Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260203/ozboshimchalik-er-bino-huquq-tan-olish-55444010.html
Ўзбошимчалик билан эгалланган ер ва биноларга ҳуқуқни тан олиш тезлашиши мумкин
Ўзбошимчалик билан эгалланган ер ва биноларга ҳуқуқни тан олиш тезлашиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатаси ўзбошимчалик билан эгалланган ер ва биноларга ҳуқуқни тан олишни тезлаштиришга қаратилган қонун лойиҳасини маъқуллади.
2026-02-03T13:33+0500
2026-02-03T13:33+0500
ер мулки
ўзбекистон
жамият
олий мажлис қонунчилик палатаси
янги қонун
кўчмас мулк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/347/01/3470178_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_001d05101e7a45a357706245088adc9b.jpg
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Олий Мажлиси Қонунчилик палатасида ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган ер участкалари ва уларда қурилган биноларга нисбатан ҳуқуқларни эътироф этишни тезлаштиришга қаратилган қонун лойиҳаси маъқулланди.Лойиҳа айрим қонунларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни назарда тутади.Нима ўзгаради?Лойиҳада “солиқ қарздорлиги” атамасига аниқ таъриф киритилмоқда. Унга кўра ер участкаси бўйича — ер солиғи қарзи, бинолар ва иншоотлар бўйича — мол-мулк солиғи қарзи ҳисобга олинади.Бунда солиқ қарздорлиги базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 бараваридан ошган қисми сифатида белгиланмоқда. Таъкидланишича, мазкур нормалар кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни расмий тан олишга тўсқинлик қилувчи омилларни бартараф этишга таъминлашга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20251224/ozboshimchalik-er-inshoot-huquq-etirof-54427538.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/347/01/3470178_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ac751e7f7f152959583b4d77e97bfd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, қонунчилик палатаси, ер участкаси, кўчмас мулк, ҳуқуқни эътироф этиш, ижара ҳуқуқи, солиқ қарздорлиги, бҳм, автоматлаштирилган тизим
ўзбекистон, қонунчилик палатаси, ер участкаси, кўчмас мулк, ҳуқуқни эътироф этиш, ижара ҳуқуқи, солиқ қарздорлиги, бҳм, автоматлаштирилган тизим

Ўзбошимчалик билан эгалланган ер ва биноларга ҳуқуқни тан олиш тезлашиши мумкин

13:33 03.02.2026
© Sputnik / Владимир Смирнов / Медиабанкка ўтишРегионы России. Бурятия. Тункинская долина
Регионы России. Бурятия. Тункинская долина - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.02.2026
© Sputnik / Владимир Смирнов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Қонун лойиҳасида ўзбошимчалик билан эгалланган ерларга ҳуқуқни эътироф этиш муддатларини қисқартириш, тўловни бўлиб тўлаш ҳамда солиқ қарздорлиги тушунчасини аниқлаштириш кўзда тутилган
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Олий Мажлиси Қонунчилик палатасида ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган ер участкалари ва уларда қурилган биноларга нисбатан ҳуқуқларни эътироф этишни тезлаштиришга қаратилган қонун лойиҳаси маъқулланди.
Лойиҳа айрим қонунларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни назарда тутади.
Нима ўзгаради?
Ҳуқуқни эътироф этишга оид ҳужжатларни кўриб чиқиш муддатлари қисқартирилади;
Маълумотларни автоматлаштирилган ахборот тизимига киритиш тартиби аниқлаштирилади;
Ер участкасини ижарага олиш ҳуқуқини тан олиш учун бир марталик тўловни бўлиб-бўлиб тўлаш шарти жорий этилади;
Шикоятларни кўриб чиқиш механизми такомиллаштирилади.
Лойиҳада “солиқ қарздорлиги” атамасига аниқ таъриф киритилмоқда. Унга кўра ер участкаси бўйича — ер солиғи қарзи, бинолар ва иншоотлар бўйича — мол-мулк солиғи қарзи ҳисобга олинади.
Бунда солиқ қарздорлиги базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 бараваридан ошган қисми сифатида белгиланмоқда.
Таъкидланишича, мазкур нормалар кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни расмий тан олишга тўсқинлик қилувчи омилларни бартараф этишга таъминлашга қаратилган.
Заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.12.2025
Ўзбошимчалик билан қурилган уйларга ҳужжатларни расмийлаштириш соддалаштирилмоқда
24 Декабр 2025, 11:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0