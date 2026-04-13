Арипов ва Мишустин қўшма комиссия йиғилишини ўтказади: асосий масалалар
11:11 13.04.2026 (янгиланди: 11:37 13.04.2026)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Медиабанкка ўтиш Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (архивное фото)
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Йиғилишда икки давлат ўртасидаги қўшма лойиҳалар ижроси ва савдо-иқтисодий, илмий-технологик ҳамда маданий-гуманитар ҳамкорликнинг долзарб йўналишлари кўриб чиқилиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин бугун Москвада икки мамлакат ҳукумат раҳбарлари даражасидаги Қўшма комиссиянинг 6-йиғилишини ўтказади. Томонлар қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалаларини муҳокама қилади.
Йиғилишда савдо-иқтисодий, илмий-технологик ва маданий-гуманитар ҳамкорликнинг долзарб масалаларини кўриб чиқиш режалаштирилган.
Шунингдек, саноат, энергетика, жумладан тинч атом энергетикаси, транспорт инфратузилмаси, қишлоq хўжалиги, таълим ва бошқа соҳаларда йирик қўшма лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилади.
Комиссия ҳақида
Қўшма комиссия Россия ва Ўзбекистон президентлари Владимир Путин ва Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан 2018 йил октябрь ойида ташкил этилган. Биринчи йиғилиш 2019 йил 30 майда Урганчда бўлиб ўтган.
Қўшма комиссия Россия ва Ўзбекистон президентлари Владимир Путин ва Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан 2018 йил октябрь ойида ташкил этилган. Биринчи йиғилиш 2019 йил 30 майда Урганчда бўлиб ўтган.
Россия ва Ўзбекистон муносабатлари
Россия Ўзбекистоннинг йирик савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Очиқ манбалардаги маълумотларга кўра, Ўзбекистонда Россия иштирокидаги 3 мингдан ортиқ корхона, Россияда эса Ўзбекистон капитали иштирокидаги 700 га яқин компания фаолият юритмоқда. Бу хорижий капитал иштирокидаги жами корхоналарнинг салмоқли қисмини ташкил этади.
Россия Ўзбекистоннинг йирик савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Очиқ манбалардаги маълумотларга кўра, Ўзбекистонда Россия иштирокидаги 3 мингдан ортиқ корхона, Россияда эса Ўзбекистон капитали иштирокидаги 700 га яқин компания фаолият юритмоқда. Бу хорижий капитал иштирокидаги жами корхоналарнинг салмоқли қисмини ташкил этади.
Ўзбекистонда Россия капитали иштирокида 115 тадан ортиқ инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда. Уларнинг умумий қиймати 3,2 трлн рублдан ошади.
Энергетика икки томонлама ҳамкорликнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Жумладан, “Росатом” иштирокида Жиззах вилоятида атом энергетикаси лойиҳаси илгари сурилмоқда.
Тошкент ва Жиззах вилоятларида қўшма технопарклар фаолият юритмоқда. Навоий, Тошкент ва Бухоро вилоятларида яна учта саноат майдончасини ишга тушириш режалаштирилган.
Таълим соҳасида ҳам ҳамкорлик фаол. Ўзбекистонда Россия олий ўқув юртларининг 15 та филиали фаолият юритмоқда, шундан 3 таси яратилиш жараёнида.
Россия ва Ўзбекистон, шунингдек, МДҲ ва ШҲТ каби кўп томонлама тузилмалар доирасида ҳам ҳамкорлик қилиб келмоқда.
Ўзбекистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да кузатувчи давлат мақомига эга. Бу мақом унга 2020 йил 11 декабрда берилган. Евроосиё иқтисодий комиссияси ва Ўзбекистон ҳукумати 2024–2026 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик йўналишларини ҳам муҳокама қилиб келмоқда.
Шунингдек, Ўзбекистон 2025 йилда Евроосиё тараққиёт банкига қўшилди ва банкнинг еттинчи аъзосига айланди. Мамлакат ЕОТБ капиталида 10 фоиз улушга эга бўлди.