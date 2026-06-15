https://sputniknews.uz/20260615/hayvonlar-jasad-58342800.html
Нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартиби белгиланди
Нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартиби белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Низомга мувофиқ: ҳайвон нобуд бўлганлиги аниқланганда ҳайвон эгаси ёки жасадни кўрган шахс томонидан масъул шахсга шу куннинг ўзида хабар берилиши; жасад махсус транспорт ёки ёпиқ контейнерларда крематорийга олиб борилади; кремациягача махсус жойда сақланади, сақлаш муддати қоидага кўра 24 соатдан ошмайди; юқумли касаллик аниқланганда ёки ўлим сабаби номаълум бўлганда кремация амалга оширилади.
2026-06-15T13:23+0500
2026-06-15T13:23+0500
2026-06-15T13:23+0500
жамият
ўзбекистон
ҳайвонлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58343241_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_df06edded28bd7afd19523e92beebcb3.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистонда нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартибини белгиловчи низомни Адлия вазирлиги давлат рўйхатидан ўтказди.Бу низом нобуд бўлган ҳайвонлар жасадларини кўздан кечириш, ташиш, вақтинча сақлаш ва кремация қилиш тартибини белгилайди.Низомга мувофиқ:Ходимлар шахсий ҳимоя воситалари билан таъминланади, фойдаланилган жойлар ва ускуналар дезинфекция қилинади, жасадларни очиқ ҳолда ташиш ва сақлаш эса тақиқланади.Кремация – нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини махсус техник ускуналар (крематорий) ёрдамида юқори ҳароратда ёндириш орқали уларнинг биологик қолдиқларини тўлиқ йўқ қилиш усули.
https://sputniknews.uz/20250807/hayvonlar-identifikatsiya-qonun-51091555.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58343241_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ea39392fb8b30835eef311b7abde631e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, ҳайвонлар
жамият, ўзбекистон, ҳайвонлар
Нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартиби белгиланди
Юқумли касаллик аниқланганда ёки ўлим сабаби номаълум бўлганда ёндириб ташланади.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартибини белгиловчи низомни Адлия вазирлиги давлат рўйхатидан ўтказди.
Бу низом нобуд бўлган ҳайвонлар жасадларини кўздан кечириш, ташиш, вақтинча сақлаш ва кремация қилиш тартибини белгилайди.
ҳайвон нобуд бўлганлиги аниқланганда ҳайвон эгаси ёки жасадни кўрган шахс томонидан масъул шахсга шу куннинг ўзида хабар берилиши;
жасад махсус транспорт ёки ёпиқ контейнерларда крематорийга олиб борилади;
кремациягача махсус жойда сақланади, сақлаш муддати қоидага кўра 24 соатдан ошмайди;
юқумли касаллик аниқланганда ёки ўлим сабаби номаълум бўлганда кремация амалга оширилади;
кремациядан кейин қолган кул ва қолдиқлар йўқ қилинади ҳамда далолатнома расмийлаштирилади.
Ходимлар шахсий ҳимоя воситалари билан таъминланади, фойдаланилган жойлар ва ускуналар дезинфекция қилинади, жасадларни очиқ ҳолда ташиш ва сақлаш эса тақиқланади.
Кремация – нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини махсус техник ускуналар (крематорий) ёрдамида юқори ҳароратда ёндириш орқали уларнинг биологик қолдиқларини тўлиқ йўқ қилиш усули.