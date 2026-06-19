https://sputniknews.uz/20260619/ozbekiston-58452919.html
Ўзбекистон АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувни олқишлади
Ўзбекистон АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувни олқишлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Америка Қўшма Штатлари ва Эрон ўртасида урушни тугатишни назарда тутувчи ўзаро англашув меморандуми имзолангани юзасидан баёнот берди.
2026-06-19T13:07+0500
2026-06-19T13:07+0500
2026-06-19T13:07+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия тив
ақш
ақш – эрон можароси
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c25028722683309c0acad413a93b179d.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Америка Қўшма Штатлари ва Эрон ўртасида урушни тугатишни назарда тутувчи ўзаро англашув меморандуми имзолангани юзасидан баёнот берди.Ўзбекистон АҚШ ва Эрон раҳбариятининг ҳал қилувчи паллада кўрсатган сиёсий иродаси ва узоқни кўра билишини алоҳида эътироф этган ва эришилган келишув халқаро ҳамжамият узоқ вақтдан буён кутган тинчлик йўлидаги барқарор ечим учун мустаҳкам замин яратишига ишонч билдирган.Шунингдек, ТИВ бу муҳим ўзаро англашувга эришиш учун зарур шароитларни шакллантиришга ҳисса қўшган Покистон ва Қатарнинг катта ҳиссасини ҳамда Туркия, Саудия Арабистони, Миср ва бошқа минтақавий ҳамкорларнинг саъй-ҳаракатларини юқори баҳолаган.
https://sputniknews.uz/20260618/aqsh-va-eron-ozaro-anglashuv-memorandumini-imzoladi-58429097.html
ўзбекистон
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d41c036df34fd2889f9e722ab936c073.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, ўзбекистон, россия тив, ақш, ақш – эрон можароси, эрон
сиёсат, ўзбекистон, россия тив, ақш, ақш – эрон можароси, эрон
Ўзбекистон АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувни олқишлади
Ўзбекистон ушбу воқеани минтақавий хавфсизлик ва барқарорлик йўлидаги муҳим дипломатик ютуқ сифатида баҳолади.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik
. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Америка Қўшма Штатлари ва Эрон ўртасида урушни тугатишни назарда тутувчи ўзаро англашув меморандуми имзолангани юзасидан баёнот берди.
“Ўзбекистон Республикаси Америка Қўшма Штатлари ва Эрон Ислом Республикаси ўртасида ўзаро Англашув меморандуми имзоланганини ҳозирги мураккаб халқаро шароитда кескинликни юмшатиш, минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни тиклаш йўлидаги муҳим дипломатик ютуқ сифатида олқишлайди”, - дейилган баёнотда.
Ўзбекистон АҚШ ва Эрон раҳбариятининг ҳал қилувчи паллада кўрсатган сиёсий иродаси ва узоқни кўра билишини алоҳида эътироф этган ва эришилган келишув халқаро ҳамжамият узоқ вақтдан буён кутган тинчлик йўлидаги барқарор ечим учун мустаҳкам замин яратишига ишонч билдирган.
Шунингдек, ТИВ бу муҳим ўзаро англашувга эришиш учун зарур шароитларни шакллантиришга ҳисса қўшган Покистон ва Қатарнинг катта ҳиссасини ҳамда Туркия, Саудия Арабистони, Миср ва бошқа минтақавий ҳамкорларнинг саъй-ҳаракатларини юқори баҳолаган.
“Ўзбекистон музокараларнинг кейинги босқичлари конструктив руҳда давом этиши ва эришилган келишувлар самарали амалга оширилишига умид қилади. Низо ва қарама-қаршиликларни халқаро ҳуқуқ тамойиллари, ўзаро ҳурмат ва барча томонлар манфаатларини инобатга олган ҳолда дипломатик воситалар орқали ҳал этиш тинчлик ва хавфсизликни таъминлашнинг асосий шарти бўлиб қолишига ишонамиз”, - дейилган ТИВ баёнотида.