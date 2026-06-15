https://sputniknews.uz/20260615/avtomobil-kompensatsiya-58336120.html
Ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобиллар эгалари компенсация тўлаши мумкин
Ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобиллар эгалари компенсация тўлаши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
2027 йил 1 январдан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган автомобил эгалари йилига бир марта базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари (ҳозир 12 млн 360 минг сўм) миқдорида экологик компенсация тўлашлари керак бўлади.
2026-06-15T09:13+0500
2026-06-15T09:13+0500
2026-06-15T09:13+0500
жамият
ўзбекистон
автомобил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1e/31822200_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c102cef8ba4d445dc4dbcee0fa9a082d.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобил эгалари ҳар йили компенсация тўлашга мажбурияти юклатилиши мумкин. Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси тегишли президент қарори лойиҳасини муҳокама қилиш учун эълон қилинди.Лойиҳага кўра, тизим босқичма-босқич жорий этилади. У 2026 йилдан бошлаб M1 тоифасидаги транспорт воситаларини (енгил автомобиллар), 2027 йилдан бошлаб M2, M3, N1, N2 ва N3 тоифаларидаги микроавтобуслар, автобуслар ва юк автомобилларини, 2030 йилдан эса барча турдаги ғилдиракли транспорт воситаларини қамраб олади.2027 йил 1 январдан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган автомобил эгалари йилига бир марта базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари (ҳозир 12 млн 360 минг сўм) миқдорида экологик компенсация тўлашлари керак бўлади.Шунингдек, "зарарли" экологик тоифага киритилган транспорт воситаларидан фойдаланиш ва уларни қайта рўйхатдан ўтказишни тақиқлаш таклиф этилмоқда. Бундай автомобиллар (антиквар автотранспорт воситалари бундан мустасно) давлат рўйхатидан чиқарилади.Лойиҳа муҳокамасида 28 июнгача қатнашиш мумкин.
https://sputniknews.uz/20260122/avtotransport-alohida-raqam-belgilar-55167212.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1e/31822200_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a28760a63cac5695fc29ed75fed285e1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, автомобил
жамият, ўзбекистон, автомобил
Ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобиллар эгалари компенсация тўлаши мумкин
2027 йил 1 январдан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган автомобиль эгалари йилига бир марта базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари (ҳозир 12,36 миллион сўм)экологик компенсация тўлашлари керак бўлади.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобил эгалари ҳар йили компенсация тўлашга мажбурияти юклатилиши мумкин. Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси тегишли президент қарори лойиҳасини муҳокама қилиш учун эълон қилинди.
Лойиҳага кўра, тизим босқичма-босқич жорий этилади. У 2026 йилдан бошлаб M1 тоифасидаги транспорт воситаларини (енгил автомобиллар), 2027 йилдан бошлаб M2, M3, N1, N2 ва N3 тоифаларидаги микроавтобуслар, автобуслар ва юк автомобилларини, 2030 йилдан эса барча турдаги ғилдиракли транспорт воситаларини қамраб олади.
2027 йил 1 январдан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган автомобил эгалари йилига бир марта базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари (ҳозир 12 млн 360 минг сўм) миқдорида экологик компенсация тўлашлари керак бўлади.
Шунингдек, "зарарли" экологик тоифага киритилган транспорт воситаларидан фойдаланиш ва уларни қайта рўйхатдан ўтказишни тақиқлаш таклиф этилмоқда. Бундай автомобиллар (антиквар автотранспорт воситалари бундан мустасно) давлат рўйхатидан чиқарилади.
Лойиҳа муҳокамасида 28 июнгача қатнашиш мумкин.