https://sputniknews.uz/20260616/mishustin-rossiya-ozbekiston-58388009.html
Мишустин Россия Ўзбекистон билан янги лойиҳалардан манфаатдорлигини маълум қилди
Мишустин Россия Ўзбекистон билан янги лойиҳалардан манфаатдорлигини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
У Россия Ўзбекистоннинг етакчи ташқи савдо ҳамкорлари қаторига киришини эслатди. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T18:21+0500
2026-06-16T18:21+0500
2026-06-16T18:31+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
михаил мишустин
абдулла арипов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58388465_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_2c6487021680688c68695ff9da26582d.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия бош вазири Михаил Мишустин Тошкентда ўзбекистонлик ҳамкасби Абдулла Арипов билан учрашувда Россиянинг Ўзбекистон билан янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишдан манфаатдор эканини тасдиқлади.Мишустин Россия Ўзбекистоннинг етакчи ташқи савдо ҳамкорлари қаторига киришини ва унинг миллий иқтисодиётига тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми бўйича биринчи ўринни эгаллашини эслатди.Мишустин россиялик мутахассислар томонидан Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси қурилиши бошланганини алоҳида таъкидлаб, икки мамлакат президентлари 4 июнь куни биргаликда бу станция биринчи реакторининг бетон қуйишини бошлаб берганини эслатди.“Менимча, АЭС қуриш миллий иқтисодиётнинг жадал ўсиши шароитида Ўзбекистоннинг энергетика суверенитетини мустаҳкамлаш йўлидаги энг муҳим қадамидир”, - дея таъкидлади Россия бош вазири.
https://sputniknews.uz/20260616/aripov-toshkent-moskva-58386821.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58388465_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_63d5883b710bad2824bbde2b8755c100.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, россия, ўзбекистон, михаил мишустин, абдулла арипов
иқтисод, россия, ўзбекистон, михаил мишустин, абдулла арипов
Мишустин Россия Ўзбекистон билан янги лойиҳалардан манфаатдорлигини маълум қилди
18:21 16.06.2026 (янгиланди: 18:31 16.06.2026)
У Россия Ўзбекистоннинг етакчи ташқи савдо ҳамкорлари қаторига киришини эслатди.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия бош вазири Михаил Мишустин Тошкентда ўзбекистонлик ҳамкасби Абдулла Арипов билан учрашувда Россиянинг Ўзбекистон билан янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишдан манфаатдор эканини тасдиқлади.
“Ўзбекистон Россиянинг стратегик шериги ва иттифоқчиси, муносабатларимиз вақт синовидан ўтган. Улар дўстлик, яхши қўшничилик, ўзаро ҳурмат ва бир-бирининг манфаатларини ҳисобга олиш тамойилларига асосланади. Россия бизнинг савдо-иқтисодий ҳамкорлигимизни чуқурлаштиришдан чин дилдан манфаатдор”, - деди Мишустин Арипов билан музокараларда.
Мишустин Россия Ўзбекистоннинг етакчи ташқи савдо ҳамкорлари қаторига киришини ва унинг миллий иқтисодиётига тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми бўйича биринчи ўринни эгаллашини эслатди.
“Бизда энергетика, саноат, транспорт инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги, рақамли иқтисодиётда кўплаб қўшма лойиҳаларни бошлаш учун яхши имкониятлар мавжуд”, - дея қўшимча қилди Россия бош вазири.
Мишустин россиялик мутахассислар томонидан Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси қурилиши бошланганини алоҳида таъкидлаб, икки мамлакат президентлари 4 июнь куни биргаликда бу станция биринчи реакторининг бетон қуйишини бошлаб берганини эслатди.
“Менимча, АЭС қуриш миллий иқтисодиётнинг жадал ўсиши шароитида Ўзбекистоннинг энергетика суверенитетини мустаҳкамлаш йўлидаги энг муҳим қадамидир”, - дея таъкидлади Россия бош вазири.