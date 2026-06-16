Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260616/eoii-rouming-58367779.html
ЕОИИда роуминг учун адолатли тарифлар жорий этилади
ЕОИИда роуминг учун адолатли тарифлар жорий этилади
Sputnik Ўзбекистон
Роуминг учун адолатли тарифлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудида 2028 йил 1 январдан жорий этилади. Бу роумингда қўнғироқлар нархини бир неча бор пасайтиришни англатади — уйдагига яқин даражага.
2026-06-16T13:20+0500
2026-06-16T13:20+0500
ўзбекистон ва еоии
жамият
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47188743_0:75:1336:827_1920x0_80_0_0_e992cb25ebf86055acaec69d9618eca9.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Роуминг учун адолатли тарифлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудида 2028 йил 1 январдан жорий этилади. Бу маълумотни Евроосиё иқтисодий комиссияси тасдиқлади.Бу роумингда қўнғироқлар нархини бир неча бор пасайтиришни англатади — ички тарифларга яқин даражага.Адолатли тарифлардан фойдаланиш қоидалари аллақачон тайёрланган, улар ЕИК ҳайъатига кўриб чиқиш учун тақдим этилади.Иштирокчилар ўртасида бу борада жиддий келишмовчиликлар мавжуд эмас
https://sputniknews.uz/20260615/abxaziya-eoii-58345005.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47188743_68:0:1268:900_1920x0_80_0_0_82776cdc1eb0116429d6792e07ec7122.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, еоии
жамият, еоии

ЕОИИда роуминг учун адолатли тарифлар жорий этилади

13:20 16.06.2026
© iStock.com / Tero VesalainenМобильная фотография
Мобильная фотография - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2026
© iStock.com / Tero Vesalainen
Oбуна бўлиш
Шунингдек, мобиль интернет ҳам арзонлашиши керак.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Роуминг учун адолатли тарифлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудида 2028 йил 1 январдан жорий этилади. Бу маълумотни Евроосиё иқтисодий комиссияси тасдиқлади.
Бу роумингда қўнғироқлар нархини бир неча бор пасайтиришни англатади — ички тарифларга яқин даражага.
Адолатли тарифлардан фойдаланиш қоидалари аллақачон тайёрланган, улар ЕИК ҳайъатига кўриб чиқиш учун тақдим этилади.
Иштирокчилар ўртасида бу борада жиддий келишмовчиликлар мавжуд эмас
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Абхазияда ЕОИИ товар номенклатурасини жорий этиш нега муҳим – иқтисодчи фикри
Кеча, 15:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0