Айрим наркожиноятлар учун алоҳида жавобгарлик белгиланди
© SputnikНаручники висят на дверной ручке
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Хусусан, нарколаборатория ташкил этиш 10 йилгача, уларнинг қонунга хилоф муомаласига ҳомийлик қилиш 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистонда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан боғлиқ айрим жиноятлар учун алоҳида жавобгарликлар белгиланди.
Жиноят кодексига киритилган қўшимчаларга кўра, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналогларини ишлаб чиқариш, тайёрлаш ёки қайта ишлаш учун ғайриқонуний нарколаборатория ташкил этиш,
- 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланди.
Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки кучли таъсир қилувчи моддаларни истеъмол қилиш ёхуд тарқатиш учун бангихона ташкил қилиш ёки сақлаш,
- 3 йилдан 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
💰 Шунингдек, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналоглари ёхуд кучли таъсир қилувчи моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига ҳомийлик қилиш,
- 5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ўғрилик ёки фирибгарлик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллаш,
▫️ 3 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари;
▫️ 2 йилдан 5 йилгача озодликни чеклаш;
▫️ 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланди.
- 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланди.
Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки кучли таъсир қилувчи моддаларни истеъмол қилиш ёхуд тарқатиш учун бангихона ташкил қилиш ёки сақлаш,
- 3 йилдан 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
💰 Шунингдек, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналоглари ёхуд кучли таъсир қилувчи моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига ҳомийлик қилиш,
- 5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.
Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ўғрилик ёки фирибгарлик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллаш,
▫️ 3 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари;
▫️ 2 йилдан 5 йилгача озодликни чеклаш;
▫️ 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланди.
12 Июн, 10:35