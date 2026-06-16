https://sputniknews.uz/20260616/mishustin-58364220.html
Мишустин икки кунлик ташриф билан Ўзбекистонга келади
Мишустин икки кунлик ташриф билан Ўзбекистонга келади
Sputnik Ўзбекистон
Россия бош вазири Михаил Мишустин Ўзбекистонга икки кунлик ташриф билан сафар қилади. Ташриф давомида у республика раҳбарияти билан учрашади ва Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади.
2026-06-16T09:33+0500
2026-06-16T09:33+0500
2026-06-16T09:33+0500
сиёсат
михаил мишустин
россия
ўзбекистон
тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56542209_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_15ee49ae11410ff2ea993685831f1015.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия бош вазири Михаил Мишустин Ўзбекистонга икки кунлик ташриф билан сафар қилади. Ташриф давомида у республика раҳбарияти билан учрашади ва Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади. Бу ҳақда Россия ҳукумати матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, Ўзбекистон раҳбарияти билан музокаралар чоғида савдо-иқтисодий, инвестиция, илмий-технологик ва маданий-гуманитар соҳалардаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини кўриб чиқиш режалаштирилган.Энергетика, саноат, транспорт инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларда қўшма лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилади.Ўзбекистонга ташрифи чоғида Мишустин Тошкент халқаро инвестиция форумида ҳам иштирок этади.Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми 16-18 июнь кунлари бўлиб ўтади. Унда 99 та мамлакатдан жами 8 мингдан зиёд иштирокчи, жумладан, қарийб 3,1 минг нафар хорижий меҳмон қатнашиши кутилмоқда
https://sputniknews.uz/20260413/aripov-mishustin-loyihalarmuhokama-56880019.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56542209_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_684c081c4bd422cf62b50e009e7908e9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, михаил мишустин, россия, ўзбекистон, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
сиёсат, михаил мишустин, россия, ўзбекистон, тошкент халқаро инвестиция форуми (тихф)
Мишустин икки кунлик ташриф билан Ўзбекистонга келади
Россия бош вазири Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Россия бош вазири Михаил Мишустин Ўзбекистонга икки кунлик ташриф билан сафар қилади. Ташриф давомида у республика раҳбарияти билан учрашади ва Тошкент халқаро инвестиция форумида иштирок этади. Бу ҳақда Россия ҳукумати матбуот хизмати хабар берди.
“16-17 июнь кунлари Россия Федерацияси Ҳукумати раиси Михаил Мишустин Тошкентга амалий ташриф билан ташриф буюради”, - дейилган хабарда.
Қайд этилишича, Ўзбекистон раҳбарияти билан музокаралар чоғида савдо-иқтисодий, инвестиция, илмий-технологик ва маданий-гуманитар соҳалардаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини кўриб чиқиш режалаштирилган.
Энергетика, саноат, транспорт инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларда қўшма лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилади.
Ўзбекистонга ташрифи чоғида Мишустин Тошкент халқаро инвестиция форумида ҳам иштирок этади.
Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми 16-18 июнь кунлари бўлиб ўтади. Унда 99 та мамлакатдан жами 8 мингдан зиёд иштирокчи, жумладан, қарийб 3,1 минг нафар хорижий меҳмон қатнашиши кутилмоқда