https://sputniknews.uz/20260616/rossiya-bosh-vaziri-58385217.html
Россия бош вазири амалий ташриф билан Ўзбекистонга келди
Россия бош вазири амалий ташриф билан Ўзбекистонга келди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин Тошкентга келди. Мишустиннинг амалий ташрифи икки кун давом этади.У ўзбекистонлик ҳамкасби Абдулла Арипов билан Тошкент халқаро инвестиция форуми кўргазмаси билан танишди.
2026-06-16T16:22+0500
2026-06-16T16:22+0500
2026-06-16T16:30+0500
сиёсат
михаил мишустин
россия
ўзбекистон
тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/01/30427168_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_4effe35c257fec8992df348265531651.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин Тошкентга келди. Мишустиннинг амалий ташрифи икки кун давом этади.У ўзбекистонлик ҳамкасби Абдулла Арипов билан Тошкент халқаро инвестиция форуми кўргазмаси билан танишди, дея хабар берди РИА Новости.Ташриф давомида Россия бош вазири Ўзбекистон раҳбарияти билан учрашади ва Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади.Ўзбекистон раҳбарияти билан музокаралар чоғида савдо-иқтисодий, инвестиция, илмий-технологик ва маданий-гуманитар соҳалардаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини кўриб чиқиш режалаштирилган.Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми 16-18 июнь кунлари бўлиб ўтади. Унда 99 та мамлакатдан жами 8 мингдан зиёд иштирокчи, жумладан, қарийб 3,1 минг нафар хорижий меҳмон қатнашиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260616/mishustin-58364220.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/01/30427168_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_c8182946ed34b8e9ed373cca63f382fe.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, михаил мишустин, россия, ўзбекистон, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
сиёсат, михаил мишустин, россия, ўзбекистон, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
Россия бош вазири амалий ташриф билан Ўзбекистонга келди
16:22 16.06.2026 (янгиланди: 16:30 16.06.2026)
Мишустин республика раҳбарияти билан учрашади ва Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин Тошкентга келди. Мишустиннинг амалий ташрифи икки кун давом этади.
У ўзбекистонлик ҳамкасби Абдулла Арипов билан Тошкент халқаро инвестиция форуми кўргазмаси билан танишди, дея хабар берди РИА Новости.
Ташриф давомида Россия бош вазири Ўзбекистон раҳбарияти билан учрашади ва Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади.
Ўзбекистон раҳбарияти билан музокаралар чоғида савдо-иқтисодий, инвестиция, илмий-технологик ва маданий-гуманитар соҳалардаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини кўриб чиқиш режалаштирилган.
Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми 16-18 июнь кунлари бўлиб ўтади. Унда 99 та мамлакатдан жами 8 мингдан зиёд иштирокчи, жумладан, қарийб 3,1 минг нафар хорижий меҳмон қатнашиши кутилмоқда.