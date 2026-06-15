Абхазияда ЕОИИ товар номенклатурасини жорий этиш нега муҳим – иқтисодчи фикри

ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Абхазияда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ташқи иқтисодий фаолиятининг товар номенклатурасини жорий этиш божхона ислоҳотининг навбатдаги босқичи бўлди, дея ҳисоблайди иқтисодчи Фрида Лазба.У Sputnik радиосига берган интервьюсида, ЕОИИга аъзо бўлмаслигига қарамай, Абхазия янги товар номенклатурасига ўтганини, чунки бу асосий шерик Россия билан савдо қилиш учун зарур эканлигини таъкидлади.Лазбанинг сўзларига кўра, ислоҳот 2025 йил 1 январдан кучга кирган 2023 йилда Божхона кодексининг қабул қилиниши билан бошланди. Бундан ташқари, 2024 йилда Абхазия ва Россия ўртасида товар савдоси тўғрисидаги битим қайта кўриб чиқилди ва икки томонлама солиққа тортмаслик учун ҳужжатлар ва бошқа протоколлар имзоланди.Янги қоидаларга кўра, товарларнинг тўрт тоифаси учун импорт божлари ставкалари 20 фоизга ошади: транспорт воситалари, акциз тўланадиган маҳсулотлар, илгари имтиёзли шартларда олиб келинган товарлар, шунингдек, етказиб бериш ҳажми кам бўлган бир қатор позициялар.Шу билан бирга, иқтисодчи ЕОИИнинг Абхазия ҳудудида тариф ва тарифсиз тартибга солиш тўғрисидаги қоидалари қўлланилмаслигини таъкидлади. Республика миллий қонунчиликка амал қилган ҳолда лицензиялаш ва квоталаш қоидаларини мустақил равишда белгилаш ҳуқуқини сақлаб қолади.1 июндан Абхазияда ЕОИИ номенклатураси ва импорт божхона тўловларининг янги ставкалари расмий равишда амал қилади.
1 июндан Абхазияда ЕОИИ номенклатураси ва импорт божхона тўловларининг янги ставкалари амал қилишни бошлади.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Абхазияда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ташқи иқтисодий фаолиятининг товар номенклатурасини жорий этиш божхона ислоҳотининг навбатдаги босқичи бўлди, дея ҳисоблайди иқтисодчи Фрида Лазба.
У Sputnik радиосига берган интервьюсида, ЕОИИга аъзо бўлмаслигига қарамай, Абхазия янги товар номенклатурасига ўтганини, чунки бу асосий шерик Россия билан савдо қилиш учун зарур эканлигини таъкидлади.
“Биз янги товар номенклатурасини қабул қила олмаймиз, чунки у ҳолда товарларни экспорт қилиш ёки импорт қилиш мумкин эмас”, - дея таъкидлади иқтисодчи.
Лазбанинг сўзларига кўра, ислоҳот 2025 йил 1 январдан кучга кирган 2023 йилда Божхона кодексининг қабул қилиниши билан бошланди. Бундан ташқари, 2024 йилда Абхазия ва Россия ўртасида товар савдоси тўғрисидаги битим қайта кўриб чиқилди ва икки томонлама солиққа тортмаслик учун ҳужжатлар ва бошқа протоколлар имзоланди.
Янги қоидаларга кўра, товарларнинг тўрт тоифаси учун импорт божлари ставкалари 20 фоизга ошади: транспорт воситалари, акциз тўланадиган маҳсулотлар, илгари имтиёзли шартларда олиб келинган товарлар, шунингдек, етказиб бериш ҳажми кам бўлган бир қатор позициялар.
Шу билан бирга, иқтисодчи ЕОИИнинг Абхазия ҳудудида тариф ва тарифсиз тартибга солиш тўғрисидаги қоидалари қўлланилмаслигини таъкидлади. Республика миллий қонунчиликка амал қилган ҳолда лицензиялаш ва квоталаш қоидаларини мустақил равишда белгилаш ҳуқуқини сақлаб қолади.
1 июндан Абхазияда ЕОИИ номенклатураси ва импорт божхона тўловларининг янги ставкалари расмий равишда амал қилади.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.