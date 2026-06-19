Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260619/eoii-58447046.html
ЕОИИда кузатувчи мақомини олиш учун бир нечта мамлакат ариза берди
ЕОИИда кузатувчи мақомини олиш учун бир нечта мамлакат ариза берди
Sputnik Ўзбекистон
Никарагуа бундай ариза берган мамлакатлар қаторида. 19.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-19T12:11+0500
2026-06-19T12:11+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27448854_336:157:1296:697_1920x0_80_0_0_0bf97468fac2f43e4c03470e7528dcb4.png
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Бир нечта мамлакат Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи мақомини олиш учун ариза берган. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Александр Панкин маълум қилди.Панкиннинг қўшимча қилишича, Никарагуа бундай ариза берган мамлакатлар қаторида.
https://sputniknews.uz/20260615/abxaziya-eoii-58345005.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27448854_327:0:1323:747_1920x0_80_0_0_c0c39298f6d3dec67f9de327dfbbb290.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, жамият
еоии, жамият

ЕОИИда кузатувчи мақомини олиш учун бир нечта мамлакат ариза берди

12:11 19.06.2026
© Sputnik / Табылды КадырбековФлаги ЕАЭС
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Oбуна бўлиш
Никарагуа бундай ариза берган мамлакатлар қаторида.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Бир нечта мамлакат Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи мақомини олиш учун ариза берган. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Александр Панкин маълум қилди.
“Кузатувчи мақоми учун бир нечта мамлакатлардан ариза бор, улар ЕОИИ тартиб-тамойилларига мувофиқ кўриб чиқилмоқда. Маълумки, ҳар беш томоннинг розилиги талаб этилади”, - деди у “Известия”га берган интервьюсида.
Панкиннинг қўшимча қилишича, Никарагуа бундай ариза берган мамлакатлар қаторида.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Абхазияда ЕОИИ товар номенклатурасини жорий этиш нега муҳим – иқтисодчи фикри
15 Июн, 15:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0