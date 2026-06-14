Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260614/narkojinoyatlar-javobgarlik-58319972.html
Айрим наркожиноятлар учун алоҳида жавобгарлик белгиланди
Айрим наркожиноятлар учун алоҳида жавобгарлик белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Хусусан, нарколаборатория ташкил этиш 10 йилгача, уларнинг қонунга хилоф муомаласига ҳомийлик қилиш 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. 14.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-14T10:21+0500
2026-06-14T10:21+0500
жамият
наркотик моддалар
гиёҳванд моддалар
жавобгарлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/0d/20061732_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_26992d188317e66b143171c97469183f.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистонда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан боғлиқ айрим жиноятлар учун алоҳида жавобгарликлар белгиланди.Жиноят кодексига киритилган қўшимчаларга кўра, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналогларини ишлаб чиқариш, тайёрлаш ёки қайта ишлаш учун ғайриқонуний нарколаборатория ташкил этиш, - 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланди.Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки кучли таъсир қилувчи моддаларни истеъмол қилиш ёхуд тарқатиш учун бангихона ташкил қилиш ёки сақлаш, - 3 йилдан 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.💰 Шунингдек, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналоглари ёхуд кучли таъсир қилувчи моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига ҳомийлик қилиш, - 5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ўғрилик ёки фирибгарлик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллаш, ▫️ 3 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари;▫️ 2 йилдан 5 йилгача озодликни чеклаш;▫️ 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланди.
https://sputniknews.uz/20260612/narkojinoyatlar-58289383.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/0d/20061732_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_3d592ba94444e6918c348241b0cfeaec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, наркотик моддалар, гиёҳванд моддалар, жавобгарлик
жамият, наркотик моддалар, гиёҳванд моддалар, жавобгарлик

Айрим наркожиноятлар учун алоҳида жавобгарлик белгиланди

10:21 14.06.2026
© SputnikНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Хусусан, нарколаборатория ташкил этиш 10 йилгача, уларнинг қонунга хилоф муомаласига ҳомийлик қилиш 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистонда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан боғлиқ айрим жиноятлар учун алоҳида жавобгарликлар белгиланди.
Жиноят кодексига киритилган қўшимчаларга кўра, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналогларини ишлаб чиқариш, тайёрлаш ёки қайта ишлаш учун ғайриқонуний нарколаборатория ташкил этиш,

- 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланди.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки кучли таъсир қилувчи моддаларни истеъмол қилиш ёхуд тарқатиш учун бангихона ташкил қилиш ёки сақлаш,

- 3 йилдан 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

💰 Шунингдек, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналоглари ёхуд кучли таъсир қилувчи моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига ҳомийлик қилиш,

- 5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ўғрилик ёки фирибгарлик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллаш,

▫️ 3 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари;
▫️ 2 йилдан 5 йилгача озодликни чеклаш;
▫️ 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланди.
Наручники и молоток судьи, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.06.2026
Наркожиноятларга қарши жазо кучайтирилади
12 Июн, 10:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0