АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувни олқишлади

13:07 19.06.2026
© Sputnik / Авенир ДебердеевФасад здания с над писем МИД Узбекистана
Фасад здания с над писем МИД Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ушбу воқеани минтақавий хавфсизлик ва барқарорлик йўлидаги муҳим дипломатик ютуқ сифатида баҳолади.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Америка Қўшма Штатлари ва Эрон ўртасида урушни тугатишни назарда тутувчи ўзаро англашув меморандуми имзолангани юзасидан баёнот берди.
“Ўзбекистон Республикаси Америка Қўшма Штатлари ва Эрон Ислом Республикаси ўртасида ўзаро Англашув меморандуми имзоланганини ҳозирги мураккаб халқаро шароитда кескинликни юмшатиш, минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни тиклаш йўлидаги муҳим дипломатик ютуқ сифатида олқишлайди”, - дейилган баёнотда.
Ўзбекистон АҚШ ва Эрон раҳбариятининг ҳал қилувчи паллада кўрсатган сиёсий иродаси ва узоқни кўра билишини алоҳида эътироф этган ва эришилган келишув халқаро ҳамжамият узоқ вақтдан буён кутган тинчлик йўлидаги барқарор ечим учун мустаҳкам замин яратишига ишонч билдирган.
Шунингдек, ТИВ бу муҳим ўзаро англашувга эришиш учун зарур шароитларни шакллантиришга ҳисса қўшган Покистон ва Қатарнинг катта ҳиссасини ҳамда Туркия, Саудия Арабистони, Миср ва бошқа минтақавий ҳамкорларнинг саъй-ҳаракатларини юқори баҳолаган.
“Ўзбекистон музокараларнинг кейинги босқичлари конструктив руҳда давом этиши ва эришилган келишувлар самарали амалга оширилишига умид қилади. Низо ва қарама-қаршиликларни халқаро ҳуқуқ тамойиллари, ўзаро ҳурмат ва барча томонлар манфаатларини инобатга олган ҳолда дипломатик воситалар орқали ҳал этиш тинчлик ва хавфсизликни таъминлашнинг асосий шарти бўлиб қолишига ишонамиз”, - дейилган ТИВ баёнотида.
Покистонда Эрон-АҚШ музокаралари - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2026
АҚШ ва Эрон ўзаро англашув меморандумини имзолади
Кеча, 13:06
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0