Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260616/mishustin-58364220.html
Мишустин икки кунлик ташриф билан Ўзбекистонга келади
Мишустин икки кунлик ташриф билан Ўзбекистонга келади
Sputnik Ўзбекистон
Россия бош вазири Михаил Мишустин Ўзбекистонга икки кунлик ташриф билан сафар қилади. Ташриф давомида у республика раҳбарияти билан учрашади ва Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади.
2026-06-16T09:33+0500
2026-06-16T09:33+0500
сиёсат
михаил мишустин
россия
ўзбекистон
тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56542209_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_15ee49ae11410ff2ea993685831f1015.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия бош вазири Михаил Мишустин Ўзбекистонга икки кунлик ташриф билан сафар қилади. Ташриф давомида у республика раҳбарияти билан учрашади ва Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади. Бу ҳақда Россия ҳукумати матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, Ўзбекистон раҳбарияти билан музокаралар чоғида савдо-иқтисодий, инвестиция, илмий-технологик ва маданий-гуманитар соҳалардаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини кўриб чиқиш режалаштирилган.Энергетика, саноат, транспорт инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларда қўшма лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилади.Ўзбекистонга ташрифи чоғида Мишустин Тошкент халқаро инвестиция форумида ҳам иштирок этади.Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми 16-18 июнь кунлари бўлиб ўтади. Унда 99 та мамлакатдан жами 8 мингдан зиёд иштирокчи, жумладан, қарийб 3,1 минг нафар хорижий меҳмон қатнашиши кутилмоқда
https://sputniknews.uz/20260413/aripov-mishustin-loyihalarmuhokama-56880019.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56542209_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_684c081c4bd422cf62b50e009e7908e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, михаил мишустин, россия, ўзбекистон, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
сиёсат, михаил мишустин, россия, ўзбекистон, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)

Мишустин икки кунлик ташриф билан Ўзбекистонга келади

09:33 16.06.2026
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Медиабанкка ўтишМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия бош вазири Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия бош вазири Михаил Мишустин Ўзбекистонга икки кунлик ташриф билан сафар қилади. Ташриф давомида у республика раҳбарияти билан учрашади ва Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади. Бу ҳақда Россия ҳукумати матбуот хизмати хабар берди.
“16-17 июнь кунлари Россия Федерацияси Ҳукумати раиси Михаил Мишустин Тошкентга амалий ташриф билан ташриф буюради”, - дейилган хабарда.
Қайд этилишича, Ўзбекистон раҳбарияти билан музокаралар чоғида савдо-иқтисодий, инвестиция, илмий-технологик ва маданий-гуманитар соҳалардаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини кўриб чиқиш режалаштирилган.
Энергетика, саноат, транспорт инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларда қўшма лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилади.
Ўзбекистонга ташрифи чоғида Мишустин Тошкент халқаро инвестиция форумида ҳам иштирок этади.
Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми 16-18 июнь кунлари бўлиб ўтади. Унда 99 та мамлакатдан жами 8 мингдан зиёд иштирокчи, жумладан, қарийб 3,1 минг нафар хорижий меҳмон қатнашиши кутилмоқда
Арипов ва Мишустин Россия ва Ўзбекистон ҳукумат раҳбарлари даражасидаги Қўшма комиссия йиғилишида иштирок этмоқда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2026
Арипов ва Мишустин Москвада қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди - видео
13 Апрел, 16:36
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0