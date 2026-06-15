Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260615/abxaziya-eoii-58345005.html
Абхазияда ЕОИИ товар номенклатурасини жорий этиш нега муҳим – иқтисодчи фикри
Абхазияда ЕОИИ товар номенклатурасини жорий этиш нега муҳим – иқтисодчи фикри
Sputnik Ўзбекистон
1 июндан Абхазияда ЕОИИ номенклатураси ва импорт божхона тўловларининг янги ставкалари амал қилишни бошлади. 15.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-15T15:33+0500
2026-06-15T15:33+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
абхазия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/02/24960864_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73a6133a28f5f6b8d68a09d309b4a2ce.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Абхазияда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ташқи иқтисодий фаолиятининг товар номенклатурасини жорий этиш божхона ислоҳотининг навбатдаги босқичи бўлди, дея ҳисоблайди иқтисодчи Фрида Лазба.У Sputnik радиосига берган интервьюсида, ЕОИИга аъзо бўлмаслигига қарамай, Абхазия янги товар номенклатурасига ўтганини, чунки бу асосий шерик Россия билан савдо қилиш учун зарур эканлигини таъкидлади.Лазбанинг сўзларига кўра, ислоҳот 2025 йил 1 январдан кучга кирган 2023 йилда Божхона кодексининг қабул қилиниши билан бошланди. Бундан ташқари, 2024 йилда Абхазия ва Россия ўртасида товар савдоси тўғрисидаги битим қайта кўриб чиқилди ва икки томонлама солиққа тортмаслик учун ҳужжатлар ва бошқа протоколлар имзоланди.Янги қоидаларга кўра, товарларнинг тўрт тоифаси учун импорт божлари ставкалари 20 фоизга ошади: транспорт воситалари, акциз тўланадиган маҳсулотлар, илгари имтиёзли шартларда олиб келинган товарлар, шунингдек, етказиб бериш ҳажми кам бўлган бир қатор позициялар.Шу билан бирга, иқтисодчи ЕОИИнинг Абхазия ҳудудида тариф ва тарифсиз тартибга солиш тўғрисидаги қоидалари қўлланилмаслигини таъкидлади. Республика миллий қонунчиликка амал қилган ҳолда лицензиялаш ва квоталаш қоидаларини мустақил равишда белгилаш ҳуқуқини сақлаб қолади.1 июндан Абхазияда ЕОИИ номенклатураси ва импорт божхона тўловларининг янги ставкалари расмий равишда амал қилади.
https://sputniknews.uz/20260614/eoii-58320630.html
абхазия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/02/24960864_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0ff56b2799c8c8bbba6abbb1624abba1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, абхазия
иқтисод, еоии, абхазия

Абхазияда ЕОИИ товар номенклатурасини жорий этиш нега муҳим – иқтисодчи фикри

15:33 15.06.2026
© Sputnik / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
© Sputnik
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
1 июндан Абхазияда ЕОИИ номенклатураси ва импорт божхона тўловларининг янги ставкалари амал қилишни бошлади.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Абхазияда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ташқи иқтисодий фаолиятининг товар номенклатурасини жорий этиш божхона ислоҳотининг навбатдаги босқичи бўлди, дея ҳисоблайди иқтисодчи Фрида Лазба.
У Sputnik радиосига берган интервьюсида, ЕОИИга аъзо бўлмаслигига қарамай, Абхазия янги товар номенклатурасига ўтганини, чунки бу асосий шерик Россия билан савдо қилиш учун зарур эканлигини таъкидлади.
“Биз янги товар номенклатурасини қабул қила олмаймиз, чунки у ҳолда товарларни экспорт қилиш ёки импорт қилиш мумкин эмас”, - дея таъкидлади иқтисодчи.
Лазбанинг сўзларига кўра, ислоҳот 2025 йил 1 январдан кучга кирган 2023 йилда Божхона кодексининг қабул қилиниши билан бошланди. Бундан ташқари, 2024 йилда Абхазия ва Россия ўртасида товар савдоси тўғрисидаги битим қайта кўриб чиқилди ва икки томонлама солиққа тортмаслик учун ҳужжатлар ва бошқа протоколлар имзоланди.
Янги қоидаларга кўра, товарларнинг тўрт тоифаси учун импорт божлари ставкалари 20 фоизга ошади: транспорт воситалари, акциз тўланадиган маҳсулотлар, илгари имтиёзли шартларда олиб келинган товарлар, шунингдек, етказиб бериш ҳажми кам бўлган бир қатор позициялар.
Шу билан бирга, иқтисодчи ЕОИИнинг Абхазия ҳудудида тариф ва тарифсиз тартибга солиш тўғрисидаги қоидалари қўлланилмаслигини таъкидлади. Республика миллий қонунчиликка амал қилган ҳолда лицензиялаш ва квоталаш қоидаларини мустақил равишда белгилаш ҳуқуқини сақлаб қолади.
1 июндан Абхазияда ЕОИИ номенклатураси ва импорт божхона тўловларининг янги ставкалари расмий равишда амал қилади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Қандай чоралар ЕОИИда инфляцияни жиловлашга ёрдам беради – эксперт фикри
Кеча, 12:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0