Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260614/eoii-58320630.html
Қандай чоралар ЕОИИда инфляцияни жиловлашга ёрдам беради – эксперт фикри
Қандай чоралар ЕОИИда инфляцияни жиловлашга ёрдам беради – эксперт фикри
Sputnik Ўзбекистон
Истеъмол кредитларини рағбатлантиришдан кўра ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ишлаб чиқарувчилар учун имтиёзли кредитларга устувор аҳамият бериш керак. 14.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-14T12:05+0500
2026-06-14T12:05+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
инфляция
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45805683_62:0:1379:741_1920x0_80_0_0_80dbb10a3f63339f5c693361dee22bb4.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида инфляцияни биринчи навбатда ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш орқали жиловлаш керак. Бу ҳақда Қирғизистон саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи президенти Данил Ибраев маълум қилди, дея ёзади Sputnik Қирғизистон.Ибраевнинг таъкидлашича, истеъмол кредитларини рағбатлантиришдан кўра ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ишлаб чиқарувчилар учун имтиёзли кредитларга устувор аҳамият бериш керак. Бу қишлоқ хўжалиги ҳам, саноат корхоналарига ҳам тегишлиУ ЕОИИ мамлакатлари бугунги кунда истеъмол саватига киритилган товарларнинг катта қисмини ишлаб чиқараётганини ва Қирғизистон ҳар йили ўз ишлаб чиқариш ҳажмини ошираётганини таъкидлади.Шу билан бирга, экспертнинг фикрига кўра, нафақат импорт ўрнини босишга, балки иттифоқ мамлакатлари рақобатдош устунликларга эга бўлган соҳаларни ривожлантиришга ҳам эътибор қаратиш лозим.Ибраевнинг фикрича, инфляцияга қарши кураш ишлаб чиқарилаётган товарлар ассортиментини кенгайтириш ва рақобат муҳитини ривожлантиришга асосланган бўлиши керак.Евроосиё иқтисодий комиссиясининг роли ҳақида гапираётиб, у иттифоқ мамлакатлари ўртасида кооперация лойиҳаларини изчил ривожлантираётганини, шунингдек, электр энергияси ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш устида иш олиб бораётганини, бу ҳам ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260611/ozbekiston-eoii-58275255.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45805683_227:0:1215:741_1920x0_80_0_0_023516a44c7649a411dc03da3e1fbd9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, инфляция, еоии
иқтисод, инфляция, еоии

Қандай чоралар ЕОИИда инфляцияни жиловлашга ёрдам беради – эксперт фикри

12:05 14.06.2026
© Sputnik / Александр КондратюкФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
© Sputnik / Александр Кондратюк
Oбуна бўлиш
Истеъмол кредитларини рағбатлантиришдан кўра ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ишлаб чиқарувчилар учун имтиёзли кредитларга устувор аҳамият бериш керак.
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида инфляцияни биринчи навбатда ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш орқали жиловлаш керак. Бу ҳақда Қирғизистон саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи президенти Данил Ибраев маълум қилди, дея ёзади Sputnik Қирғизистон.
Ибраевнинг таъкидлашича, истеъмол кредитларини рағбатлантиришдан кўра ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ишлаб чиқарувчилар учун имтиёзли кредитларга устувор аҳамият бериш керак. Бу қишлоқ хўжалиги ҳам, саноат корхоналарига ҳам тегишли
У ЕОИИ мамлакатлари бугунги кунда истеъмол саватига киритилган товарларнинг катта қисмини ишлаб чиқараётганини ва Қирғизистон ҳар йили ўз ишлаб чиқариш ҳажмини ошираётганини таъкидлади.
Шу билан бирга, экспертнинг фикрига кўра, нафақат импорт ўрнини босишга, балки иттифоқ мамлакатлари рақобатдош устунликларга эга бўлган соҳаларни ривожлантиришга ҳам эътибор қаратиш лозим.
Ибраевнинг фикрича, инфляцияга қарши кураш ишлаб чиқарилаётган товарлар ассортиментини кенгайтириш ва рақобат муҳитини ривожлантиришга асосланган бўлиши керак.
Евроосиё иқтисодий комиссиясининг роли ҳақида гапираётиб, у иттифоқ мамлакатлари ўртасида кооперация лойиҳаларини изчил ривожлантираётганини, шунингдек, электр энергияси ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш устида иш олиб бораётганини, бу ҳам ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Внешнеторговый_оборот_Узбекистана_со_странами_ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдоси кўрсаткичлари
11 Июн, 17:55
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0