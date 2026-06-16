Арипов: Тошкент ва Москва муносабатлари ривожланишнинг янги босқичида
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Медиабанкка ўтишВизит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон бош вазири Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик бугунги кунда кўп даражали ва кўп қиррали тус олганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия-Ўзбекистон муносабатлари ривожланишнинг янги босқичида, жумладан, икки мамлакат президентларининг шахсий алоқалари туфайли, дея маълум қилди Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов.
“Бугунги кунда стратегик шериклик ва иттифоқчиликнинг Россия-Ўзбекистон муносабатлари ўз ривожланишининг янги босқичида бўлиб, сифат жиҳатидан янги мазмун билан тўлдирилмоқда. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, Россия Ўзбекистон учун минтақадаги шунчаки қўшни эмас, бу бизнинг вақт синовидан ўтган стратегик шеригимиз ва иттифоқчимиз”, - деди Арипов Тошкентда Россия ҳукумати раҳбари Михаил Мишустин билан музокараларни очар экан.
Унинг сўзларига кўра, Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик “бугунги кунда кўп даражали ва кўп қиррали”.
“Шубҳасиз, бунга биринчи навбатда икки давлат раҳбарларининг қатъий сиёсий иродаси ва ишончли муносабатлари туфайли эришилди” - дея таъкидлади Арипов ва ўтган ой давомида Путин ва Мирзиёев икки марта учрашганини эслатди.
Ўзбекистон бош вазири унинг доирасида Путин билан музокаралар бўлиб ўтган Мирзиёевнинг Петербург халқаро иқтисодий форумида иштирок этганини алоҳида таъкидлади.
“Россия Федерацияси бизнинг асосий ҳамкоримиз бўлган ва шундай бўлиб қолмоқда, Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида иккинчи ўринда туради. 10 йил ичида ўзаро товар айирбошлаш ҳажми уч баравар кўпайиб, 13 млрд доллардан ошди ва жорий йилнинг январь-апрель ойларида бу кўрсаткич яна 20,5 фоизга ошиб, 4,5 млрд долларни ташкил этди”, - деди Арипов.
Унинг сўзларига кўра, қўшма лойиҳалар портфели бугунги кунда 47 млрд долларни ташкил этади ва 2026 йил бошидан бери 1,5 млрд долларлик Россия инвестициялари ўзлаштирилди.
“Асосий вазифа - бу суръатни сақлаб қолиш ва мавжуд салоҳиятдан тўлиқ фойдаланиш”, - деди Ўзбекистон бош вазири.