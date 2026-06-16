Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260616/aripov-toshkent-moskva-58386821.html
Арипов: Тошкент ва Москва муносабатлари ривожланишнинг янги босқичида
Арипов: Тошкент ва Москва муносабатлари ривожланишнинг янги босқичида
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон бош вазири Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик бугунги кунда кўп даражали ва кўп қиррали тус олганини таъкидлади. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T18:06+0500
2026-06-16T18:06+0500
сиёсат
абдулла арипов
михаил мишустин
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58386984_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_974bcc5c63a96726020bc571cbc98da2.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия-Ўзбекистон муносабатлари ривожланишнинг янги босқичида, жумладан, икки мамлакат президентларининг шахсий алоқалари туфайли, дея маълум қилди Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов.Унинг сўзларига кўра, Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик “бугунги кунда кўп даражали ва кўп қиррали”.“Шубҳасиз, бунга биринчи навбатда икки давлат раҳбарларининг қатъий сиёсий иродаси ва ишончли муносабатлари туфайли эришилди” - дея таъкидлади Арипов ва ўтган ой давомида Путин ва Мирзиёев икки марта учрашганини эслатди.Ўзбекистон бош вазири унинг доирасида Путин билан музокаралар бўлиб ўтган Мирзиёевнинг Петербург халқаро иқтисодий форумида иштирок этганини алоҳида таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, қўшма лойиҳалар портфели бугунги кунда 47 млрд долларни ташкил этади ва 2026 йил бошидан бери 1,5 млрд долларлик Россия инвестициялари ўзлаштирилди.“Асосий вазифа - бу суръатни сақлаб қолиш ва мавжуд салоҳиятдан тўлиқ фойдаланиш”, - деди Ўзбекистон бош вазири.
https://sputniknews.uz/20260605/rossiya-ozbekiston-58138572.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58386984_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_f17c48f15b595cb82c195cf94e2e7b3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, абдулла арипов, михаил мишустин, ўзбекистон, россия
сиёсат, абдулла арипов, михаил мишустин, ўзбекистон, россия

Арипов: Тошкент ва Москва муносабатлари ривожланишнинг янги босқичида

18:06 16.06.2026
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Медиабанкка ўтишВизит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан
Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон бош вазири Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик бугунги кунда кўп даражали ва кўп қиррали тус олганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия-Ўзбекистон муносабатлари ривожланишнинг янги босқичида, жумладан, икки мамлакат президентларининг шахсий алоқалари туфайли, дея маълум қилди Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов.
“Бугунги кунда стратегик шериклик ва иттифоқчиликнинг Россия-Ўзбекистон муносабатлари ўз ривожланишининг янги босқичида бўлиб, сифат жиҳатидан янги мазмун билан тўлдирилмоқда. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, Россия Ўзбекистон учун минтақадаги шунчаки қўшни эмас, бу бизнинг вақт синовидан ўтган стратегик шеригимиз ва иттифоқчимиз”, - деди Арипов Тошкентда Россия ҳукумати раҳбари Михаил Мишустин билан музокараларни очар экан.
Унинг сўзларига кўра, Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик “бугунги кунда кўп даражали ва кўп қиррали”.
“Шубҳасиз, бунга биринчи навбатда икки давлат раҳбарларининг қатъий сиёсий иродаси ва ишончли муносабатлари туфайли эришилди” - дея таъкидлади Арипов ва ўтган ой давомида Путин ва Мирзиёев икки марта учрашганини эслатди.
Ўзбекистон бош вазири унинг доирасида Путин билан музокаралар бўлиб ўтган Мирзиёевнинг Петербург халқаро иқтисодий форумида иштирок этганини алоҳида таъкидлади.

“Россия Федерацияси бизнинг асосий ҳамкоримиз бўлган ва шундай бўлиб қолмоқда, Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида иккинчи ўринда туради. 10 йил ичида ўзаро товар айирбошлаш ҳажми уч баравар кўпайиб, 13 млрд доллардан ошди ва жорий йилнинг январь-апрель ойларида бу кўрсаткич яна 20,5 фоизга ошиб, 4,5 млрд долларни ташкил этди”, - деди Арипов.

Унинг сўзларига кўра, қўшма лойиҳалар портфели бугунги кунда 47 млрд долларни ташкил этади ва 2026 йил бошидан бери 1,5 млрд долларлик Россия инвестициялари ўзлаштирилди.
“Асосий вазифа - бу суръатни сақлаб қолиш ва мавжуд салоҳиятдан тўлиқ фойдаланиш”, - деди Ўзбекистон бош вазири.
ПМЭФ-2026. Пленарное заседание - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
Россия Ўзбекистон учун вақт синовидан ўтган иттифоқчи – Мирзиёев
5 Июн, 19:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0