https://sputniknews.uz/20260616/ozbekiston-albaniya-58379055.html
Ўзбекистон Албания портидан фойдаланиши мумкин
Ўзбекистон Албания портидан фойдаланиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон маҳсулотларини Жанубий Европа ва Ўрта ер денгизи бозорларига чиқаришда логистика хаби сифатида Албаниянинг Дуррес портидан фойдаланиш имкониятлари ўрганилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёевнинг албаниялик ҳамкасби Байрам Бегай билан музокаралари чоғида маълум қилинди.
2026-06-16T14:08+0500
2026-06-16T14:08+0500
2026-06-16T14:08+0500
иқтисод
ўзбекистон
албания
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58379195_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_80594e52f2ebcccc3d14cdf89cc2865f.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Ўзбекистон ўз маҳсулотларини жаҳон бозорларига чиқаришда Албания портидан фойдаланиши мумкин. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёевнинг албаниялик ҳамкасби Байрам Бегай билан музокаралари чоғида маълум қилинди.Тошкентдаги музокараларда икки давлат ўртасида амалий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш истиқболлари кўриб чиқилди.Мирзиёев Ўзбекистон ва Албания муносабатлари тарихида илк бор ўтказилаётган бу саммит алоҳида аҳамиятга эга эканини, унинг икки томонлама ҳамкорликни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишини қайд этди.Томонлар товар айирбошлашни кенгайтиришга, агросаноат мажмуи, “яшил” энергетика, геология, ахборот технологиялари ва рақамлаштириш, туризм ҳамда бошқа муҳим соҳаларда кенг кўламли кооперация дастурини тайёрлашга алоҳида эътибор қаратди.Ҳамкорликнинг иқтисодий кун тартибини илгари суриш мақсадида Ҳукуматлараро комиссияни ташкил этиш ва унинг биринчи йиғилишини жорий йилда Тошкент шаҳрида ўтказишга келишиб олинди.Маданий-гуманитар соҳада томонлар ўзаро Маданият кунлари, кино намойишлари, кўргазма ва ижодий сафарларни ташкил этиш муҳимлигини таъкидлади.Президентлар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашди.Байрам Бегай расмий ташриф билан Ўзбекистонда бўлиб турибди. Ташриф дастурига мувофиқ, Албания раҳбари V Тошкент халқаро инвестиция форумида ҳам иштирок этади.
ўзбекистон
албания
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58379195_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_379da079e3fa0e49bb36d5ed06db91e7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, албания, шавкат мирзиёев
иқтисод, ўзбекистон, албания, шавкат мирзиёев
Ўзбекистон Албания портидан фойдаланиши мумкин
Ўзбекистон ва Албания муносабатлари ҳамкорликнинг янги босқичига олиб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Ўзбекистон ўз маҳсулотларини жаҳон бозорларига чиқаришда Албания портидан фойдаланиши мумкин. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёевнинг албаниялик ҳамкасби Байрам Бегай билан музокаралари чоғида маълум қилинди.
“Ўзбекистон маҳсулотларини Жанубий Европа ва Ўрта ер денгизи бозорларига чиқаришда логистика хаби сифатида Албаниянинг Дуррес портидан фойдаланиш имкониятлари ўрганилади”, - дейилган Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабарида.
Тошкентдаги музокараларда икки давлат ўртасида амалий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш истиқболлари кўриб чиқилди.
Мирзиёев Ўзбекистон ва Албания муносабатлари тарихида илк бор ўтказилаётган бу саммит алоҳида аҳамиятга эга эканини, унинг икки томонлама ҳамкорликни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишини қайд этди.
Томонлар товар айирбошлашни кенгайтиришга, агросаноат мажмуи, “яшил” энергетика, геология, ахборот технологиялари ва рақамлаштириш, туризм ҳамда бошқа муҳим соҳаларда кенг кўламли кооперация дастурини тайёрлашга алоҳида эътибор қаратди.
Ҳамкорликнинг иқтисодий кун тартибини илгари суриш мақсадида Ҳукуматлараро комиссияни ташкил этиш ва унинг биринчи йиғилишини жорий йилда Тошкент шаҳрида ўтказишга келишиб олинди.
Маданий-гуманитар соҳада томонлар ўзаро Маданият кунлари, кино намойишлари, кўргазма ва ижодий сафарларни ташкил этиш муҳимлигини таъкидлади.
Президентлар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашди.
Байрам Бегай расмий ташриф билан Ўзбекистонда бўлиб турибди.
Ташриф дастурига мувофиқ, Албания раҳбари V Тошкент халқаро инвестиция форумида ҳам иштирок этади.