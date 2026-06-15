Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260615/hayvonlar-jasad-58342800.html
Нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартиби белгиланди
Нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартиби белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Низомга мувофиқ: ҳайвон нобуд бўлганлиги аниқланганда ҳайвон эгаси ёки жасадни кўрган шахс томонидан масъул шахсга шу куннинг ўзида хабар берилиши; жасад махсус транспорт ёки ёпиқ контейнерларда крематорийга олиб борилади; кремациягача махсус жойда сақланади, сақлаш муддати қоидага кўра 24 соатдан ошмайди; юқумли касаллик аниқланганда ёки ўлим сабаби номаълум бўлганда кремация амалга оширилади.
2026-06-15T13:23+0500
2026-06-15T13:23+0500
жамият
ўзбекистон
ҳайвонлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58343241_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_df06edded28bd7afd19523e92beebcb3.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистонда нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартибини белгиловчи низомни Адлия вазирлиги давлат рўйхатидан ўтказди.Бу низом нобуд бўлган ҳайвонлар жасадларини кўздан кечириш, ташиш, вақтинча сақлаш ва кремация қилиш тартибини белгилайди.Низомга мувофиқ:Ходимлар шахсий ҳимоя воситалари билан таъминланади, фойдаланилган жойлар ва ускуналар дезинфекция қилинади, жасадларни очиқ ҳолда ташиш ва сақлаш эса тақиқланади.Кремация – нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини махсус техник ускуналар (крематорий) ёрдамида юқори ҳароратда ёндириш орқали уларнинг биологик қолдиқларини тўлиқ йўқ қилиш усули.
https://sputniknews.uz/20250807/hayvonlar-identifikatsiya-qonun-51091555.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58343241_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ea39392fb8b30835eef311b7abde631e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, ҳайвонлар
жамият, ўзбекистон, ҳайвонлар

Нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартиби белгиланди

13:23 15.06.2026
© Sputnik / Dmitry MakeevКорова на выпасе
Корова на выпасе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Dmitry Makeev
Oбуна бўлиш
Юқумли касаллик аниқланганда ёки ўлим сабаби номаълум бўлганда ёндириб ташланади.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистонда нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини кремация қилиш тартибини белгиловчи низомни Адлия вазирлиги давлат рўйхатидан ўтказди.
Бу низом нобуд бўлган ҳайвонлар жасадларини кўздан кечириш, ташиш, вақтинча сақлаш ва кремация қилиш тартибини белгилайди.
Низомга мувофиқ:
ҳайвон нобуд бўлганлиги аниқланганда ҳайвон эгаси ёки жасадни кўрган шахс томонидан масъул шахсга шу куннинг ўзида хабар берилиши;
жасад махсус транспорт ёки ёпиқ контейнерларда крематорийга олиб борилади;
кремациягача махсус жойда сақланади, сақлаш муддати қоидага кўра 24 соатдан ошмайди;
юқумли касаллик аниқланганда ёки ўлим сабаби номаълум бўлганда кремация амалга оширилади;
кремациядан кейин қолган кул ва қолдиқлар йўқ қилинади ҳамда далолатнома расмийлаштирилади.
Ходимлар шахсий ҳимоя воситалари билан таъминланади, фойдаланилган жойлар ва ускуналар дезинфекция қилинади, жасадларни очиқ ҳолда ташиш ва сақлаш эса тақиқланади.
Кремация – нобуд бўлган ҳайвонларнинг жасадини махсус техник ускуналар (крематорий) ёрдамида юқори ҳароратда ёндириш орқали уларнинг биологик қолдиқларини тўлиқ йўқ қилиш усули.
Золотистый ретривер и кошка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2025
Ҳайвонларни идентификация қилиш тартибга солинди — қонун
7 Август 2025, 11:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0