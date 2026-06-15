https://sputniknews.uz/20260615/mdu-ozbekiston-suv-58344064.html
МДУ Ўзбекистоннинг сувдан оқилона фойдаланиш миллий концепциясини ишлаб чиқмоқда
МДУ Ўзбекистоннинг сувдан оқилона фойдаланиш миллий концепциясини ишлаб чиқмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Томонлар ичимлик суви таъминоти ва оқова сув хизматларини янада ривожлантиришни ҳам муҳокама қилди. 15.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-15T17:19+0500
2026-06-15T17:19+0500
2026-06-15T17:19+0500
жамият
москва давлат университети (мгу)
ўзсувтаъминот
сув
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55085264_0:30:1135:668_1920x0_80_0_0_12c28885a47c9768bd7e311165601f07.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университети (МДУ) мутахассислари Ўзбекистоннинг 2027-2050 йилларга мўлжалланган Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш миллий концепциясини ишлаб чиқишда иштирок этмоқда. Бу ҳақда “Ўзсувтаъминот” матбуот хизмати хабар берди.Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси Аҳмад Сувонқулов академик Владимир Квинт бошчилигидаги МДУ делегацияси билан ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.Хусусан, томонлар ичимлик суви таъминоти ва оқова сув хизматларини янада ривожлантириш, тармоқ инфратузилмасини модернизация қилиш, сув йўқотишларини камайтириш, рақамли технологияларни кенг жорий этиш ҳамда экологик барқарорликни таъминлаш масалаларини кўриб чиқишди.Шунингдек, томонлар мамлакатнинг сув хавфсизлигини мустаҳкамлаш, сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, аҳолига кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш ва соҳага илғор халқаро тажрибаларни татбиқ этиш бўйича фикр алмашди."Ўзсувтаъминот" АЖ миллий концепцияни такомиллаштириш ҳамда унда белгиланган мақсад ва вазифаларни амалга оширишда фаол иштирок этишга тайёр эканини таъкидлади.2025 йил март ойида Ўзбекистондаги энг йирик олтин ишлаб чиқарувчи "Навоий кон-металлургия комбинати" АЖ (НКМК) Москва давлат университети мутахассисларини сувдан самарали фойдаланишнинг узоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқишга жалб қилганини маълум қилганди.
https://sputniknews.uz/20260604/tashkent-oqova-suvlar-qurilma-ishlab-chiqarish-58066721.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55085264_61:0:1069:756_1920x0_80_0_0_0d02a04aa6677ec9dfce01f8e4c518b2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, москва давлат университети (мгу), ўзсувтаъминот, сув
жамият, москва давлат университети (мгу), ўзсувтаъминот, сув
МДУ Ўзбекистоннинг сувдан оқилона фойдаланиш миллий концепциясини ишлаб чиқмоқда
Томонлар ичимлик суви таъминоти ва оқова сув хизматларини янада ривожлантиришни ҳам муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университети (МДУ) мутахассислари Ўзбекистоннинг 2027-2050 йилларга мўлжалланган Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш миллий концепциясини ишлаб чиқишда иштирок этмоқда. Бу ҳақда “Ўзсувтаъминот” матбуот хизмати хабар берди.
Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси Аҳмад Сувонқулов академик Владимир Квинт бошчилигидаги МДУ делегацияси билан ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.
“Учрашув давомида Ўзбекистон Республикасининг 2027–2050 йилларга мўлжалланган Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш миллий концепциясини ишлаб чиқиш жараёнлари муҳокама қилинмоқда”, - дейилади хабарда.
Хусусан, томонлар ичимлик суви таъминоти ва оқова сув хизматларини янада ривожлантириш, тармоқ инфратузилмасини модернизация қилиш, сув йўқотишларини камайтириш, рақамли технологияларни кенг жорий этиш ҳамда экологик барқарорликни таъминлаш масалаларини кўриб чиқишди.
Шунингдек, томонлар мамлакатнинг сув хавфсизлигини мустаҳкамлаш, сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, аҳолига кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш ва соҳага илғор халқаро тажрибаларни татбиқ этиш бўйича фикр алмашди.
"Ўзсувтаъминот" АЖ миллий концепцияни такомиллаштириш ҳамда унда белгиланган мақсад ва вазифаларни амалга оширишда фаол иштирок этишга тайёр эканини таъкидлади.
2025 йил март ойида Ўзбекистондаги энг йирик олтин ишлаб чиқарувчи "Навоий кон-металлургия комбинати" АЖ (НКМК) Москва давлат университети мутахассисларини сувдан самарали фойдаланишнинг узоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқишга жалб қилганини маълум қилганди.