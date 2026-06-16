https://sputniknews.uz/20260616/eoii-rouming-58367779.html
ЕОИИда роуминг учун адолатли тарифлар жорий этилади
ЕОИИда роуминг учун адолатли тарифлар жорий этилади
Sputnik Ўзбекистон
Роуминг учун адолатли тарифлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудида 2028 йил 1 январдан жорий этилади. Бу роумингда қўнғироқлар нархини бир неча бор пасайтиришни англатади — уйдагига яқин даражага.
2026-06-16T13:20+0500
2026-06-16T13:20+0500
2026-06-16T13:20+0500
ўзбекистон ва еоии
жамият
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47188743_0:75:1336:827_1920x0_80_0_0_e992cb25ebf86055acaec69d9618eca9.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Роуминг учун адолатли тарифлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудида 2028 йил 1 январдан жорий этилади. Бу маълумотни Евроосиё иқтисодий комиссияси тасдиқлади.Бу роумингда қўнғироқлар нархини бир неча бор пасайтиришни англатади — ички тарифларга яқин даражага.Адолатли тарифлардан фойдаланиш қоидалари аллақачон тайёрланган, улар ЕИК ҳайъатига кўриб чиқиш учун тақдим этилади.Иштирокчилар ўртасида бу борада жиддий келишмовчиликлар мавжуд эмас
https://sputniknews.uz/20260615/abxaziya-eoii-58345005.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47188743_68:0:1268:900_1920x0_80_0_0_82776cdc1eb0116429d6792e07ec7122.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, еоии
ЕОИИда роуминг учун адолатли тарифлар жорий этилади
Шунингдек, мобиль интернет ҳам арзонлашиши керак.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Роуминг учун адолатли тарифлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудида 2028 йил 1 январдан жорий этилади. Бу маълумотни Евроосиё иқтисодий комиссияси тасдиқлади.
Бу роумингда қўнғироқлар нархини бир неча бор пасайтиришни англатади — ички тарифларга яқин даражага.
Адолатли тарифлардан фойдаланиш қоидалари аллақачон тайёрланган, улар ЕИК ҳайъатига кўриб чиқиш учун тақдим этилади.
Иштирокчилар ўртасида бу борада жиддий келишмовчиликлар мавжуд эмас