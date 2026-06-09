https://sputniknews.uz/20260609/sud-deklaratsiya-58224312.html
Суд ходимларининг даромад ва мол-мулки декларация қилинади
Суд ходимларининг даромад ва мол-мулки декларация қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Судьялар учун манфаатлар тўқнашуви, даромад ва мол-мулк декларацияларини тақдим этиш ҳамда таҳлил қилишнинг автоматлаштирилган электрон тизими ишга туширилади. Худди шундай тизим суд аппарати ходимлари учун ҳам жорий этилади.
2026-06-09T14:01+0500
2026-06-09T14:01+0500
2026-06-09T14:01+0500
жамият
ўзбекистон
суд
декларация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45906196_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_57309817b6e8dbd767aeb611b7598675.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Ўзбекистонда суд аппарати ходимлари ва уларнинг оила аъзолари даромадлари ҳамда мол-мулкини декларация қилиш тизими жорий этилади. Президент тегишли фармонни имзолади.Қолаверса, суд тизимида коррупция, шубҳали схемалар ва интизом бузилишларига олиб келувчи омилларни аниқлашга хизмат қилувчи коррупциявий хавф-хатарларни бошқариш электрон ахборот тизими яратилади.
https://sputniknews.uz/20260609/oliy-sud-58213100.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45906196_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_365dd6a13d14e50f29e13e91da44e9df.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, суд, декларация
жамият, ўзбекистон, суд, декларация
Суд ходимларининг даромад ва мол-мулки декларация қилинади
Судьялар учун манфаатлар тўқнашуви, даромад ва мол-мулк декларацияларини тақдим этиш ҳамда таҳлил қилишнинг автоматлаштирилган электрон тизими ишга туширилади.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда суд аппарати ходимлари ва уларнинг оила аъзолари даромадлари ҳамда мол-мулкини декларация қилиш тизими жорий этилади. Президент тегишли фармонни имзолади.
2027 йил 1 майга қадар суд аппарати ходимлари томонидан декларацияларни тақдим этиш, уларни текшириш ва таҳлил қилишнинг автоматлаштирилган электрон тизими ишга туширилади.
Қолаверса, суд тизимида коррупция, шубҳали схемалар ва интизом бузилишларига олиб келувчи омилларни аниқлашга хизмат қилувчи коррупциявий хавф-хатарларни бошқариш электрон ахборот тизими яратилади.