Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260615/saida-mirziyoeva-58340059.html
Саида Мирзиёева: гиёҳвандликка қарши кураш масаласини шахсан назоратга олдим
Саида Мирзиёева: гиёҳвандликка қарши кураш масаласини шахсан назоратга олдим
Sputnik Ўзбекистон
Янги қонунда наркотикларни тарқатишнинг замонавий усулларини жиловлаш кўзда тутилган, бундай жиноятлар учун жазо чоралари кучайтирилган ва вояга етмаганларни ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилган.Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ушбу масалани шахсан ўз назоратига олганини билдирди.
2026-06-15T12:00+0500
2026-06-15T12:00+0500
жамият
саида мирзиёева
ўзбекистон
гиёҳванд моддаларга қарши
гиёҳванд моддалар
наркотик моддалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58340808_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_7aaef710a8f728653b5474db65d0b9d3.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева гиёҳвандликка қарши курашда четда туришга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқлигини айтиб, бу масалани шахсан назоратга олганини маълум қилди.Мирзиёева президент имзолаган қонун билан яширин нарколаборатория ёки бангихона ташкил этиш, наркожиноятларга ҳомийлик қилиш, наркотикларни трансмиллий усулда ёки интернет ёрдамида тарқатганлик учун жавобгарлик кучайтирилганини қайд этди.Мирзиёева вояга етмаганларни гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилишга жалб этиш эндиликда оғир жиноят сифатида малакаланиши ва бунинг учун 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилганини ҳам маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, таълим муассасалари, мактаблар, талабалар ётоқхоналари ва болалар оромгоҳларида вояга етмаганларни наркожиноятларга жалб қилган шахслар 10 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.Мирзиёева ота-оналарга мурожаат қилиб, уларни наркожиноятчиликка қарши курашдан четда турмасликка чақирди.
https://sputniknews.uz/20260614/narkojinoyatlar-javobgarlik-58319972.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58340808_219:0:2495:1707_1920x0_80_0_0_4394abc4face954f593bdc5f2396aa3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, саида мирзиёева, ўзбекистон, гиёҳванд моддаларга қарши, гиёҳванд моддалар, наркотик моддалар
жамият, саида мирзиёева, ўзбекистон, гиёҳванд моддаларга қарши, гиёҳванд моддалар, наркотик моддалар

Саида Мирзиёева: гиёҳвандликка қарши кураш масаласини шахсан назоратга олдим

12:00 15.06.2026
© Telegram/Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
Oбуна бўлиш
Президент администрацияси раҳбари ота-оналарга мурожаат қилиб, уларни наркожиноятчиликка қарши курашдан четда турмасликка чақирди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева гиёҳвандликка қарши курашда четда туришга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқлигини айтиб, бу масалани шахсан назоратга олганини маълум қилди.
Мирзиёева президент имзолаган қонун билан яширин нарколаборатория ёки бангихона ташкил этиш, наркожиноятларга ҳомийлик қилиш, наркотикларни трансмиллий усулда ёки интернет ёрдамида тарқатганлик учун жавобгарлик кучайтирилганини қайд этди.
“Энди бу каби жиноятларга қўл урган фуқароларга 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси берилади. Уюшган наркожиноятчилик учун жазо чоралари қарийб икки баравар оғирлаштирилди. Олдин наркожиноятларни содир этган шахслар қисқа вақтларда озодликка чиқиб, ўз жиноий қилмишларини давом эттириб юраверган. Энди бундай бўлмайди. Янги қонунга кўра, наркожиноятларни содир этган шахслар муддатидан олдин озодликка чиқарилмайди. Яъни улар жазони тўлиқ ўтайди”, - деди у.
Мирзиёева вояга етмаганларни гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилишга жалб этиш эндиликда оғир жиноят сифатида малакаланиши ва бунинг учун 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилганини ҳам маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, таълим муассасалари, мактаблар, талабалар ётоқхоналари ва болалар оромгоҳларида вояга етмаганларни наркожиноятларга жалб қилган шахслар 10 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
"Бу ҳужжат фақат жиноятчиларни жазолаш учун эмас, балки халқимиз саломатлиги ва генофондини ҳимоя қилиш, ёшларимизни фожиали йўлдан асраб қолишга қаратилган қонундир", — дея таъкидлади Президент администрацияси раҳбари.
Мирзиёева ота-оналарга мурожаат қилиб, уларни наркожиноятчиликка қарши курашдан четда турмасликка чақирди.
“Ҳурматли ота-оналар, кўриб турганингиздек, давлат наркожиноятларга қарши қақшатқич кураш эълон қилди. Бугун Президент администрацияси қошида наркотикларга қарши республика махсус ишчи гуруҳи фаол ишлаяпти. Нарколабораториялар, уюшган наркожиноий гуруҳлар йўқ қилинмоқда. Лекин ушбу кураш сизнинг ёрдамингизсиз бўлмайди. Фурсатдан фойдаланиб, ҳар бирингизни фарзандларингиз ҳаётига бефарқ бўлмасликка, ушбу курашда давлатга ёрдамчи ва таянч бўлишга чақириб қоламан. Зеро, болаларимиз келажаги бу миллатимиз келажагидир”, - деди Саида Мирзиёева.
Наручники висят на дверной ручке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
Айрим наркожиноятлар учун алоҳида жавобгарлик белгиланди
Кеча, 10:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0