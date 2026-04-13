Арипов ва Мишустин Москвада қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди - видео
Ўзбекистон ва Россия бош вазирлари Москвада қўшма лойиҳаларни муҳокама қилмоқда
2026-04-13T16:36+0500
2026-04-13T18:09+0500
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия бош вазирлари Абдулла Арипов ва Михаил Мишустин Москвада икки мамлакат ҳукумат раҳбарлари даражасидаги Қўшма комиссиянинг 6-йиғилишини ўтказди.Савдо-иқтисодий, илмий-технологик ва маданий-гуманитар ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди. Стратегик тармоқларда: саноат, энергетика, шу жумладан, тинч атом энергетикаси, транспорт инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги, таълим ва томонларни қизиқтирган бошқа соҳаларда қўшма лойиҳаларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди.Қўшма комиссия Ўзбекистон ва Россия президентлари ташаббуси билан 2018 йил октябрь ойида тузилган. Унинг биринчи йиғилиши 2019 йил Урганчда, иккинчиси 2021 йил Москвада, учинчиси 2022 йил Самарқандда, тўртинчиси 2023 йил Москвада, бешинчиси 2024 йил Тошкентда бўлиб ўтди.
абдулла арипов, михаил мишустин, москва, қўшма комиссия, 6-йиғилиш, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, илмий-технологик ҳамкорлик, маданий-гуманитар ҳамкорлик, саноат, энергетика,
16:36 13.04.2026 (янгиланди: 18:09 13.04.2026)
Йиғилишда саноат, энергетика, транспорт, қишлоқ хўжалиги ва таълим соҳаларидаги қўшма лойиҳалар, шунингдек икки томонлама ҳамкорликнинг устувор йўналишлари муҳокама қилинди
