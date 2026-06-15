Саида Мирзиёева: гиёҳвандликка қарши кураш масаласини шахсан назоратга олдим
© Telegram/Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева
© Telegram/Saida Mirziyoyeva
Oбуна бўлиш
Президент администрацияси раҳбари ота-оналарга мурожаат қилиб, уларни наркожиноятчиликка қарши курашдан четда турмасликка чақирди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева гиёҳвандликка қарши курашда четда туришга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқлигини айтиб, бу масалани шахсан назоратга олганини маълум қилди.
Мирзиёева президент имзолаган қонун билан яширин нарколаборатория ёки бангихона ташкил этиш, наркожиноятларга ҳомийлик қилиш, наркотикларни трансмиллий усулда ёки интернет ёрдамида тарқатганлик учун жавобгарлик кучайтирилганини қайд этди.
“Энди бу каби жиноятларга қўл урган фуқароларга 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси берилади. Уюшган наркожиноятчилик учун жазо чоралари қарийб икки баравар оғирлаштирилди. Олдин наркожиноятларни содир этган шахслар қисқа вақтларда озодликка чиқиб, ўз жиноий қилмишларини давом эттириб юраверган. Энди бундай бўлмайди. Янги қонунга кўра, наркожиноятларни содир этган шахслар муддатидан олдин озодликка чиқарилмайди. Яъни улар жазони тўлиқ ўтайди”, - деди у.
Мирзиёева вояга етмаганларни гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилишга жалб этиш эндиликда оғир жиноят сифатида малакаланиши ва бунинг учун 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилганини ҳам маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, таълим муассасалари, мактаблар, талабалар ётоқхоналари ва болалар оромгоҳларида вояга етмаганларни наркожиноятларга жалб қилган шахслар 10 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
"Бу ҳужжат фақат жиноятчиларни жазолаш учун эмас, балки халқимиз саломатлиги ва генофондини ҳимоя қилиш, ёшларимизни фожиали йўлдан асраб қолишга қаратилган қонундир", — дея таъкидлади Президент администрацияси раҳбари.
Мирзиёева ота-оналарга мурожаат қилиб, уларни наркожиноятчиликка қарши курашдан четда турмасликка чақирди.
“Ҳурматли ота-оналар, кўриб турганингиздек, давлат наркожиноятларга қарши қақшатқич кураш эълон қилди. Бугун Президент администрацияси қошида наркотикларга қарши республика махсус ишчи гуруҳи фаол ишлаяпти. Нарколабораториялар, уюшган наркожиноий гуруҳлар йўқ қилинмоқда. Лекин ушбу кураш сизнинг ёрдамингизсиз бўлмайди. Фурсатдан фойдаланиб, ҳар бирингизни фарзандларингиз ҳаётига бефарқ бўлмасликка, ушбу курашда давлатга ёрдамчи ва таянч бўлишга чақириб қоламан. Зеро, болаларимиз келажаги бу миллатимиз келажагидир”, - деди Саида Мирзиёева.