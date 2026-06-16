https://sputniknews.uz/20260616/huquq-58377863.html
Ер ва унда қурилган мулкка оид ҳуқуқларни эътироф этиш жараёни соддалаштирилди
Ер ва унда қурилган мулкка оид ҳуқуқларни эътироф этиш жараёни соддалаштирилди
Sputnik Ўзбекистон
Халқ депутатлари кенгаши қарорлари ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишга асос бўлади. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T17:10+0500
2026-06-16T17:10+0500
2026-06-16T17:10+0500
жамият
ер мулки
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55082556_0:60:1135:698_1920x0_80_0_0_6eb974deda7c18246e1399ebdba24157.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Ўзбекистонда ер ва унда қурилган мулкка оид ҳуқуқларни эътироф этиш жараёнлари янада соддалаштирилади. Айрим қонун ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.Қонун ўзбошимчалик билан эгалланган ер участкалари ҳамда уларда қурилган бино ва иншоотларга нисбатан ҳуқуқларни эътироф этиш жараёнларини жадаллаштириш, амалиётда ягона ва изчил тартибни таъминлашга қаратилган.Киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, солиқ қарздорлиги тушунчаси аниқлаштирилиб, қарздорлик миқдори БҲМнинг 30 бараваридан ошмаган кўчмас мулк объектларига нисбатан ҳуқуқларни эътироф этиш йўлга қўйилади.Қонунда белгиланган муддатлар амалдаги 150 кундан 50 кунга қисқартирилади.1 марталик тўловларнинг 50 фоизи белгиланган муддатда (20 иш кунида) тўлиқ тўланганда, унинг қолган қисмига чегирма берилади.Тўлаш имконияти бўлмаганда фуқарога солиқ инспекцияси билан шартнома тузиш орқали мазкур маблағни 1 йилдан 3 йилгача бўлиб тўлашга рухсат берилади.Ортиқча эгалланган ер участкасига ҳуқуқни эътироф этиш механизми янада такомиллаштирилди.Халқ депутатлари кенгашлари қарорлари ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишга асос бўлиши белгиланди.2020 йил 1 январдан 2024 йил 1 июнга қадар ер участкаси учун оширилган ставкада ҳисобланган солиқлар жисмоний шахсларга қўлланилмаслиги белгиланди.Фуқароларнинг вақти ва маблағларини тежаш мақсадида шикоятларни судга қадар кўриб чиқиш механизми киритилди.Ер участкасининг қурилиши тақиқланган ҳудудга тушган қисмини чегириб ташлаган ҳолда унинг қолган қисмига нисбатан ҳуқуқларни эътироф этиш тартиби жорий этилади.Бино-иншоотлар хусусийлаштирилганлиги тўғрисидаги маълумотни тақдим этишга туман (шаҳар) ҳокимликлари ҳам масъул этиб белгиланди.
https://sputniknews.uz/20260203/ozboshimchalik-er-bino-huquq-tan-olish-55444010.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55082556_63:0:1071:756_1920x0_80_0_0_53844a7a6769fce0d94bd72d9acd2c5d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ер мулки, ўзбекистон
жамият, ер мулки, ўзбекистон
Ер ва унда қурилган мулкка оид ҳуқуқларни эътироф этиш жараёни соддалаштирилди
Халқ депутатлари кенгаши қарорлари ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишга асос бўлади.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда ер ва унда қурилган мулкка оид ҳуқуқларни эътироф этиш жараёнлари янада соддалаштирилади. Айрим қонун ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.
Қонун ўзбошимчалик билан эгалланган ер участкалари ҳамда уларда қурилган бино ва иншоотларга нисбатан ҳуқуқларни эътироф этиш жараёнларини жадаллаштириш, амалиётда ягона ва изчил тартибни таъминлашга қаратилган.
Киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, солиқ қарздорлиги тушунчаси аниқлаштирилиб, қарздорлик миқдори БҲМнинг 30 бараваридан ошмаган кўчмас мулк объектларига нисбатан ҳуқуқларни эътироф этиш йўлга қўйилади.
Қонунда белгиланган муддатлар амалдаги 150 кундан 50 кунга қисқартирилади.
1 марталик тўловларнинг 50 фоизи белгиланган муддатда (20 иш кунида) тўлиқ тўланганда, унинг қолган қисмига чегирма берилади.
Тўлаш имконияти бўлмаганда фуқарога солиқ инспекцияси билан шартнома тузиш орқали мазкур маблағни 1 йилдан 3 йилгача бўлиб тўлашга рухсат берилади.
Ортиқча эгалланган ер участкасига ҳуқуқни эътироф этиш механизми янада такомиллаштирилди.
Халқ депутатлари кенгашлари қарорлари ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишга асос бўлиши белгиланди.
2020 йил 1 январдан 2024 йил 1 июнга қадар ер участкаси учун оширилган ставкада ҳисобланган солиқлар жисмоний шахсларга қўлланилмаслиги белгиланди.
Фуқароларнинг вақти ва маблағларини тежаш мақсадида шикоятларни судга қадар кўриб чиқиш механизми киритилди.
Ер участкасининг қурилиши тақиқланган ҳудудга тушган қисмини чегириб ташлаган ҳолда унинг қолган қисмига нисбатан ҳуқуқларни эътироф этиш тартиби жорий этилади.
Бино-иншоотлар хусусийлаштирилганлиги тўғрисидаги маълумотни тақдим этишга туман (шаҳар) ҳокимликлари ҳам масъул этиб белгиланди.