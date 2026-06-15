Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260615/avtomobil-kompensatsiya-58336120.html
Ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобиллар эгалари компенсация тўлаши мумкин
Ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобиллар эгалари компенсация тўлаши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
2027 йил 1 январдан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган автомобил эгалари йилига бир марта базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари (ҳозир 12 млн 360 минг сўм) миқдорида экологик компенсация тўлашлари керак бўлади.
2026-06-15T09:13+0500
2026-06-15T09:13+0500
жамият
ўзбекистон
автомобил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1e/31822200_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c102cef8ba4d445dc4dbcee0fa9a082d.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобил эгалари ҳар йили компенсация тўлашга мажбурияти юклатилиши мумкин. Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси тегишли президент қарори лойиҳасини муҳокама қилиш учун эълон қилинди.Лойиҳага кўра, тизим босқичма-босқич жорий этилади. У 2026 йилдан бошлаб M1 тоифасидаги транспорт воситаларини (енгил автомобиллар), 2027 йилдан бошлаб M2, M3, N1, N2 ва N3 тоифаларидаги микроавтобуслар, автобуслар ва юк автомобилларини, 2030 йилдан эса барча турдаги ғилдиракли транспорт воситаларини қамраб олади.2027 йил 1 январдан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган автомобил эгалари йилига бир марта базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари (ҳозир 12 млн 360 минг сўм) миқдорида экологик компенсация тўлашлари керак бўлади.Шунингдек, "зарарли" экологик тоифага киритилган транспорт воситаларидан фойдаланиш ва уларни қайта рўйхатдан ўтказишни тақиқлаш таклиф этилмоқда. Бундай автомобиллар (антиквар автотранспорт воситалари бундан мустасно) давлат рўйхатидан чиқарилади.Лойиҳа муҳокамасида 28 июнгача қатнашиш мумкин.
https://sputniknews.uz/20260122/avtotransport-alohida-raqam-belgilar-55167212.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1e/31822200_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a28760a63cac5695fc29ed75fed285e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, автомобил
жамият, ўзбекистон, автомобил

Ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобиллар эгалари компенсация тўлаши мумкин

09:13 15.06.2026
© Sputnik/Рамиз БахтияровГАЗ-3102 "Волга"
ГАЗ-3102 Волга - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
2027 йил 1 январдан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган автомобиль эгалари йилига бир марта базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари (ҳозир 12,36 миллион сўм)экологик компенсация тўлашлари керак бўлади.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилганига 30 йилдан ошган автомобил эгалари ҳар йили компенсация тўлашга мажбурияти юклатилиши мумкин. Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси тегишли президент қарори лойиҳасини муҳокама қилиш учун эълон қилинди.
Лойиҳага кўра, тизим босқичма-босқич жорий этилади. У 2026 йилдан бошлаб M1 тоифасидаги транспорт воситаларини (енгил автомобиллар), 2027 йилдан бошлаб M2, M3, N1, N2 ва N3 тоифаларидаги микроавтобуслар, автобуслар ва юк автомобилларини, 2030 йилдан эса барча турдаги ғилдиракли транспорт воситаларини қамраб олади.
2027 йил 1 январдан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган автомобил эгалари йилига бир марта базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 баравари (ҳозир 12 млн 360 минг сўм) миқдорида экологик компенсация тўлашлари керак бўлади.
Шунингдек, "зарарли" экологик тоифага киритилган транспорт воситаларидан фойдаланиш ва уларни қайта рўйхатдан ўтказишни тақиқлаш таклиф этилмоқда. Бундай автомобиллар (антиквар автотранспорт воситалари бундан мустасно) давлат рўйхатидан чиқарилади.
Лойиҳа муҳокамасида 28 июнгача қатнашиш мумкин.
Москвич-403 на выставке ретро-автомобилей в Узэкспоцентре Ташкента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.01.2026
Ишлаб чиқарилганига 50 йилдан ошган автомобиллардан фойдаланиш тақиқланди
22 Январ, 14:53
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0