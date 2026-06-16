https://sputniknews.uz/20260616/tramp-eron-58383258.html
Трамп: Эрон билан келишув иккинчи босқичга ўтмоқда
Трамп: Эрон билан келишув иккинчи босқичга ўтмоқда
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АҚШнинг Эрон билан келишуви иккинчи босқичга ўтди. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди. Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари бу босқич аввалгисига қараганда осонроқ бўлади ҳисобламоқда.
2026-06-16T16:14+0500
2026-06-16T16:14+0500
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ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. АҚШнинг Эрон билан келишуви иккинчи босқичга ўтди. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари бу босқич аввалгисига қараганда осонроқ бўлади ҳисобламоқда.Америка президенти Қатар амирига Эрон билан можарони ҳал қилишда кўрсатган ёрдами учун миннатдорлик билдирди.Трампнинг сўзларига кўра, агар Теҳрон қандайдир тарзда ядро қуролини олишга ҳаракат қилса, “ақл бовар қилмас оқибатларга” дуч келади.Америка етакчиси энди Украина можаросини ҳал қилишга диққатини қаратишини қўшимча қилди.Аввалроқ АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим 19 июнь куни Швейцарияда имзоланиши кутилаётгани хабар қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20260615/aqsh-eron-bitim-58338059.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, эрон, ақш – эрон можароси
дунёда, дунё янгиликлари, дональд трамп, эрон, ақш – эрон можароси
Трамп: Эрон билан келишув иккинчи босқичга ўтмоқда
Америка президенти бу босқич биринчисига қараганда осонроқ бўлишига умид қиляпти.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. АҚШнинг Эрон билан келишуви иккинчи босқичга ўтди. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.
Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари бу босқич аввалгисига қараганда осонроқ бўлади ҳисобламоқда.
“Биз Эрон билан битим туздик ва унинг муваффақиятли бўлиши учун биз уни иккинчи босқичга ўтказяпмиз. Менимча, бу осонроқ бўлади”, - деди Трамп Қатар амири Тамим бин Ҳамад Ол Соний билан учрашувда.
Америка президенти Қатар амирига Эрон билан можарони ҳал қилишда кўрсатган ёрдами учун миннатдорлик билдирди.
Трампнинг сўзларига кўра, агар Теҳрон қандайдир тарзда ядро қуролини олишга ҳаракат қилса, “ақл бовар қилмас оқибатларга” дуч келади.
Америка етакчиси энди Украина можаросини ҳал қилишга диққатини қаратишини қўшимча қилди.
Аввалроқ АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим 19 июнь куни Швейцарияда имзоланиши кутилаётгани хабар қилинган эди.