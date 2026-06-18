Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260618/aqsh-va-eron-ozaro-anglashuv-memorandumini-imzoladi-58429097.html
АҚШ ва Эрон ўзаро англашув меморандумини имзолади
АҚШ ва Эрон ўзаро англашув меморандумини имзолади
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ ва Эрон 40 кунлик урушдан сўнг илк бор ўзаро келишувга эришди. 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T13:06+0500
2026-06-18T13:11+0500
ақш
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0b/56844249_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b833fed3fa575789a3ece899218b697b.jpg
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. АҚШ ва Эрон ўзаро англашув меморандумини имзолади. Бу ҳақида Эрон Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Исмоил Бағой маълум қилди. Бағойининг сўзларига кўра, меморандум матни икки давлат президентлари томонидан электрон шаклда имзоланган. АҚШ-Эрон меморандумининг асосий бандлари:
https://sputniknews.uz/20260613/aqsh-va-eron-kelishuviga-oz-qolganda-isroil-livanga-hujum-elon-qildi-58316786.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0b/56844249_51:0:1118:800_1920x0_80_0_0_fe140ad0e80afd1b320c32c386cd4689.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш, эрон
ақш, эрон

АҚШ ва Эрон ўзаро англашув меморандумини имзолади

13:06 18.06.2026 (янгиланди: 13:11 18.06.2026)
© aa.com.trПокистонда Эрон-АҚШ музокаралари
Покистонда Эрон-АҚШ музокаралари - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2026
© aa.com.tr
Oбуна бўлиш
АҚШ ва Эрон 40 кунлик урушдан сўнг илк бор ўзаро келишувга эришди.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. АҚШ ва Эрон ўзаро англашув меморандумини имзолади. Бу ҳақида Эрон Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Исмоил Бағой маълум қилди.
Бағойининг сўзларига кўра, меморандум матни икки давлат президентлари томонидан электрон шаклда имзоланган.

АҚШ-Эрон меморандумининг асосий бандлари:

АҚШ ва Эрон бир-бирининг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини ҳурмат қилишга ва бир-бирининг ички ишларига аралашмасликни ўз бўйнига олади.
Қўшма Штатлар ва унинг Яқин Шарқдаги иттифоқчилари Эронни қайта тиклаш бўйича камида 300 миллиард долларлик дастур тайёрлашлари керак.
Вашингтон томонлар якуний келишувда келишилган муддат ичида Теҳронга қарши санкцияларни бекор қилиш мажбуриятини олади.
Эрон ядровий қурол ишлаб чиқармайди ёки сотиб олмайди.
Эрон ядровий материаллари тақдири МАГАТЭ назорати остида ҳал қилинади.
Эрон Ҳормуз бўғозидан ўтаётган кемалар учун тўловларни 60 кун давомида бекор қилишни ўз зиммасига олади.
АҚШ - Эрон сулҳи

28 февралда бошланиб 40 кун давом этган урушдан сўнг, АҚШ Эроннинг 10та шартдан иборат тинчлик битимини музокаралар асоси сифатида қабул қилишини айтиб, 8 апрелдан икки ҳафталик сулҳ эълон қилди.

Лекин Исроил шу куннинг ўзида Ливанга оммавий авиа ҳужумлар уюштирди. Эрон бунга жавобан Ҳўрмуз бўғозини яна ёпиқ деб эълон қилди.

АҚШ ва Эрон делегациялари орасида бўлиб ўтган музокаралар натижа бермади. АҚШ Эронга қўшимча талаблар қўйди, Эрон эса уларни қабул қилмади.

Шундан сўнг 13 апрель куни Трамп Ҳормуз бўғозининг ташқи томонидан ўз ҳарбий кемаларини жойлаштириб, Эрон портларига кириб-чиқаётган кемаларни блокировка қилишни эълон қилди.

Бунга жавобан Эрон Ҳормуз бўғозини ёпди ва кейинги алоқалардан бош тортди.

15 июнь куни АҚШ ва Эрон тинчлик сулҳи бўйича меморандум имзолашга келишиб олгани ҳақида эълон қилди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.06.2026
АҚШ ва Эрон келишувига оз қолганда Исроил Ливанга ҳужум эълон қилди
13 Июн, 17:46
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0