https://sputniknews.uz/20260619/oliy-sud-58443414.html
Ўзбекистон Олий суди раиси ўзгарди
Ўзбекистон Олий суди раиси ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Робахон Маҳмудова 1958 йил 9 ноябрда Фарғона туманида туғилган. 1983 йилда Тошкент давлат университетининг ҳуқуқшунослик факультетини битирган. 2023 йил 12 май куни Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик партияси уни Ўзбекистон президентлигига номзод этиб кўрсатди. 2023 йил 9 июлдаги сайловда у 4,43 фоиз овоз билан иккинчи ўринни эгаллади.
2026-06-19T09:15+0500
2026-06-19T09:15+0500
2026-06-19T09:15+0500
сиёсат
олий суд
робахон маҳмудова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0c/34876642_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_92c23cda13b3302bedcd72943cb1e242.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Робахон Маҳмудова Ўзбекистон Олий судининг янги раиси этиб сайланди. Сенат уни 18 июнь куни президент Шавкат Мирзиёев тақдимномасига биноан бўлиб ўтган йиғилишда сайлади.Бахтиёр Исломов аввалроқ муддатидан олдин Олий суд раиси лавозимидан озод этилганди. Унинг ваколатлари 2027 йил август ойида тугаши керак эди.Робахон Маҳмудова 1958 йил 9 ноябрда Фарғона туманида туғилган. 1983 йилда Тошкент давлат университетининг ҳуқуқшунослик факультетини битирган.Меҳнат фаолиятини 1976 йилда Фарғона вилоят судида котибликдан бошлаган. Кейинчалик Фарғона шаҳридаги 1-давлат нотариал идораси нотариуси, Фарғона вилояти адлия бошқармаси бошлиғининг ўринбосари, Фарғона вилояти адлия бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари, Фарғона вилоят судининг судьяси, Фарғона шаҳар суди раиси бўлиб ишлаган.2004–2008 йилларда Олий суд судьяси бўлган. Кейинчалик Фарғона вилояти суди раиси (шунингдек, жиноят ишлари бўйича суд раиси), Фарғона юридик коллежи ўқитувчиси, Фарғона вилояти бўйича Халқ қабулхонаси мудири лавозимида фаолият юритган.2020 йил январь ойида Олий Мажлис сенатори (IV чақириқ) ва Фан, таълим ва соғлиқни сақлаш масалалари қўмитаси раиси этиб сайланган. 2020 йил 13 июлда Олий суд раисининг биринчи ўринбосари - маъмурий ишлар бўйича судлов ҳайъати раиси лавозимига тайинланган (10 йил муддатга).2023 йил 12 май куни Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик партияси уни Ўзбекистон президентлигига номзод этиб кўрсатди. 2023 йил 9 июлдаги сайловда у 4,43 фоиз овоз билан иккинчи ўринни эгаллади.2024 йил 19 январдан - "Адолат" партияси Сиёсий кенгаши раиси (Олий суддаги лавозимидан озод этилганидан кейин). Шунингдек, партиянинг Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги фракциясига раҳбарлик қилади.2020 йилда "Фидокорона хизматлари учун" ордени билан тақдирланган.
https://sputniknews.uz/20260609/sud-deklaratsiya-58224312.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0c/34876642_115:36:1157:818_1920x0_80_0_0_42aa31f95c83d2feb5f3776e6d61ba64.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, олий суд, робахон маҳмудова
сиёсат, олий суд, робахон маҳмудова
Ўзбекистон Олий суди раиси ўзгарди
Олий суд раҳбари бўлиб ишлаб келаётган Бахтиёр Исломов муддатидан олдин лавозимидан озод этилди.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik
. Робахон Маҳмудова Ўзбекистон Олий судининг янги раиси этиб сайланди. Сенат уни 18 июнь куни президент Шавкат Мирзиёев тақдимномасига
биноан бўлиб ўтган йиғилишда сайлади.
Бахтиёр Исломов аввалроқ муддатидан олдин Олий суд раиси лавозимидан озод этилганди. Унинг ваколатлари 2027 йил август ойида тугаши керак эди.
Робахон Маҳмудова 1958 йил 9 ноябрда Фарғона туманида туғилган. 1983 йилда Тошкент давлат университетининг ҳуқуқшунослик факультетини битирган.
Меҳнат фаолиятини 1976 йилда Фарғона вилоят судида котибликдан бошлаган. Кейинчалик Фарғона шаҳридаги 1-давлат нотариал идораси нотариуси, Фарғона вилояти адлия бошқармаси бошлиғининг ўринбосари, Фарғона вилояти адлия бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари, Фарғона вилоят судининг судьяси, Фарғона шаҳар суди раиси бўлиб ишлаган.
2004–2008 йилларда Олий суд судьяси бўлган. Кейинчалик Фарғона вилояти суди раиси (шунингдек, жиноят ишлари бўйича суд раиси), Фарғона юридик коллежи ўқитувчиси, Фарғона вилояти бўйича Халқ қабулхонаси мудири лавозимида фаолият юритган.
2020 йил январь ойида Олий Мажлис сенатори (IV чақириқ) ва Фан, таълим ва соғлиқни сақлаш масалалари қўмитаси раиси этиб сайланган. 2020 йил 13 июлда Олий суд раисининг биринчи ўринбосари - маъмурий ишлар бўйича судлов ҳайъати раиси лавозимига тайинланган (10 йил муддатга).
2023 йил 12 май куни Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик партияси уни Ўзбекистон президентлигига номзод этиб кўрсатди. 2023 йил 9 июлдаги сайловда у 4,43 фоиз овоз билан иккинчи ўринни эгаллади.
2024 йил 19 январдан - "Адолат" партияси Сиёсий кенгаши раиси (Олий суддаги лавозимидан озод этилганидан кейин). Шунингдек, партиянинг Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги фракциясига раҳбарлик қилади.
2020 йилда "Фидокорона хизматлари учун" ордени билан тақдирланган.